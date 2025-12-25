Sport

Cum își așteaptă George Copos oaspeții de Crăciun la restaurantul Panoramic de pe Tâmpa. Ce surprize a pregătit fostul patron de la Rapid

George Copos a preluat restaurantul Panoramic de pe Tâmpa, iar ulterior a făcut o investiție majoră. Astfel, oaspeții vor avea parte de mari surprize.
Valentina Vladoi
25.12.2025 | 14:47
George Copos a investit o avere în restaurantul Panoramic. Sursă foto: captură YouTube, Restaurant Panoramic / colaj Fanatik
George Copos, fostul patron de la Rapid, a reușit să își construiască un adevărat imperiu financiar. Acesta a făcut numeroase investiții atât în turism, cât și în imobiliare. Astfel, în prezent deține un portofoliu generos.

Ce surprize sunt pregătite pentru cei care ajung la restaurantul Panoramic de pe Tâmpa

Mai exact, George Copos are câteva hoteluri în București, dar și pe litoralul românesc. Totodată, acesta deține proprietăți și în Poiana Brașov. Iar printre altele, o investiție majoră a fost făcută și în restaurantul Panoramic din Brașov.

Fostul patron de la Rapid a băgat nu mai puțin de 12.000.000 de euro în renovarea locației. Astfel, cei care vor ajunge aici de Crăciun vor avea parte de o mulțime de surprize. Despre ce este însă vorba?

De pe pagina oficială a restaurantului aflăm că oaspeții sunt așteptați cu un decor de vis, dar și cu un brad împodobit. Totodată, priveliștea e una de poveste, iar mâncărurile vor fi și ele unele deosebite.

„Magia sărbătorilor te așteaptă la Panoramic Brașov. Decor feeric, brad împodobit, luminițe și priveliște de poveste – totul este pregătit pentru mese festive, brunchuri speciale, Crăciun și Revelion la înălțime”, a aflăm prin intermediul paginilor Restaurant Panoramic și Ana Hotels pe Instagram.

Cât costă meniul pentru Revelion la restaurantul Panoramic de pe Tâmpa

În ceea ce privește tarifele, prețul pentru meniul de Revelion nu e chiar pentru orice buzunar. Pentru copiii cu vârste cuprinse între 4 și 12 ani, prețul este de 990 lei. În cazul adulților însă, meniul costă 1.990 lei.

Iar pe lângă produsele din meniu pe care oaspeții le pot savura, va exista și un spectacol pe măsură. Mai exact, în noaptea dintre ani va cânta Ștefan Bănică Jr., care promite un show generos.

„Revelionul la Panoramic este mai mult decât o petrecere, este o călătorie în timp, iar preparatele festive, decorul și muzica live transformă noaptea de Anul Nou într-un moment de ținut minte”, a transmis conducerea restaurantului.

George Copos, investiție fabuloasă

Menționăm faptul că restaurantul Panoramic a fost scos la vânzare de Aro Palace, în urmă cu 11 ani. Nimeni nu a fost însă interesat de achiziție. Totul până în 2022, când George Copos a făcut pasul cel mare.

Acesta a decis să cumpere locația și să o renoveze. Și într-adevăr, investiția se arată a fi profitabilă. În total, fostul patron de la Rapid a investit nu mai puțin de 20 de milioane de euro, din care 12.000.000 de euro au fost pentru reconstrucția restaurantului.

„Această investiţie este mai mult decât un proiect de modernizare – este o moştenire pe care o lăsăm Braşovului pentru următorii 50 de ani. Am dorit să redăm strălucirea unui simbol al oraşului şi, în acelaşi timp, să îl pregătim pentru viitor, cu respect faţă de istorie şi cu viziune pentru generaţiile care vin”, a declarat George Copos, preşedinte Ana Holding, citat de BZB.

