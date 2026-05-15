Cum încearcă Nicușor Dan să cucerească centrul politic al României. Strategia președintelui explicată de Remus Ștefureac, directorul INSCOP: „Există și limite”

Directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac, a făcut o analiză a parcursului președintelui Nicușor Dan. Din observațiile sale reiese faptul că șeful statului a reușit să atragă un electorat diversificat și să-și construiască un centru politic printr-o strategie bine pusă la punct. Cu toate acestea, Ștefureac subliniază că vom vedea în următorul an dacă acesta a avut sau nu succes.

Cine au fost cei care au pus ștampila pe Nicușor Dan la alegerile prezidențiale

Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research a făcut o analiză a parcursului lui Nicușor Dan. Acesta susține că președintele a avut parte de sprijin din partea mai multor categorii de alegători și a explicat faptul că a luat această funcție „într-un moment excepțional al regimului democratic românesc”.

„Calm, moderație, echilibru sunt poate cuvintele cele mai des rostite de președintele Nicușor Dan. Inițial un erou al publicului mai polarizat de tip USR (progresist) dar cu o aplecare personală evidentă spre valori conservatoare moderate, Nicușor Dan a devenit președinte, pe o platformă independentă, într-un moment excepțional al regimului democratic românesc, având sprijinul unei coaliții eterogene de votanți (și tineri și vârstnici, și useriști și liberali și pesediști, și din țară și din diaspora, și cu educație medie și cu educație superioară etc.) Doar o treime dintre alegătorii care l-au ales președinte sunt loialiștii din primul tur. Două treimi s-au alăturat ulterior în contextul sentimentului de urgență națională”, a declarat Ștefureac.

Cum a arătat primul an de mandat al președintelui

În continuare, sociologul a făcut o radiografie a ceea ce s-a întâmplat până acum. Ștefureac susține că arată că există „o încercare evidentă de a ieși din bazinul strâmt al publicului progresist”, având poziționări politice provocatoare. De asemenea, directorul INSCOP subliniază că șeful statului pare că este în proces de a construi un centru politic.

„Este evident că Nicușor Dan nu acționează după așteptările bulei social media, ci vizează atât impunerea propriului stil, cât și un efort de reprezentare politică/electorală mult mai largă.

Nicușor Dan pare că a început să construiască un veritabil proiect de ocupare a centrului politic, într-un context în care polarizarea excesivă a lăsat neacoperită o zonă importantă, aș spune majoritară sociologic, reprezentată de electoratul moderat”, a mai menționat sociologul.

Mai mult, Ștefureac a precizat că strategia lui Nicușor Dan constă în atragerea mai multor segmente sociale diferite, de la electorat urban educat, la votanți de dreapta și oameni interesați de stabilitate administrativă și eficiență instituțională

„Valoric, este o combinație de alegători atașați de modernizare și alegători cu valori conservatoare, uniți de nevoia de raționalitate și cumpătare pe fondul stridenței și fundamentalismului politic al ambelor tabere aflate într-o confruntare ireconciliabilă”, mai spune Remus Ștefureac.

Ce avantaje are șeful statului prin construirea centrului politic

Astfel, sociologul menționează că „încercarea sa de a construi și cuceri centrul politic poate fi interpretată ca fiind expresia unei dorințe de reconfigurare mai amplă a electoratului românesc”, care îi oferă un avantaj, dar apar și limite.

„Ocuparea centrului reduce nivelul de respingere electorală: liderii moderați mobilizează uneori mai puțină pasiune, dar generează și mai puțină ostilitate intensă, ceea ce poate deveni decisiv atât în competițiile electorale de tur doi, cât și în efortul de a găsi soluții de construcție într-o viață politică românească hiper-fragmentată, aproape incapabilă de compromis, animată de război politic distructiv permanent.

Există însă și limite structurale ale acestei strategii, deoarece centrul politic este mai greu de fidelizat emoțional și mai vulnerabil la fluctuații de participare, electoratul moderat, fiind în general mai puțin militant și mai puțin disciplinat decât bazele electorale radicalizate. În plus, o asemenea strategie ar putea fi acuzată ca fiind lipsită de coerență și claritate de ambele tabere”, a mai punctat Ștefureac.

Cu toate acestea, sociologul a precizat că este dificil de realizat, care este bazată pe echilibru și pragmatism, este dificil de realizat într-un climat public dominat de conflict, emoție și necesită o voință puternică și multă perseverență.

„În lumea de astăzi, Centrul Politic nu poate fi construit fără o tenacitate vecină cu încăpățânarea, resurse naturale aș spune nelimitate pentru președintele Nicușor Dan. Vom vedea în următorul an dacă un astfel de model poate avea sau nu succes într-un climat social dominat de neîncredere, ostilitate și ciocniri permanente, dar care are nevoie ca de aer de puțină pace socială și construcție sănătoasă”, a conchis directorul INSCOP Research.