Cum încearcă Mandorlini să gestioneze situația lui Louis Munteanu la CFR Cluj: „Am vorbit ca un tată cu el”

După cum se știe deja destul de bine, Louis Munteanu a refuzat recent să facă parte din lotul echipei din Gruia pentru meciul din deplasare cu Oțelul Galați din Superliga, pierdut de ardeleni cu scorul de 1-4, supărat că discuțiile referitoare la transferul său în străinătate întârziau să se materializeze,

Andrea Mandorlini a lămurit situația lui Louis Munteanu la CFR Cluj

Ulterior, în spațiul public a apărut informația conform căreia golgheterul campionatului trecut ar urma să refuze să mai joace pentru actuala echipă, forțându-și astfel plecarea. În acest timp el a continuat să nu se pregătească alături de coechipierii lui.

Apoi, după o intervenție în acest sens făcută chiar de către Mircea Lucescu, selecționerul echipei naționale a României, , iar „Il Luce” a confirmat la scurt timp, tânărul atacant a revenit la sentimente mai bune și a acceptat să încheie conflictul cu oficialii clubului său, revenind la antrenamente în cursul zilei de miercuri, deci exact înaintea returului cu Hacken din play-off-ul Conference League, FANATIK.

Anterior acestui moment, finanțatorul Neluțu Varga venise cu lămuriri în spațiul public și explicase că el a fost cel care i-a dat voie lui Munteanu să lipsească de la câteva antrenamente, doar că el nu a mai apucat să îi informeze și pe colaboratorii săi cu privire la această chestiune, fiind plecat din țară în prezent pentru a derula anumite afaceri.

Ce a transmis antrenorul italian: „Am avut o discuție cu el, am vorbit ca un tată, de astăzi se antrenează cu echipa”

Revenind, în contextul în care , a fost întrebat în legătură cu acest subiect și Andrea Mandorlini. Tehnicianul italian a transmis că a purtat deja cu jucătorul o discuție „părintească” și, în plus, a subliniat că îl consideră pe atacant foarte important pentru ce își dorește el să implementeze la CFR Cluj, după ce l-a înlocuit pe Dan Petrescu în funcția de antrenor principal.

„Știu că a primit până marți liber, el a venit, astăzi se antrenează cu echipa. Eu am avut astăzi o discuție cu el, am vorbit ca un tată, pentru că el e mai mic decât băieții mei. E clar că e un jucător important pentru noi în primul rând, pentru fotbalul românesc, și vom da totul să avem grijă de el. Mâine va fi în programul echipei”,