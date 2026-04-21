Cum își completează veniturile fosta soție a lui Ilie Bolojan. Câți bani câștigă din meseria în care s-a specializat în ultimii ani

Pentru Ilie Bolojan, viața politică pare mai agitată decât cea personală, ținând cont de luptele din coaliție din ultimele săptămâni. De peste zece ani, el formează un cuplu cu Ioana Fâșie, asistent medical principal cu studii superioare, în cadrul Serviciului de Anatomie patologică de la Spitalul Județean de Urgență Oradea, care l-a însoțit la o vizită în Austria. Bolojan a divorțat, în 2013, de soția sa, Florentina, cu care are două fiice. Cei doi se căsătoriseră la începutul anilor 90, pe vremea când erau studenți la Timișoara, Ilie Bolojan la matematică și mecanică, în timp ce Florentina studia designul vestimentar la Facultatea de Arte.

În ce clase de asigurare e specializată Florentina Bolojan

după separare, este psiholog la Maternitatea Oradea, dar își completează veniturile în calitate de consultant de asigurări de viață la compania NN România. Numele Florentinei Bolojan, conform datelor consultate de FANATIK, apare pe o listă intitulată „Registrul intermediarilor persoane fizice” publicată pe 13 martie 2026. În dreptul numelui fostei soții a lui Bolojan sunt completate mai multe clase de asigurare în care e specializată Florentina Bolojan, C7, C8, C9, C13, C16, C17 și C18. În iulie 2025, când s-a publicat o altă listă, Florentina Bolojan avea patru clase de asigurare, C1, C2, A1 și A3.

Tot acolo este trecută informația că Florentina Bolojan a fost înscrisă în registru, adică a început colaborarea cu compania de asigurări, pe 14 octombrie 2019. De exemplu, clasa A1 se referă la asigurări pentru accidente, inclusiv accidente de muncă și boli profesionale: a) despăgubiri financiare fixe; b) despăgubiri financiare variabile; c) combinație între despăgubirile de la lit. a) și b); d) despăgubiri pentru vătămări corporale suferite de pasageri.

Activitatea agenților de asigurare este reglementată de ASF

Clasa A3 se referă la asigurări pentru vehicule terestre, exclusiv materialul feroviar rulant, clasa C1 la asigurări de viață, anuități și asigurări de viață suplimentare, iar clasa C2 la asigurări de naștere și căsătorie. Tot patru clase de asigurare avea Florentina Bolojan în februarie 2024, iar în ianuarie 2021, martie 2022 și decembrie 2023 a avut numai puțin de șapte clase de asigurare. Atribuțiile aferente statutului legal al agentului de asigurare sunt prevăzute de Legea 236/2018 privind distribuția de asigurări și Norma ASF nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări.

Acestea includ prezentarea produselor oferite de NN Asigurări de Viață, efectuarea activităților de distribuție specifice, precum și primirea cererilor de asigurare, primirea altor documente solicitate de către Asigurător de la Contractantul asigurării, Asigurat sau Beneficiar (inclusiv documente conținând informații medicale) și primirea documentelor emise de către asigurător pentru a fi înmânate contractantului.

Documentele și comunicările conțin datele cu caracter personal necesare îndeplinirii activității de distribuție, așa cum sunt ele prevăzute de prevederile legale și necesare în legătură cu contractul de asigurare, agentul de asigurare având atribuții în acest sens în calitate de intermediar secundar. Activitatea intermediarilor de asigurări constă în faptul că inițiază sau desfășoară distribuție de asigurări în schimbul unei remunerații.

Un intermediar în asigurări încasează aproape 5.000 lei pe lună

Intermediarii sunt de asigurări, de asigurări auxiliare și de reasigurări. Intermediarul principal este un intermediar, persoana juridică, ce desfășoară activitate de distribuție ulterior obținerii autorizării de către ASF și instituțiile de credit sau firmele de investiții. Intermediarul secundar este un intermediar sau un intermediar de asigurări auxiliare, persoană fizică sau juridică, înregistrată la ASF, sub deplina răspundere a unui intermediar principal sau a uneia ori mai multor societăți, după caz, și instituțiile de credit sau firmele de investiții, care desfășoară activitate de distribuție sub deplina răspundere a uneia ori mai multor societăți, după caz.

Ambele categorii de intermediari se înregistrează la ASF și desfășoară activitate de distribuție. Categoria intermediarilor secundari include: agenții, care colaborează numai cu societățile și sunt încadrați în funcție de activitatea profesională principală din obiectul de activitate în: (i) agenți, persoane fizice și juridice, (ii) agenți afiliați, instituții de credit și firme de investiții și (iii) agenți auxiliari, persoane fizice și juridice; asistenții, care colaborează numai cu intermediarii principali și sunt încadrați în funcție de activitatea profesională principală din obiectul de activitate în: (i) asistenți, persoane fizice și juridice, și (ii) asistenți auxiliari, persoane fizice și juridice.

Conform datelor consultate de FANATIK pe site-urile specializate în salariile oferite la companii din România, un intermediar în asigurări, ca Florentina Bolojan, cu o vechime de 6 ani, câștigă 4.800 lei net, iar un consultant în asigurări, cu o vechime de 2 ani, încasează aceeași sumă. Un agent de asigurări poate încasa 4.500 lei lunar, un consultant de asigurări de viață și pensii private, cu experiență de 6 ani, primește 6.000 lei, iar un consultant financiar de asigurări, tot cu 6 ani de vechime, încasează 5.500 lei.