Cum influențează administrația Trump alegerile din România. Un fost angajat al ambasadei României în SUA rupe tăcerea: ”Evident, sunt favoruri”

Administrație Trump, proaspăt instalată la Casa Albă, pare să influențeze, direct sau indirect, mersul campaniei pentru alegerile prezidențiale din România, iar un fost angajat la ambasada țării noastre în SUA spune tot ce știe despre manevrele străine.

Cum influențează administrația Trump alegerile din România

Invitat la Testul Puterii cu Denise Rifai, Remus Ștefureac a explicat de noua administrație Trump. Directorul INSCOP este de părere că reprezentanții de la Washington nu spun direct pe cine ar prefera, însă pot da semne discrete într-o anumită direcție. Cu toate acestea, politica americană nu permite simpatizarea pe față a vreunui candidat dintr-o țară de importanță strategică.

„Statele Unite nu vor avea o poziționare în campanie electorală explicită în favoarea unui candidat, dar declarat, așa, de la Casa Albă. Patru ani în Statele Unite, am lucrat la ambasada noastră, m-am ocupat exact de politica intern-americană în timpul primului mandat Trump. Am circulat destul de mult, am acoperit dezbaterile electorale, campaign trail, cum spun ei. Niciodată regulile nu le permit să facă acest lucru.

Dar evident, cum să spun, poate sunt favoruri, e un anumit tip de acces, poți să faci o vizită. Avem vizite ale unor emisari americani în România. Sunt sugestii, să spunem, mai indirecte, dar care pot arăta poate o simpatie, nu neapărat o preferință. Sau pot să arate, poate, încredere față de unii sau alții candidați. Dar sprijin explicit de tipul să apară un oficial american, să spună, noi îl susținem în această campanie pe X, nu se va întâmpla și este normal să nu se întâmple”, a explicat Ștefureac în exclusivitate la FANATIK.ro, unde poate fi văzută emisiunea în fiecare zi de marți, miercuri și joi, de la ora 18:00.

Câtă încredere au românii în Casa Albă

Expertul a mai punctat faptul că românii au mare încredere în administrația americană și în puterea de convingere de care aceasta dă dovadă în ceea ce privește viziunea politicienilor de la noi din țară. De asemenea, protecția pe care SUA o oferă României este foarte importantă în ochii poporului nostru.

„Este treaba românilor până la urmă să-și aleagă președintele, nu este treaba Statelor Unite. Dar, în același timp, cred că românii și văd din măsurătorile noastre, românii sunt foarte conștienți că relația cu Statele Unite și cu administrația Trump este nu importantă, este foarte importantă și văd în cifrele noastre aproape 80% dintre români acordă o importanță capitală acestei relații. Repet, esențială pentru securitatea României.

Fără soldați americani pe teritoriul României, nu trebuie să avem sute de mii, zeci de mii. Acolo, o mie, sunt suficienți pentru că îi reprezintă un factor major de descurajare a Rusiei. Și cine și închipuie că Rusia, gata, se va potoli peste noapte, se înșală amarnic. Motivația atacului împotriva Ucrainei, emisă public de președintele Vladimir Putin, a fost aceea de a reveni la situația din 1996, când România nu era sub umbrela NATO și nici statele Europei Centrale și de Est”, a mai afirmat directorul INSCOP.

A ordonat președintele republicat demisia lui Klaus Iohannis?

Întrebat de cunoscuta realizatoare de televiziune Denise Rifai , în contextul în care se crede că Donald Trump a ordinat acest lucru, Remus Ștefureac a spus că nu crede această ipoteză.

„Nu am această informație. Cred că plecarea domnului Klaus Iohannis a fost legată mai degrabă de factori interni. Repet, nu cred că retragerea domnului Iohannis are legătură cu Statele Unite, are legătură mai degrabă cu factorii interni. La acel moment al retragerii, neîncrederea în domnul Iohannis era de peste 90% și menținerea domniei sale în funcția de președinte ar fi riscat să provoace o criză importantă și la nivel guvernamental și cu efecte complicate asupra acestei campanii electorale. Altfel spus, candidații care ar fi venit din zona mainstream, zona partidelor tradiționale, ar fi fost evident trași în jos de prezența domniei sale în funcția de președinte”, a fost părerea politologului.