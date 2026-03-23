Cum își face, de fapt, cruce Gigi Becali. Detaliul pe care puțini români l-au observat la patronul FCSB

ADVERTISEMENT

Invitat la FANATIK RAPID, Florin Gâtejan nu a uitat de Gigi Becali (67 de ani). Pațanu este un apropiat al patronului de la FCSB, fiind fostul său avocat. Fostul campion cu Rapid în 1966-1967 a făcut o observație care scoate în evidență un aspect mai puțin discutat despre latifundiarul din Pipera.

Își face greșit cruce credinciosul Gigi Becali?

Gigi Becali este cunoscut inclusiv pentru manifestările sale publice legate de credință. Modul în care își face însă cruce patronul FCSB nu este unul tocmai obișnuit. Miliardarul a fost taxat la FANATIK RAPID chiar de către unul dintre apropiații săi. Este vorba despre fostul avocat al lui Gigi Becali, Florin Gâtejan, care, în trecut,

ADVERTISEMENT

„Gigi e un băiat de caracter extraordinar. Și el sfințit acum. I-am zis eu odată, ‘Băi, Gigi, ce tot dai la popii ăștia?’ ‘Lasă, Pațane, că se roagă pentru mine’. ‘Păi ce, au firul scurt cu Dumnezeu, de ce nu te rogi tu?’ Canonizată e maică-sa. Aia, adevărat e sfântă. Eu am cunoscut-o. Când mi l-a dat prima dată Giovanni să îl apăr, am cunoscut-o pe maică-sa, într-adevăr e sfântă, mama lui Gigi. Credincioasă până la Dumnezeu.

El, nu ai văzut, face crucea aia până la pământ. ‘Fă, mă, Gigi, crucea, normal, la piept’. Credința nu se arată, nu se afișează, ce face el. Maică-sa, da. Nu s-a arătat niciodată. Acolo, credință adevărată. Ei ar trebui să îi facă o biserică, nu să dea la popi. Dar el e de bună credință și de caracter”, a dezvăluit Florin Gâtejan, în exclusivitate la FANATIK RAPID.

ADVERTISEMENT

Suma este una fabuloasă pe care Gigi Becali a donat-o călugărilor de pe Muntele Athos

De peste 20 de ani, Gigi Becali a fost implicat activ în acțiuni filantropice la Muntele Athos.

ADVERTISEMENT

„A donat foarte mulți bani, este omul care în ultimii 15 ani a ridicat Athos. A ajutat toate chiliile românești de acolo, i-a ajutat pe toți. Cred că mai mult de 20-25 de milioane de euro. Dacă este după toți domnitorii români omul care a donat cei mai mulți bani.. Toate zonele, Gigi Becali le-a ajutat să se dezvolte.

Inclusiv unde stau eu, la chilia la Gemeni, a costat mai mult de 1 milion. Prețurile sunt foarte mari să cari piatră, sunt duble ca să ajungi. Gigi Becali, după toți domnitorii români, este cel mai bine văzut om. Când merge la înmormântări, sunt pusnici, sunt sfinți, eu cred că îi cunoaște pe toți. Foarte apreciați. Spun că va fi un sfânt, la cât bine a făcut în muntele Athos, rămâne în istorie. Că român, el a făcut cel mai mult”, a declarat Adrian Ilie, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT