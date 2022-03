Cum îşi apără Gheorghe Turda pensia de 9000 de lei: “Dumnezeu îţi dă, dar nu îţi bagă şi în traistă”

Cântărețul de muzică populară Gheorghe Turda a fost criticat pentru pensia mare pe care o încasează de la stat. În replică, artistul spune că a muncit 55 de ani și a făcut sacrificii mari. Interpretul precizează că el a fost angajat mulți ani la stat și de aceea are o indemnizaţie mai mare, spre deosebire de alți colegi de breaslă.

Adevărul despre pensia pe care o încasează Gheorghe Turda

Gheorghe Turda, în vârstă de 74 de ani, a lucrat în urmă cu ani buni în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, unde începând cu anul 1991 a ocupat funcția de șef al Direcției de Cultură.

după ce a dat în judecată Ministerul Afacerilor Interne și Casa Națională de Pensii, solicitând mărirea indemnizației lunare primite de la stat cu 50%. Conform informațiilor vehiculate în presă, artistul ar încasa o pensie lunară de 9000 de lei.

”Dumnezeu îți dă, dar nu îți bagă și în traistă. Toți care se lamentează că au pensii mici și s-au interesat de pensia mea, să știe că am muncit 55 de ani pentru cariera artistică. Am știut să-mi țin familia și să-mi fac și anii de muncă. Eu nu am pensie specială. Se confundă pensia cu indemnizația de grad militar. E mare diferența.”, a declarat pentru FANATIK, Gheorghe Turda.

Cum l-a afectat pandemia pe artist

Deși are o pensie bună și nu trăiește din evenimentele la care susține programe artistice, celebrul interpret de muzică populară spune că pandemia l-a afectat și pe el, nu atât financiar, cât prin prisma faptului că efectiv a stat în casă.

”Pandemia m-a afectat și pe mine foarte mult din punct de vedere al inactivității. Nu am mai urcat pe scenă, nu au mai fost spectacole și automat și efectele lor… Nu a mai existat acea comunicare directă între artist și public. Am suferit din toate punctele de vedere.”, ne-a mai spus artistul.

După ridicarea restricțiilor, telefoanele au început să sune inclusiv pentru evenimente organizate peste hotare.

În luna aprilie, după Paște la invitația finilor săi, Lorraine și Marian Baicu. Anul trecut în toamnă el a lansat la Electrecord împreună cu finii săi o melodie intitulată ”Tot dorul te alină”.

”Am de susținut două recitaluri la Nantes și unul la Paris. Toate în Săptămâna Luminată. Am mai cântat în Franța și la Nantes și pentru comunitatea românilor din Paris, unde sunt foarte mulți oșeni de-ai mei. M-au primit mereu cu voie bună cu preparate tradiționale, palincă, pâine și sare, și ceteră.”, spune celebrul cântăreț Gheorghe Turda pentru FANATIK.

Interpretul de muzică populară este invitat să cânte la evenimente și în anul 2023. ”Am ceva în luna iunie 2023 prin agenție la Tg. Mureș, dar și spectacole prin primării și petreceri private. Acum, că s-a dat drumul, o să fie activitate. Nu mă plâng”, susține artistul, care în trecut Constantin Enceanu.

Gheorghe Turda, dezvăluiri despre decesul soţiei sale, Elisabeta

A colindat prin toată lumea, dar cel mai mult i-a plăcut în Japonia, unde a fost cu soția lui Elisabeta, care s-a stins din viață în anul 2009, de leucemie, la vârsta de 61 de ani. În Japonia, cântărețul n-a mai ajuns, însă în America a fost de 32 de ori.

”Am fost până acum în 42 de țări. În SUA am fost de 32 de ori. Cu toate acestea, cel mai mult mi-a plăcut în Japonia, unde am fost cu soția mea în anul 1987, pe vremea când eram la Ansamblul Rapsodia. N-am mai ajuns de atunci… Am mai fost în Coreea de Nord și în China.”, susține cântărețul de muzică populară.

Din nefericire, în Japonia, soției sale i s-a declanşat o boală cumplită, leucemie cronică trombocitară.

”Turneul a fost extrem de solicitant,. În 35 de zile noi am avut 32 de concerte şi nu am avut timp să ne odihnim deloc. Cred că soția mea s-a procopsit cu această boală după vizita la Hiroshima, în urma radiațiilor”, spune cântărețul de muzică populară.

Întrebat cum mai stă cu femeile cântărețul a declarat pentru FANATIK, mai în glumă, mai în serios: ”eu mă țin de ele și ele de mine”. În realitate, artistul a încercat de mai multe ori să își refacă viața amoroasă, însă a mărturisit că nicio femeie nu o va putea înlocui pe soția lui, Elisabeta, balerină de profesie.

Soția i-a dăruit două fete, pe Anca și Voichița, care l-au făcut bunic. De ultimele femei din viața lui, cântărețul s-a despărțit cu tam-tam.