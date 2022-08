Cum încearcă polițiștii bulgari să facă bani pe seama turiștilor români! Oricine o poate păți: ”Am avut surpriza”

Pe grupurile de Facebook ale turiștilor români care merg în Grecia cu mașinile și care, astfel, traversează Bulgaria, ies la iveală o mulțime de situații cât se poate de neplăcute. Și nu, nu este vorba de infrastructura rutieră a țării vecine, ci despre comportamentul polițiștilor bulgari în căutare de ”căpătuială”.

Cum încearcă polițiștii bulgari să facă bani pe seama turiștilor români

turiștilor români care se îndreaptă sau se întorc din Grecia sunt din ce în ce mai pline de mărturii care nu fac deloc cinste polițiștilor din Bulgaria. Iar cele mai des întâlnire acuzații sunt cele legate de ”atențiile” pe care aceștia le-ar solicita sub diverse pretexte.

ADVERTISEMENT

Una dintre cele mai recente plângeri este legată de plata vignetei din țara vecină. Doar că nu cea pe care o are oricine la îndemână, ci, mizând pe obișnuința românilor de a-și petrece concediile în Grecia, vigneta din anii anteriori.

”Azi ne-am întors din concediu și am avut surpriza ca, la ieșire din Montana, să ne oprească un echipaj pentru verificare vigneta. Surpriza și mai mare a fost când m-a chemat la mașina lor și mi-a arătat mașina noastră spunând că în data de 23.07.2021 , deci anul trecut, am traversat Bulgaria fără vigneta.

ADVERTISEMENT

Și eu i-am surprins și le-am arătat vigneta pe care am păstrat-o pentru că am tot citit pe grup de aceasta practică. Oricum soțul o avea și pe email, cerând o de fiecare dată când o cumpără”, spune, pe Forum Grecia, o turistă româncă.

Turiștii din România, sătui de practicile bulgarilor

Evident, în momentul în care turista le-a arătat dovada că vigneta de anul trecut există, polițiștii din Bulgaria au găsit imediat explicații care să ”îi acopere”. Ba chiar au dat vina pe sistem…

ADVERTISEMENT

”Explicația lor a fost: sistemul lor e diferit de al nostru și descărcă mai greu sau deloc vignetele. Eu am înțeles exact despre ce a fost vorba, însă de data aceasta nu le-a mers. Foarte urâtă practica vecinilor noștri”, a mai notat turista revoltată.

Postarea turistei din România nu a rămas fără ecou și alții, plecați în Grecia, , susțin că au căzut victimă polițiștilor din Bulgaria. Iar scopul a fost, evident, ca aceștia să ”încaseze” bani din șpagă.

ADVERTISEMENT

”Am pățit anul asta, ne-au oprit noaptea sub pretextul că am avut viteză în tunel. Le-am cerut filmarea, nu aveau nimic și s-au legat că era parbrizul ciobit puțin. Au cerut 50 de euro… s-au mulțumit cu 50 de ron”, povestește pe grupul turiștilor un alt român care s-a întâlnit cu ”amabilitatea” polițiștilor din Bulgaria.

ADVERTISEMENT

Problema vignetei din Bulgaria, catastrofală pentru turiștii din România

Pe pagina de Facebok unde a fost atrasă atenția cu privire la practicile polițiștilor bulgari, alți români, turiști în Grecia sau Bulgaria, au atras atenția că situația vignetelor este una care ridică nenumărate probleme în țara vecină.

”Am plătit pe o lună într-o benzinărie după graniță, pentru că era foarte aglomerat. Ne-am dus în Grecia, ne-am întors, nu ne-a zis nimeni nimic. În septembrie , iar am plătit vignetă pe o lună. La întoarcere, pe un drum ne-au oprit un echipaj că nu am plătit în iunie vignetă. Am crezut că sunt nebuni, (…)

Am căutat plata pe card și le-am arătat-o… No, no, era înainte de plată cu 10 minute, după ce ne înregistrase o cameră pe drum. Parcă eram infractori… E trist și umilitor ce se întâmplă în Bulgaria”, a mai spus o altă turistă.