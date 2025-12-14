Cum își începe ziua Ilie Dumitrescu. Secretul din spatele fiecărei apariții de nota 10

ADVERTISEMENT

A fost unul dintre cei mai importanți oameni ai Generației de Aur. A rămas un nume important în fotbal, iar acum Ilie Dumitrescu spune care este secretul din spatele fiecărei apariții de nota 10. Cum își începe ziua.

Ilie Dumitrescu și rutina matinală

Ilie Dumitrescu a evoluat la numeroase echipe de fotbal atât în România, cât și în străinătate. A jucat în Marea Britanie, Spania și Mexic. Fostul mare fotbalist, ajuns la vârsta de 56 de ani, este în continuare legat de pasiunea sa.

E analist la un celebru post de televiziune, sportivul fiind la curent cu tot ce se întâmplă în fotbal. Știe , meci încheiat cu scorul 4-3. „Mister”, așa cum este numit de apropiați, are un program destul de încărcat, dar nu uită de prioritățile sale.

Într-un interviu pe care l-a acordat recent a spus care este rutina matinală. Pentru a avea o postură impecabilă când apare în public recurge la lucruri simple și care sunt la îndemâna tuturor. În plus, e foarte atent la alimentație și mișcare.

„Primul lucru pe care-l fac când mă trezesc: beau două pahare cu apă. Îmi iau vitaminele, după care mănânc niște porridge, ovăz cu afine, apoi îmi beau cafeaua. Scurtă, fără zahăr. La cafea citesc presa, mailuri.

Mai beau și ceai negru după masa de prânz. La fel, simplu, fără zahăr, fără arome. În fiecare dimineață merg la sală. Am câțiva ani buni de continuitate în zona asta, fac sport în fiecare zi”, a mărturisit Ilie Dumitrescu, pentru .

Fostul fotbalist român, în vârstă de 56 de ani, obișnuiește să iasă la plimbare cu animalul său de companie. Are o cățelușă pe nume Tașa și datorită acesteia face constant kilometri întregi pe jos. Astfel, face mișcare.

Se bucură din plin de aceste drumuri pe care le are în aer liber. Prin urmare, Ilie Dumitrescu demonstrează că este o persoană care nu a renunțat la sport, cu toate că a renunțat la activitate în urmă cu foarte multă vreme.

Ce consumă Ilie Dumitrescu la cină

„Un prânz, o cină într-un loc frumos. Sunt multe locuri frumoase în București, locuri în care se mănâncă foarte bine”, a mai spus Ilie Dumitrescu, care preferă să ia masa de seară, în oraș. Are o comandă specială pe care o adoră.

Îi place să consume carpaccio de langustine sau de pește. Le mai cere chelnerilor și tartar cu ton pe care îl consumă ca și starter. De asemenea, adoră peștele în sare, iar de ceva vreme a inclus în meniul său și alte tipuri de carne.

Printre cele pe care le are constant în farfurie se află mușchiul de vită sau pieptul de curcan. Fostul fotbalist nu a consumat carne o perioadă îndelungată, însă la sfatul unui nutriționist a început să o mănânce o dată pe săptămână.

În altă ordine de idei, Ilie Dumitrescu a anunțat că va fi . Cunoscutul om de afaceri nu va fi singur, ci alături de mai mulți fotbaliști care fac parte din Generaţia de Aur.