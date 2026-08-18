Sport

Cum își încurajează David Beckham fanii pentru a-și atinge potențialul maxim. Ce a spus în timpul eclipsei de soare

Ce le-a transmis David Beckham celor care îl urmăresc în social media. I-a îndemnat să nu renunțe niciodată la lucrurile pe care și le doresc cu adevărat.
Alexa Serdan
18.08.2026 | 05:11
Cum isi incurajeaza David Beckham fanii pentru asi atinge potentialul maxim Ce a spus in timpul eclipsei de soare
SPECIAL FANATIK
Ce sfat are David Beckham pentru fanii săi. Sursa foto: Instagram.com
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În timpul eclipsei de soare David Beckham a ținut un scurt ”discurs” pentru cei care îi urmăresc activitatea. Iată care sunt cuvintele cu care își încurajează fanii pentru a-și atinge potențialul maxim, orice și-ar propune aceștia.

David Beckham, mesaj pentru urmăritorii din online

David Beckham (51 ani) a scris istorie în fotbalul mondial și continuă să ducă mai departe pasiunea pentru acest sport. Britanicul are numeroase afaceri, vara aceasta câștigând o sumă impresionantă de pe urma controversatelor pauze de hidratare de la Campionatul Mondial. E mereu ocupat, dar își face timp și pentru prieteni.

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De curând a avut parte la o întâlnire specială la ceas de seară cu un sportiv legendar. E vorba de Michael Jordan, care a fost însoțit de soția sa. Apoi, în timpul eclipsei de soare și-a luat partenera de viață cu care este căsătorit de 27 de ani. Cuplul a mers pe una dintre ambarcațiunile pe care le deține, Victoria purtând o ținută lejeră.

Au dorit să observe evenimentul din 12 august care a traversat Europa. Ochelarii de protecție i-au dat de gol, dar și imaginile spectaculoase surprinse deasupra unei ape. Luna a acoperit complet Soarele, toată lumea fiind cucerită. Cu această ocazie, fostul sportiv a dorit să le amintească oamenilor să nu renunțe la dorințe.

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„Manifestând și punându-ne în practică dorințele. Vă iubesc pe toți”, a notat David Beckham, pe contul personal de Instagram. Mesajul său este însoțit de o semilună, internauții reacționând în număr mare. Peste 407.000 de fani din lumea întreagă au apăsat butonul de „Like”, semn că este foarte apreciat.

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Soția sa, fostă cântăreață și actualmente femeie de afaceri, i-a lăsat un comentariu uimitor. Victoria Beckham și-a exprimat dragostea pentru fostul star britanic prin intermediul unor emoticoane în formă de inimă. A lăsat atât de multe încât internauții au apreciat deschiderea sa legată de povestea lor de dragoste.

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O postare distribuită de David Beckham (@davidbeckham)

 

Cea mai frumoasă declarație primită de David Beckham

David și Victoria Beckham formează un cuplu încă din 1997. Doi ani mai târziu au ajuns la altar, ceremonia desfășurându-se în Irlanda. Sunt unul dintre cele mai longevive cupluri din sportul mondial. Ei și-au făcut de-a lungul timpului multe declarații de iubire, designerul vorbind în termeni laudativi despre fostul fotbalist.

Au rămas împreună pentru că se adoră și au patru copii, nicidecum pentru că sunt văzuți ca un brand. Fostul sportiv a recunoscut că au existat și greutăți în căsnicie, dar de fiecare dată au știut să le depășească. Șatena l-a descris la un moment dat drept cel mai incredibil tată. În plus, este cel care o susține necondiționat și o inspiră, totodată.

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„Ne facem mereu timp unul pentru celălalt, atât ca cuplu, cât și ca familie. Eu și David nu avem nimic de demonstrat. Ne iubim, avem grijă unul de celălalt și suntem puternici atât ca parteneri, cât și ca părinți”, a declarat soția lui David Beckham, într-un interviu pentru Grazia, scrie People.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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