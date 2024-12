Cum își câștigă Cristina Ich banii: „Nu trăiesc doar din reclamele de pe Instagram”. Ce afaceri are, de fapt

Mulți sunt curioși să afle câți bani face un influencer de succes în România. Este întrebarea pe care a Iată ce răspuns a dat bruneta.

Cum face bani Cristina Ich?

Cristina Ich are o comunitate de peste 925.000 de urmăritori Instagram, acolo unde are și multe campanii plătite. Ea a renunțat la Facultatea de Medicină, iar astăzi are o carieră de succes în mediul online. Întrebată direct despre câștigurile lunare, vedeta a evitat să dea cifre exacte, dar a dezvăluit că are mai multe surse de venit.

În timpul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri pe Instagram, fanii au fost curioși să afle cât câștigă lunar. Fără să menționeze sume exacte, influecerița a explicat că are venituri suficiente pentru a avea o viață liniștită alături de fiul ei, Noah.

„Cât câștigi lunar? Sau cât câștigi doar din Instagram?”, a fost întrebarea lăsată pe InstaStory de unul dintre fanii ei.

„Atât cât să trăiesc liniștită eu și fiul meu. Nu, nu trăiesc doar din reclamele de pe Instagram. Acum am și brandul meu de make-up”, a răspuns ea, potrivit

Vedeta a dezvăluit că nu se bazează doar pe camapaniile de pe Instagram. Recent și-a lansat propriul brand de cosmetice, care include produse precum BB-cream la 197 de lei și concealer la 149 de lei. În curând, va extinde gama cu două creioane de buze.

Cristina Ich este cunoscută și pentru , fiul lui Victor Pițurcă, alături de care are un băiețel pe nume Noah.

Christina Ich, declarații despre noul iubit. Vedeta neagă că i-a furat soțul prietenei sale

După despărțirea de fotbalist, Cristina Ich a început o nouă poveste de dragoste. Partenerul actual e fostul soț al celei mai bune prietene, lucru care a deranjat foarte mulți internauți ce nu s-au sfiit să-și dea cu părerea.

De ziua ei de naștere, pe 25 noiembrie, cei doi îndrăgostiți au petrecut câteva zile la Amsterdam. Într-una din seri, Cristina a postat o fotografie în care apărea cu un inel impresionant pe deget. Se zvonește că ar fi fost cerută în căsătorie de iubit cu o bijuterie de jumătate de milion de euro.

Cristina a explicat public că relația lor a început doar după ce ambii erau liberi și divorțați, deci nu se simte vinovată cu nimic.

„Povestea nu are nicio legătură cu realitatea. (…) Nu prea îmi place să mă explic, mai ales viața personală. Nu îmi place să apar la TV, nu îmi place să vorbesc despre viața personală. (…) Legat de prietenie. Că am furat, că am făcut, că am dres. Eu și Bianca am colaborat profesional și am făcut parte din același cerc de prieteni. O admir foarte mult pentru creativitatea, spiritul ei, mi se pare că este un om foarte frumos, am apreciat-o și o apreciez în continuare.

În momentul în care a devenit o femeie liberă, la fel și el, că nu a devenit doar ea, a devenit și el, printr-un schimb de mesaje cordiale, pentru că noi ne cunoșteam, ne-am apropiat și am ajuns la o poveste de iubire pe care o trăim acum. Nu sunt nici prima, nici ultima femeie căreia i se putea întâmpla asta”, a declarat Cristina Ich la „Un show păcătos”, potrivit