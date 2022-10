Cum încearcă serviciile de securitate ale Rusiei să destabilizeze guvernul pro-occidental de la Chișinău. Analiza Washington Post

Jurnaliștii americani susțin că au consultat mai multe documente sensibile obținute de către serviciile secrete ucrainene și cele din Republica Moldova privind acțiunile destabilizatoare ale Kremlinului.

Când mii de protestatari s-au adunat luna trecută în fața palatului prezidențial din Moldova, cerând demisia liderului pro-occidental al țării, omul din spatele demonstrației – un lider al unui partid de opoziție aflat în exil în Israel – a primit în curând aplauze din partea Moscovei, scriu cei de la .

Un politician rus de rang înalt l-a lăudat pe organizatorul protestului, Ilan Șor, ca fiind “un partener demn pe termen lung” și chiar a oferit regiunii moldovenești conduse de partidul lui Șor un contract ieftin de gaze rusești, potrivit serviciului de presă al lui Șor. Supranumit “tânărul” de către Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB), Șor, în vârstă de 35 de ani, este o figură de frunte în eforturile Kremlinului de a submina această fostă republică sovietică, arată documente ale serviciilor de informații și interviuri cu oficiali moldoveni, ucraineni și occidentali.

Documentele – care fac parte dintr-un teanc de materiale sensibile obținute de serviciile secrete ucrainene și analizate de The Washington Post – ilustrează modul în care Moscova continuă să încerce să manipuleze țările din Europa de Est, chiar și în timp ce campania sa militară din Ucraina eșuează. FSB a direcționat zeci de milioane de dolari de la unele dintre cele mai mari companii de stat din Rusia pentru a cultiva o rețea de politicieni moldoveni și a reorienta țara către Moscova, indică documentele și interviurile realizate de jurnaliștii americani.

Trezoreria SUA a impus miercuri sancțiuni împotriva mai multor organizații și persoane din Rusia și din Republica Moldova, inclusiv împotriva lui Șor, afirmând că acesta “a coordonat cu reprezentanți ai altor oligarhi pentru a crea tulburări politice în Moldova” și că a “primit sprijin rusesc”, precum și că a lucrat în iunie “cu entități cu sediul la Moscova pentru a submina” candidatura Moldovei de aderare la Uniunea Europeană.

🇲🇩 Black money for the protests in Chisinau, organized by the fugitive Șor, 24 people were detained, the investigation continues!

Moscova susține de mult timp Transnistria, o enclavă separatistă în interiorul granițelor Moldovei, ocupată de trupele rusești, iar conflictul înghețat din această zonă a reprezentat o frână în eforturile Moldovei de a se integra în Europa de Vest.

În primele luni ale războiului din Ucraina, au declarat oficialii, guvernul moldovean s-a temut că tancurile rusești vor trece granița sa, mai ales dacă Odessa, aflat la 65 km distanță, ar fi fost cucerit. Acea amenințare militară imediată a dispărut, dar tensiunea crește din cauza utilizării gazelor naturale – precum și a consecințelor atacurilor aeriene rusești asupra infrastructurii energetice din Ucraina vecină – pentru a forța o schimbare a conducerii politice.

Potrivit lui Șor și șefului consiliului de supraveghere a mass-media din Moldova, la sfârșitul lunii septembrie, controlul asupra managementului principalelor două canale de televiziune pro-ruse din Moldova a fost transferat unui asociat apropiat al lui Șor, oferindu-i acestuia o platformă importantă pentru a promova o agendă aliniată Moscovei.

În plus, arată comunicările interceptate, FSB a trimis o echipă de strategi politici ruși pentru a consilia partidul lui Șor. Și, potrivit documentelor, FSB a supravegheat o tranzacție prin care un oligarh rus a achiziționat unul dintre principalele active ale lui Șor, pentru a-l proteja de autoritățile moldovenești.

Partidul Șor urma să fie poziționat ca unul “de acțiune concretă”, populist “în adevăratul sens al cuvântului”, un partid care “schimba viața oamenilor în bine”, au scris strategii ruși într-un raport către FSB, care se afla printre documentele analizate de jurnaliștii americani.

