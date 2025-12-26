Cum își alege Ilie Dumitrescu ceasul pe care îl poartă. Secretul ținutelor de top

ADVERTISEMENT

Ilie Dumitrescu, 56 de ani, nu acceptă alt stndard decât impecabil atunci când vine vorba despre imaginea sa. Este un cunoscut colecționar de artă, dar și de ceasuri de lux. Firme ca Rolex, Hublot și Breguet sunt printre favoritele eroului de la Pasadena. Dar o colecție impresionantă poate să vină uneori și cu probleme surpriză.

Ilie Dumitrescu, foarte atent la detalii atunci când vine vorba de imaginea sa

Alegerea ceasului cel mai potrivit poate fi o problemă care să dea foarte multe bătăi de cap pentru Ilie Dumitrescu, dacă ținem cont de numeroasele variante din colecția sa. Ca fost jucător în Premier League, chiar în Londra, la cluburi ca Tottenham și West Ham, Ilie Dumitrescu are rafinamentul specific britanic.

Desigur, ca un accesoriu de bază pentru orice bărbat, ceasul trebuie să fie ales în primul rând în funcție de vestimentație. Dar Ilie Dumitrescu ține cont și de un aspect la care mulți nici nu s-ar fi gândit. A povestit cum își alege ceasul într-un interviu oferit pentru și a surprins multă lume: „În funcție de anotimp și de ținută”.

Deși mulți dintre fani își imaginează că el cheltuie o avere pentru diferite produse ale unor mărci de lux, Ilie Dumitrescu insistă că este un om calculat. Omul care a marcat două goluri în poarta Argentinei la Cupa Mondială din 1994 spune că a fost atent să țină un echilibru al cheltuielilor pe parcursul vieții.

Cum a reușit Ilie Dumitrescu să își mențină silueta perfectă. Detaliu important din meniul fostului fotbalist

„Au fost situații în care am făcut investiții care nu erau bune, dar nu am fost un tip extravagant. Nu am făcut excese, am avut mereu un echilibru”, a ținut să precizeze Ilie Dumitrescu în interviul oferit pentru sursa citată. Ilie Dumitrescu este recunoscut ca un mare colecționar de tablouri și alte obiecte de artă.

Ilie Dumitrescu are un program strict pentru a-și menține silueta impecabilă chiar și la 56 de ani. Fostul internațional a povestit că merge zilnic la sală și are grijă să facă mișcare cât mai mult. alături de cățelușa sa, Tașa, așa cum a mai povestit în interviul citat. De asemenea, Ilie Dumitrescu este foarte atent și cu alimentația sa.

Au fost mai mulți ani în care fostul fotbalist al Stelei nu a mâncat deloc carne, dar a revenit asupra acestei decizii la sfatul unui nutriționist. Astfel, în prezent, doar o dată pe săptămână. Și, tocmai pentru că face mult efort la sală, Dumitrescu a decis să nu mai consume vin seara. Bea în continuare un pahar de vin roșu, dar mult mai devreme pe parcursul zilei.