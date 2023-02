Cum își crește România capacitatea de cercetare a cutremurelor. Cât au costat echipamentele de ultimă generație pentru monitorizarea dezastrelor

După cutremurul devastator din Turcia și Siria, petrecut pe 6 februarie, în urma căruia au murit aproximativ 40.000 de oameni, s-au înregistrat și în România două cutremure, în zona Gorjulului. Cel de luni a fost unul de 5,2 grade, produs la o adâncime de 10 kilometri și a fost urmat de 16 replici. Apoi, marți s-a produs un cutremur de 5,7 grade, la aproximativ 10 kilometri de epicentrul celui de luni, adâncimea acestuia fiind de 7 kilometri.

Institutul de Fizica Pământului a primit fonduri europene

„E o zonă în care nu s-au produs cutremure decât foarte rar, iar dacă se produceau erau magnitudini mici, de trei grade, două grade, un grad. Este pentru noi o surpriză că zona respectivă s-a activat. Au fost două plăci care s-au mișcat una față de cealaltă pe verticală la ambele cutremure. Deci, ele sunt un tandem de cutremure. Acest al doilea cutremur poate să fie un „frate” al celuilalt, nu este o replică a lui”, (INCDFP), într-o conferință de presă.

Anul trecut, dar și la începutul lui 2023, INCDFP a achiziționat mai multe echipamente geofizice și sisteme de monitorizare a cutremurelor, printr-un proiect finanţat din fonduri ale Uniunii Europene, numit CRESCENTO, care are ca scop creşterea capacităţii de cercetare din domeniul seismologiei şi seismologiei inginereşti la Observatoarele şi Staţiile Seismologice din cadrul Reţelei Seismice Naţionale. Prin implementarea proiectului CRESCENTO, INCDFP urmărește dezvoltarea infrastructurii institutului prin achiziția de echipamente care să crească atât capacitatea de cercetare a INCDFP, cât și capacitatea de monitorizare a anumitor dezastre naturale și antropice și avertizare timpurie în cazul producerii acestora.

Astfel, INCDFP își propune să aplice tehnologii avansate (cum ar fi GNSS – geodezia satelitară, receptoare și software pentru colectarea și analiza datelor) atât pentru cuantificarea de la distanță a fenomenelor geologice (alunecările de teren, deformări crustale sezoniere, în urma unui eveniment seismic major sau datorate mișcărilor plăcilor tectonice), cât și pentru monitorizarea structurilor civile și a taluzurilor în scopul prevenirii deformărilor extreme și creșterii siguranței și eficientizării operațiunilor de producție sau funcționare.

Pe 15 decembrie 2022, conform datelor de pe platforma achizițiilor publice, e-licitatie.ro, consultate de FANATIK, INCDFP a semnat un contract pentru „Aparatura GNSS, soft înregistrare și prelucrare date GNSS”, în valoare de 2.890.000 lei. Achiziția a fost împărțită în două loturi, unul format din 10 receptoare mobile GNSS și celălalt format dintr-un pachet software pentru colectarea și analiza datelor GNSS.

Ultima achiziție a fost de echipamente geofizice de electrometrie

“INCDFP oferă servicii pentru implementarea în timp rapid a echipamentelor mobile în amplasamentele cerute în cazul producerii sau iminenţei unor fenomene periculoase. De exemplu, pentru monitorizarea complexă a unor infrastructuri (baraje, lacuri tehnologice, etc) în situaţii de risc (cutremure, alunecări de teren), a unor zone populate, vulnerabile în caz de cutremur sau diverse accidente (prăbuşiri de mine, explozii industriale, etc.), monitorizarea clădirilor vulnerabile, a podurilor, etc. din locații cu risc seismic ridicat.”, se arată în caietul de sarcini al achiziției.

“De subliniat faptul că existenţa în regim de permanenţă a unor echipamente mobile calibrate corespunzător într-o locaţie situată la o distanţă relativ mică de un amplasament cu potențial risc la dezastre viitoare şi capacitatea de intervenţie rapidă şi calificată sunt elemente cruciale în caracterizarea situaţiei create şi în luarea măsurilor celor mai adecvate în vederea reducerii efectelor dezastrului. Acest gen de serviciu, pentru a fi cu adevărat eficient, necesită în egală măsură existenţa infrastructurii indispensabile (care să ofere datele de observaţie) şi a expertizei (configurarea instalării în funcţie de condiţiile locale în amplasament, prelucrarea în regim de urgenţă a datelor obţinute şi luarea deciziilor corespunzătoare).”, se mai arată în document.

Ultima achiziție efectuată de INCDFP în cadrul proiectului CRESCENTO, „Echipamente geofizice de electrometrie – sisteme pentru investigații geoelectrice și electromagnetice”, a fost parafată pe 16 ianuarie 2023, când s-au plătit 1.154.000 de lei pentru un sistem cu accesorii pentru investigații 1D, 2D, 3D, 4D de rezistivitate și polarizare indusă și un sistem cu accesorii pentru investigații 2D, 3D de polarizare indusă, rezistivitate și de potențial electric.

S-au investit 2,5 milioane euro în echipamente de cercetare în domeniul seismologiei

Anul trecut au mai existat patru achiziții ale INCDFP, conform datelor de pe e-licitatie.ro, consultate de FANATIK. Pe 19 și 20 septembrie 2022 s-au parafat patru contracte în valoare totală de 3.439.983 lei pentru “Aparatură seismică și acesorii”, fiind cumpărate două sisteme de generare unde seismice, două sisteme de investigații seismice de suprafață de înaltă rezoluție, 15 stații seismice mobile și 50 stații RS cu accesorii.

Pe 28 iulie 2022, INCDFP a parafat două contracte în valoare totală de 1.325.200 lei pentru achiziția “UAV cu echipamente geofizice”, cu magnetometru și un sistem explorare tip dronă cu integrare LiDAR RTK GPS. Pe 2 mai 2022, ICNDFP a achiziționat cu 2.143.000 lei un gravimetru portabil absolut (instrument pentru măsurarea accelerației gravitaționale).

În fine, ICNDFP a parafat, pe 6 aprilie 2022, un contract pentru “Sisteme de monitorizare interferometrice”, plătind 1.643.000 lei pentru un sistem interferometric pentru monitorizarea reliefului și un sistem interferometric pentru monitorizarea structurilor antropice. Un rezumat al acestor achiziții efectuate între aprilie 2022 și ianuarie 2023, arată că INCDFP a plătit 12.595.183 lei (aproximativ 2,5 milioane euro) pentru echipamente de cercetare în domeniul seismologiei.