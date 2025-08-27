Sport

Cum încearcă Mandorlini să gestioneze situația lui Louis Munteanu la CFR Cluj: „Am vorbit ca un tată cu el”

Andrea Mandorlini a fost întrebat direct despre cel mai sensibil subiect din prezent de la CFR Cluj: Louis Munteanu! Cum a răspuns antrenorul italian
Gabriel-Alexandru Ioniță
27.08.2025 | 21:33
Andrea Mandorlini și Louis Munteanu. Foto: colaj Fanatik / Sport Pictures

După cum se știe deja destul de bine, Louis Munteanu a refuzat recent să facă parte din lotul echipei din Gruia pentru meciul din deplasare cu Oțelul Galați din Superliga, pierdut de ardeleni cu scorul de 1-4, supărat că discuțiile referitoare la transferul său în străinătate întârziau să se materializeze, informația fiind furnizată la acel moment în exclusivitate de FANATIK. 

Andrea Mandorlini a lămurit situația lui Louis Munteanu la CFR Cluj

Ulterior, în spațiul public a apărut informația conform căreia golgheterul campionatului trecut ar urma să refuze să mai joace pentru actuala echipă, forțându-și astfel plecarea. În acest timp el a continuat să nu se pregătească alături de coechipierii lui.

Apoi, după o intervenție în acest sens făcută chiar de către Mircea Lucescu, selecționerul echipei naționale a României, subiect despre care FANATIK a scris în exclusivitate, iar „Il Luce” a confirmat la scurt timp, tânărul atacant a revenit la sentimente mai bune și a acceptat să încheie conflictul cu oficialii clubului său, revenind la antrenamente în cursul zilei de miercuri, deci exact înaintea returului cu Hacken din play-off-ul Conference League, după cum a informat de asemenea FANATIK. 

Anterior acestui moment, finanțatorul Neluțu Varga venise cu lămuriri în spațiul public și explicase că el a fost cel care i-a dat voie lui Munteanu să lipsească de la câteva antrenamente, doar că el nu a mai apucat să îi informeze și pe colaboratorii săi cu privire la această chestiune, fiind plecat din țară în prezent pentru a derula anumite afaceri.

Ce a transmis antrenorul italian: „Am avut o discuție cu el, am vorbit ca un tată, de astăzi se antrenează cu echipa”

Revenind, în contextul în care Gigi Becali anunțase în mod public faptul că îl dorește pe Louis Munteanu la FCSB, a fost întrebat în legătură cu acest subiect și Andrea Mandorlini. Tehnicianul italian a transmis că a purtat deja cu jucătorul o discuție „părintească” și, în plus, a subliniat că îl consideră pe atacant foarte important pentru ce își dorește el să implementeze la CFR Cluj, după ce l-a înlocuit pe Dan Petrescu în funcția de antrenor principal.

„Știu că a primit până marți liber, el a venit, astăzi se antrenează cu echipa. Eu am avut astăzi o discuție cu el, am vorbit ca un tată, pentru că el e mai mic decât băieții mei. E clar că e un jucător important pentru noi în primul rând, pentru fotbalul românesc, și vom da totul să avem grijă de el. Mâine va fi în programul echipei”, a spus Andrea Mandorlini la conferința de presă premergătoare meciului CFR Cluj – Hacken din play-off-ul Conference League. 

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
