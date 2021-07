Cum își bat joc autoritățile de persoanele cu dizabilități sau de părinții cu copii în cărucior! Muzeele din București, zero posibilități de acces

București, început de iulie, o vreme care încă se caută. Canicula este întreruptă doar de rafale serioase de ploaie și . Cod roșu de averse, portocaliu și galben, furtună, vânt iscat din senin și de restul o căldură aproape insuportabilă. Oamenii ies din case după o lungă perioadă în care sperietoarea COVID-19 a închis multe uși.

Între timp, unele s-au deschis, dar oferta este de-a dreptul amuzantă pentru anul 2021. Muzeele bucureștene, parcurile despre care FANATIK a scris , dar și diverse zone pentru recreere modernă au rămas ancorate într-un trecut sumbru.

Cum își bat joc autoritățile de persoanele cu dizabilități sau de părinții care au copii în cărucior!

Mai exact, marile muzee ale Capitalei sunt rupte de realitate și la ani lumină de oferta metropolelor din Uniunea Europeană. Culmea, multe dintre ele nici măcar nu au posibilitatea unei banale plăți cu cardul. Da, citiți bine!

Mai multe instituții importante ale Bucureștiului privesc cu jind la POS. Unele dintre ele chiar îl au, dar angajații preferă să nu-l bage prea mult în seamă de teamă să nu greșească și să fie nevoiți apoi să scoată bani din propriile buzunare.

Dacă ne raportăm la rampă de acces pentru persoanele cu dizabilități sau părinți cu copii mici transportabili în cărucior, atunci observăm că muzeele din Capitală n-au fost gândite pentru asemenea situații.

Și nu doar că n-au fost proiectate, dar nici nu se urmărește vreo schimbare în viitorul apropiat. Drept pentru care, persoanele enumerate mai sus sunt invitate mai degrabă să stea acasă. Nici COVID-19 nu a venit cu vești mai bune.

Ce acuze sunt aduse muzeelor din București

a schimbat multe reguli de acces și pare că a limitat serios timpul de vizitare. „Am fost la Muzeul Antipa unde situația este cam așa: aerul condiționat din clădire este oprit, aerisire oha, aer nici atât și nu poți respira cu masca pe față.

Toate tabletele și televizoarele cu explicații sunt oprite, unele chiar date jos. Explicația a fost: acestea sunt măsuri anti COVID-19, mai exact instalația de aer este oprită pentru a nu se răspândi virusul, iar tabletele sunt oprite pentru c vizitatorii să-și scurteze vizita. În plus nu există lift așa că am cărat elegant căruciorul pe scări”, a notat Cristiana Gabor.

„Din păcate muzeele noastre, ca multe alte clădiri de interes public, nu au rampă de acces pentru cărucior sau persoane cu dizabilități. Sigur sunt programe europene sau naționale pe care administratorii le pot accesa, dar cum panica legată de răspundere e mare, nimeni nu se bagă.

Noi am vizitat muzeul de Geologie de curând. O mare greșeală: multe scări, lipsa unui POS pentru plata cu cardul, lipsa unor plăcuțe cu explicații, lipsa ghizilor”, a mai zis și Claudia Jianu.

Ce spun reprezentanții muzeelor despre problemele pe care le au

Reprezentanții Muzeului Militar din București au fost singurii care și-au cerut chiar scuze pentru situație. „Din păcate, momentan nu dispunem de o rampă de acces. Noi suntem într-un amplu proces de renovare, regândire.

Avem în planul nostru această rampă, dar, deocamdată, nu se poate intra cu căruciorul. O puteți face doar în pavilionul central, însă e mai dificil accesul la etaj. Sunt demarate procedurile și pentru un lift, se lucrează deja de câteva luni inclusiv în curtea muzeului, e o renovare mai amplă.

Din păcate nici POS nu avem momentan, dar vă pot spune că și plata cu cardul este în planurile noastre, o vom avea. Vă rugăm să ne scuzați, chiar ne pare rău, însă, momentan, nu avem această rampă”, a zis pentru FANATIK un angajat al muzeului.

După ce oamenii s-au plâns de zor pe rețelele de socializare, dar și în fața angajaților, Grădina Zoologică, poziționată lângă pădurea Băneasa și fără niciun bancomat în jur, a intrat într-o nouă eră. „Da, eu am pățit-o. Eu trebuie să fiu responsabil pentru copil, să mă asigur că are apă, mâncare, haine curate, tot ce ne trebuie am luat la noi. Mai puțin bani scoși. Nu aveam suficienți pentru că biletul nu e nici cel mai ieftin.

Și cu un copil în lacrimi, un copil care plângea și care nu înțelegea ce se întâmplă am fost nevoit să conduc până în Voluntari unde am găsit primul bancomat”, a zis pentru site-ul nostru Druncea Florin.

„Da, cunoaștem plângerile, dar de ceva timp s-a rezolvat. La Zoo Băneasa puteți să veniți și să plătiți cu cardul”, au explicat pentru FANATIK reprezentanții grădinii zoologice.

Muzeul Național de Artă al României a confirmat plata cu POS-ul pentru site-ul nostru și a ținut chiar să transmită că există și un bancomat în interiorul instituției.