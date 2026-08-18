Cum își încurajează David Beckham fanii pentru a-și atinge potențialul maxim. Ce a spus în timpul eclipsei de soare

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În timpul eclipsei de soare David Beckham a ținut un scurt ”discurs” pentru cei care îi urmăresc activitatea. Iată care sunt cuvintele cu care își încurajează fanii pentru a-și atinge potențialul maxim, orice și-ar propune aceștia.

David Beckham, mesaj pentru urmăritorii din online

David Beckham (51 ani) a scris istorie în fotbalul mondial și continuă să ducă mai departe pasiunea pentru acest sport. Britanicul are numeroase afaceri, vara aceasta câștigând . E mereu ocupat, dar își face timp și pentru prieteni.

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De curând a avut parte la o . E vorba de Michael Jordan, care a fost însoțit de soția sa. Apoi, în timpul eclipsei de soare și-a luat partenera de viață cu care este căsătorit de 27 de ani. Cuplul a mers pe una dintre ambarcațiunile pe care le deține, Victoria purtând o ținută lejeră.

Au dorit să observe evenimentul din 12 august care a traversat Europa. Ochelarii de protecție i-au dat de gol, dar și imaginile spectaculoase surprinse deasupra unei ape. Luna a acoperit complet Soarele, toată lumea fiind cucerită. Cu această ocazie, fostul sportiv a dorit să le amintească oamenilor să nu renunțe la dorințe.

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„Manifestând și punându-ne în practică dorințele. Vă iubesc pe toți”, a notat David Beckham, pe contul personal de Instagram. Mesajul său este însoțit de o semilună, internauții reacționând în număr mare. Peste 407.000 de fani din lumea întreagă au apăsat butonul de „Like”, semn că este foarte apreciat.

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Soția sa, fostă cântăreață și actualmente femeie de afaceri, i-a lăsat un comentariu uimitor. Victoria Beckham și-a exprimat dragostea pentru fostul star britanic prin intermediul unor emoticoane în formă de inimă. A lăsat atât de multe încât internauții au apreciat deschiderea sa legată de povestea lor de dragoste.

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Cea mai frumoasă declarație primită de David Beckham

David și Victoria Beckham formează un cuplu încă din 1997. Doi ani mai târziu au ajuns la altar, ceremonia desfășurându-se în Irlanda. Sunt unul dintre cele mai longevive cupluri din sportul mondial. Ei și-au făcut de-a lungul timpului multe declarații de iubire, designerul vorbind în termeni laudativi despre fostul fotbalist.

Au rămas împreună pentru că se adoră și au patru copii, nicidecum pentru că sunt văzuți ca un brand. Fostul sportiv a recunoscut că au existat și greutăți în căsnicie, dar de fiecare dată au știut să le depășească. Șatena l-a descris la un moment dat drept cel mai incredibil tată. În plus, este cel care o susține necondiționat și o inspiră, totodată.

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„Ne facem mereu timp unul pentru celălalt, atât ca cuplu, cât și ca familie. Eu și David nu avem nimic de demonstrat. Ne iubim, avem grijă unul de celălalt și suntem puternici atât ca parteneri, cât și ca părinți”, a declarat soția lui David Beckham, într-un interviu pentru Grazia, scrie .