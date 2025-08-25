Cum își alină Neluțu Varga durerea după umilințele lui CFR Cluj. Omul de afaceri și-a prezentat „colecția” de lingouri: „Sunt 17 cutii a 100 de kilograme de aur”. Foto

În proporție de 99% eliminată din UEFA Conference League după înfrângerea cu Hacken, scor 7-2, CFR Cluj nu a „redresat corabia” în campionat. „Feroviarii” au pierdut cu 1-4 meciul disputat cu Oțelul Galați în etapa a 7-a din SuperLiga și se anunță un sezon extrem de dificil. În ciuda celor menționate, Neluțu Varga a fost surprins lângă o adevărată avere.

Neluțu Varga, printre lingouri de aur după eșecurile suferite de CFR Cluj

Cum CFR Cluj este ca și eliminată din cupele europene, sumele pierdute sunt considerabile. , sumă la care nu sunt adăugate veniturile posibile din vânzarea biletelor și eventualul progres în fazele eliminatorii ale competiției europene.

În ciuda acestui lucru, Neluțu Varga a fost surprins printre o cantitate impresionantă de lingouri de aur! Concret, pe platforma TikTok s-au viralizat imagini cu patronul de la CFR Cluj când pregătea valize cu o cantitate de 1.700 kilograme de aur. Omul de afaceri a fost filmat de o persoană necunoscută, aceasta neapărând în filmarea pregătită cumpărătorului.

„Sunt 17 cutii a câte 100 de kilograme pregătite. Deci, astea le avem pregătite, dar în total sunt 2300 de kilograme. Aș vrea să înțelegi că este lucru serios, astăzi pregătim actele pentru transport în Dubai”, îl anunță Varga pe cel care dorea să achiziționeze cantitatea impresionantă de aur.

Nu e pentru prima oară când apar astfel de imagini cu Neluțu Varga

Nu este pentru prima oară când Neluțu Varga este surprins cu o cantitate mare de aur. În primăvara acestui an au apărut mai multe imagini în mediul online cu patronul de la CFR Cluj când îi promitea mai multe kilograme de aur unui anumit „domn președinte”. În același timp, într-o intervenție la .

„Eu am patru companii aici, printre care şi două academii de fotbal. Eu mă ocup aici cu munca, nu am timp de poveşti istorice că cineva este sechestrat sau are datorii. Dacă eram atât de dator, nu stăteam o lună să mă simt bine într-o ţară caldă, când la noi este frig. Am citit şi m-a lăsat stupefiat, pur şi simplu. Au o imaginaţie fabuloasă de oameni nebuni.

(n.r. E adevărat că în minele de aur se fac 4,5 milioane de dolari pe zi?) Nu este chiar aşa. Ai taxe, ai costuri, ai oameni, salarii, motorină, utilaje… Nu este aşa de simplu. Sunt o grămadă de cheltuieli”, a spus Neluţu Varga la FANATIK SUPERLIGA.