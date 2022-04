Cum încearcă să scape de extrădarea în SUA cei doi membri Hells Angels arestați la București. Sponsorul transportului de cocaină spune că e diabetic

Neozeelandezul Marc Patrick Johnson, arestat în România într-un dosar de trafic de droguri, este la un pas să scape de decizia de extrădare luată de autoritățile române în anul 2021. Johnson este asociat al grupării Hells Angels Motorcycle Club din Auckland iar pe numele lui există un mandat de arestare emis în noiembrie 2020 de un judecător al Tribunalului Districutal al Statelor Unite.

Bărbatul punea la cale transportul a 400 de kilograme de kilograme de cocaină

Bărbatul este acuzat în acest dosar că este și că este implicat în contrabanda unei cantități mari de cocaină din Peru în Statele Unite și apoi în România și Noua Zeelandă, alături de Wen H. Cui și Murray Michael Matthews, un membru de înalt rang al clubului Hells Angels.

Conform datelor din dosar, administrația antidrog din SUA și Poliția Română au obținut dovezi ale infracțiunilor comise de acesta, pe baza convorbirilor înregistrate, a supravegherii audio și video și a monitorizării telefonice.

Marc Patrick Johnson a fost arestat la București, în noiembrie 2020, împreună cu și Murray Michael Matthews, când cei doi plănuiau să transporte 400 de kilograme de cocaină către Noua Zeelandă prin România.

Asociatul grupării Hells Angels a primit o decizie favorabilă de la CEDO

Judecătorii români au decis pe 5 martie 2021 să admită cererea autorităților americane cu privire la extrădarea lui Johnson, care a fost judecat în stare de arest. Cele două părți au stabilit ca bărbatul să fie extrădat pe data de 12 mai 2021.

Cu 7 zile înainte, Marc Patrick Johnson a primit răspuns la cererea pe care o adresase Curții Europene a Drepturilor Omului cu privire la anumite drepturi care îi vor fi încălcate în cazul extrădării.

”La data de 05 mai 2021, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis, în temeiul art.39 din Regulamentul de procedură (măsuri provizorii), ca persoana extrădată să nu fie îndepărtată de pe teritoriul României pe întreaga durată a procedurilor desfășurate în fața acesteia, astfel cum Ministerul Afacerilor Externe din România, Agentul Guvernamental a informat Ministerul Justiției din România, prin adresa nr.L/3996 din data de 06 mai 2021”, se arată în dosarul neozeelandezului.

În această situație, instanța din România a ”constatat ivită o împiedicare la predarea persoanei extrădate”, iar procedura s-a amânat peste limita fixată anterior de instanță.

Neozeelandezul a cerut revizuirea deciziei de extrădare în SUA

Pe 28 martie, Marc Patrick Johnson a introdus o acțiune de revizuire a deciziei de extrădare, care se va judeca pe data de 25 mai 2022. Între timp, atât el cât și Matthews au fost eliberați din arest și plasați sub control judiciar.

De-a lungul timpului, Johnson a încercat să convingă judecătorii că o l-ar expune la ”un tratament incompatibil cu art 3 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului”, potrivit căruia nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante.

Johnson s-a plâns că americanii nu-i asigură servicii medicale

El a arătat că suferă de diabet și o afecțiune la genunchi, pentru care a trebuit să suporte o intervenție chirurgicală, ”or dacă ar fi extrădat, nu ar beneficia de servicii medicale la locul de detenție în SUA”. De asemenea, neozeelandezul a subliniat faptul că nu este membru cu drepturi depline al grupului Hells Angels (scos în afara legii de autoritățile din SUA) ci doar asociat al clubului din Aukland și că are ”motive serioase să creadă că scopul urmăririi sau pedepsirii sale are ca motiv apartenența la acest grup”.

Cei doi neozeelandezi din gruparea Hells Angels ar fi pus la cale 3 asasinate, la București

Johnson și Matthews au fost reținuți în România după ce s-au întâlnit cu un agent sub acoperire, pentru a finaliza planurile de transport a 400 de kilograme de cocaină către Noua Zeelandă. Potrivit anchetatorilor, Matthews l-a prezentat pe Johnson ca ”finanțator” al operațiunii. Matthews ar fi cerut, în plus, asasinarea a trei membri ai unei grupări

”Matthews și Lazăr au fost de acord cu aceste condiții iar Matthews și Johnson au fost de acord să plătească avansul de 10.000,00 USD pentru prima asasinare, în numele clubului Hells Angels român și a lui Lazăr. În plus, pentru îndeplinirea acestui acord, Lazăr a furnizat 100 de grame de cocaină și o armă de foc cu unui ofițer sub acoperire din cadrul Poliției Naționale Române, cât și informații personale cu privire la doi membri ai bandei rivale de motocicliști care urmau să fie uciși, și a efectuat plata în valoare de 150.000, 00 USD în contul agentului sub acoperire de la banca Bank of America pentru cocaina suplimentară”, se mai arată în dosar.

Șeful Hells Angels România, arestat alături de cei doi neozeelandezi

Cei doi neozeelandezi au transferat pe numele agentului sub acoperire suma de 629.182 dolari pentru transferul cocainei prin România. Acesta le-a comunicat că transferul a fost înghețat, iar polițistul sub acoperire le-a cerut o nouă întâlnire, câteva luni mai târziu, la București.

Pe 20 noiembrie 2020, Marc Patrick Johnson și Murray Michael Matthews au fost arestați, alături de Marius Lazăr, șeful Hells Angels România, bănuit că ar fi ordonat asasinatele.

Până în prezent, SUA nu a reușit să-l extrădeze nici pe Matthews, deși există o solicitare în acest sens către autoritățile din România. Acesta a obținut, recent, permisiunea instenței din România de a putea părăsi Bucureștiul.