Într-un interviu, Șor a negat că ar fi primit vreodată sprijin din partea Moscovei, inclusiv din partea serviciilor de securitate. “Suntem un partid absolut independent, care apără doar poziția cetățenilor moldoveni”, a spus el.

El a acuzat înclinația pro-occidentală a guvernului moldovean pentru că a adus țara aproape de ceea ce el a spus că este “un colaps economic”. Într-o declarație emisă joi, după impunerea sancțiunilor americane, Șor le-a respins sfidător ca pe o “victorie” care arată că președintele Moldovei “s-a speriat cu adevărat de proteste, înțelegând că zilele ei sunt numărate și că o vom da afară din scaun”.

Oficialii moldoveni și americani se tem că , parte a unei campanii care datează de zeci de ani, s-ar putea intensifica dacă va suferi noi pierderi în Ucraina. “Recent, pe măsură ce Rusia se confruntă cu eșecuri militare și cu indignarea globală din cauza acțiunilor sale brutale din Ucraina, agenții Rusiei au luat în considerare măsuri din ce în ce mai disperate pentru a preveni erodarea în continuare a influenței sale”, au declarat oficialii americani atunci când au anunțat sancțiunile împotriva lui Sor și a altor persoane.

Moldova, care, alături de Ucraina, a primit statutul de candidat la UE în iunie, este deosebit de vulnerabilă la presiunea rusă din cauza dependenței sale de aproape 100% de gazul rusesc. Creșterile de peste cinci ori mai mari ale prețului la gaz din acest an au afectat puternic populația de 2,5 milioane de locuitori, iar facturile la energie reprezintă în prezent peste 60% din costul mediu de trai al unui moldovean, au declarat oficialii de la Chișinău.

“Ei sunt foarte jenați de întreaga operațiune din Ucraina și au nevoie de un succes undeva”, a declarat într-un interviu Oleg Serebrian, vicepremierul Republicii Moldova. “Temerea mea personală este că Moldova este o țintă mai ușoară decât Ucraina. Deci, pentru un fel de reînarmare morală a societății rusești, ei ar putea folosi diferite instrumente în Moldova. Primul dintre ele este cel economic”.

Gazprom a redus livrările către Moldova cu 30% în această lună și amenință cu noi reduceri în noiembrie. Atacurile aeriene rusești care vizează infrastructura energetică a Ucrainei sporesc și mai mult presiunea. Ucraina furniza 30% din energia electrică a Moldovei, dar bombardarea centralelor electrice ucrainene înseamnă că .

În plus, Transnistria, enclava ocupată de trupele rusești care controlează centrala electrică ce furnizează restul de 70% din necesarul de electricitate al țării, a declarat săptămâna aceasta că reduce drastic aceste volume din cauza reducerilor în aprovizionarea cu gaze naturale de la Gazprom, ceea ce face ca autoritățile moldovenești să se lupte cu disperare pentru a acoperi deficitul. “Fiecare bombă care cade asupra unei centrale electrice ucrainene este o bombă care cade și asupra aprovizionării cu energie electrică a Moldovei”, a declarat Nicu Popescu, ministrul de externe al Moldovei.

Oficialii se tem că protestele organizate de Șor, deși relativ mici deocamdată, ar putea escalada odată cu venirea iernii și că o criză de energie ar putea fi folosită pentru a răsturna guvernul.

“După Ucraina, Moldova este cea asupra căreia ne concentrăm atenția”, a declarat un oficial occidental.

Noul procuror anticorupție din Moldova a reținut luna aceasta 24 de persoane, inclusiv membri ai partidului lui Șor, în legătură cu presupusa finanțare ilicită a demonstrațiilor, procurorul afirmând că anchetatorii au confiscat 20 de saci negri plini cu 3,5 milioane de lei (aproximativ 181.000 de dolari) în numerar. Partidul Șor a declarat că arestările au reprezentat “presiuni” din partea autorităților pentru a perturba protestele antiguvernamentale.

: The organizers of the “orchestrated protests”, which are linked to the Shor Party (fugitive businessman Ilan Shor), are in trouble. The Anti-Corruption Prosecutor identified and confiscated huge amounts of money (national and foreign currency worth ~€185,000).⤵️

— Dionis Cenusa (@DionisCenusa)