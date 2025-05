Cum influențează Diaspora votul din țară? Umbra lui Călin Georgescu: ”Mă aștept să ia un scor apropiat de 50%”

Șeful INSCOP, Remus Ștefureac, a vorbit în cadrul emisiunii „Testul Puterii cu Denise Rifai”, exclusiv numai pe FANATIK.ro, despre influența pe care o au românii din Diaspora asupra rezultatul alegerilor prezidențiale. Realizatoarea emisiunii a dat de înțeles că politicienii uită câtă putere pot avea românii plecați în afara țării și a reamintit de alegerile din 2014, atunci când Victor Ponta a pierdut președinția tocmai pentru că i-a subestimat pe cei de peste hotare.

Cum influențează românii din Diaspora votul din România

Remus Ștefureac a precizat că românii din afara țării sunt foarte puternici, iar votul lor pot schimba direcția cursei pentru alegerile prezidențiale. La alegerile din 2024, de exemplu, Diaspora s-a mobilizat și i-a votat masiv pe Călin Georgescu și Elena Lasconi. Totodată, George Simion și Călin Georgescu au adunat împreună în 2024 55% din voturile românilor din afara țării, un rezultat impresionant, ținând cont că în cursă erau 13 candidați și doar doi au reușit să strângă o asemenea cifră.

„Suma voturilor din Diaspora pentru Georgescu și Simion a însemnat vreo 55% din total. Adică enorm, foarte mult în primul tur, cu 13 candidați, doar doi să adune atât. Mă aștept ca la alegerile de acum Simion să iau un scor apropiat de 50%”, a declarat Ștefureac.

Nicușor Dan va fi votat masiv de românii din străinătate

Întrebat de restul de 50% cum se vor împărți voturile, șeful INSCOP a declarat că care ar putea avea un scor important. Nici Elena Lasconi nu va fi uitată de românii plecați din țară, mai ales că la alegerile anulate au votat-o în număr foarte mare.

În ceea ce îl privește pe Victor Ponta, Remus Ștefureac a remarcat o revenire spectaculoasă și o campanie electorală online activă, cu mesaje transmite de cele mai multe ori românilor din afara țării. Un alt detaliu interesant despre fostul premier este că acesta și-a lansat campania electorală la Paris, în fața ambasadei României. Acolo au avut loc celebrele cozi din 2014, care i-au distrus șansele la președinție. De data aceasta, Ponta a spus că a învățat din greșeli și și-a asumat acel episod.

Victor Ponta și-a schimbat strategia

„Nu știu dacă ați remarcat începutul campaniei electorale a lui Victor Ponta. Prima zi, unde , și-a lansat-o la Paris, în fața ambasadei noastre, unde au fost celebrele cozi care, sigur, în final i-au adus și nefericirea pierderii alegerilor atunci. Și a pus cenușă în cap, spunând că a învățat din greșeli.

Acolo și-a lansat Victor Ponta campania. Și are o campanie, are o operațiune, cel puțin în zona online, am văzut, destul de puternică cu mesaje adresate Diasporei. Vom vedea în ce măsură vor funcționa, vor rezona. Chiar nu știu”, a mai explicat Remus Ștefureac la „Testul Puterii cu Denise Rifai”, live doar pe Fanatik.ro, în fiecare seară de marți, miercuri și joi, de la ora 18:00. Când a venit vorba de ceilalți candidați, Ștefureac a fost mai rezervat. Crede că scorul cumulat al lui Ciucă, Kelemen Hunor și Marcel Ciolacu în Diaspora ar putea fi mic.

„În ceea ce îl privește pe domnul Crin Antonescu, nu mă pot uita decât la scorul George Simion plus domnul Georgescu, cât am spus, 55%. Haideți să facem așa un test poate ghiciți scorul cumulat al domnului Ciucă, al domnului Kelemen Hunor și al domnului Ciolacu. Dacă domnul Crin Antonescu va obține șapte la sută, va fi o performanță. Dacă judecăm legat de ceea ce se întâmplă în intern, unde, sigur, se poate apropia de 20%, ar însemna jumătate din scorul cumulat”, a mai explicat Ștefureac.