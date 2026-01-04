Cum încearcă jucătorii să-l păcălească pe Gigi Becali pentru a ajunge la FCSB: ”Aparențele câteodată înșală”

ADVERTISEMENT

Gigi Becali este recunoscut pentru faptul că oferă salarii bune pentru nivelul de la noi din țară, dar cere și performanță. Însă, este atras de jucătorii care fac anumite gesturi și îi aduce la FCSB pentru aceste lucruri.

Mihai Stoica a dezvăluit că unii jucători care vor să se transfere la FCSB încearcă să-l păcălească pe Gigi Becali

Mai exact, Mihai Stoica a explicat că de multe ori fotbaliști fără valoare de FCSB ies cu declarații prin care scot în față faptul că sunt credincioși, încercând să atingă coarda sensibilă a patronului, fiind cunoscut faptul că Gigi Becali este o persoană religioasă.

ADVERTISEMENT

”Am mai văzut declarații ale unor jucători care par atât de credincioși, religioși, bisericoși. I-am zis: Gigi, atenție mare, declarațiile astea sunt pentru tine, ca să spui ‘Băi, uite pe ăsta îl iau’, doar că aparențele câteodată înșală.

Gigi l-a adus pe Burlacu (n.r. – atacantul Andrei Burlacu, care a jucat 85 de minute într-un sezon petrecut la FCSB) pentru că a auzit că el cântă în corul bisericii. În biserica de la noi de la bază nu l-am văzut”, a declarat Stoica, la .

ADVERTISEMENT

Motivele pentru care FCSB nu a adus încă un mijlocaș

Președintele Consiliului de Administrație al campioanei României a explicat că deocamdată nu a găsit un mijlocaș care să aducă un plus pentru echipă, iar variantele care erau interesante .

ADVERTISEMENT

”Se lucrează. Nu se ia așa, hai să luăm un mijlocaș. Se studiază foarte multe piețe. Am studiat jucători care joacă și la naționale, dar trebuie să fie special ca să spui ‘hai să-l luăm’. Dacă vrei să aduci un jucător, trebuie să fii convins că este peste Șut sau Lixandru. Nu am găsit.

Am găsit jucători interesanți. Am spus, Emerllahu mi s-a părut interesant, nu l-am putut lua, un alt jucător interesant, mai număr 6 decât toți, s-a accidentat, cu un altul au bătut câmpii. Sunt jucători buni, 2,5 milioane”, a spus el.

ADVERTISEMENT

De ce nu se aruncă Mihai Stoica la transferuri scumpe

Mihai Stoica a dezvăluit că Gigi Becali , însă el nu mai este dispus să riște și a povestit ce a pățit după transferul lui Cătălin Golofca.

”Gigi zice: ‘Eu dau bani ăștia!’. Eu știu că dai, dar s-ar putea să vină și să stea pe bancă și eu nu am chef să fiu luat la rost cum am fost luat la rost cu Golofca. Vreo doi ani de zile am fost certat că de ce am zis de Golofca.

Eram disperați să aducem atacanți de viteză și chiar am zis: mai mult de 300.000, sub nicio formă. S-au dat 400.000. Când a apărut Golofca la echipă am zis că am dat lovitura, după aia a dat el lovitura prin alte părți”, a afirmat Stoica.