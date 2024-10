Stilul de viață al lui Ion Țiriac. Actualul miliardar dezvăluie un secret surprinzător de simplu care îl ajută să-și mențină sănătatea.

Cum își menține Ion Țiriac sănătatea. Dieta secretă a miliardarului român

La vârsta de 85 de ani, Ion Țiriac continuă să impresioneze prin vitalitatea și energia sa. Deși s-a retras din sportul profesionist în urmă cu peste 40 de ani, fostul tenismen și-a menținut o formă fizică de invidiat. Care este secretul ce îl ajută să se mențină sănătos?

Într-un interviu recent, el a dezvăluit că postul intermitent este secretul care îl menține în formă. Concret, Țiriac își limitează perioadele de mâncare la anumite intervale orare, acordând organismului său o pauză zilnică de 4-6 ore fără alimente.

Fasting-ul intermitent combinat cu o alimentație echilibrată pare să fie Surprinzător, Țiriac susține că nu urmează niciun regim special sau tratamente complexe.

„Nu mănânc între patru și șase ore în fiecare zi. Așa mă mențin. În rest, nu fac nimic, din păcate. Eu la 43 de ani, când am spus că am terminat, am zis că nu mai pun mâna pe nicio rachetă de tenis, că nu mai alerg deloc. Mi-a ajuns, eu am alergat de 3 ori mai mult ca Năstase, de 7 ori mai mult ca altul”, a explicat Țiriac, la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” de la Gazeta Sporturilor, potrivit

Cum își păstrează Ion Țiriac forma fizică și la ce alimente a fost nevoit să renunțe?

La momentul retragerii sale din sportul de performanță la vârsta de 43 de ani, Țiriac a declarat că va înceta orice tip de activitate sportivă intensă. El a menționat că și-a depășit cu mult colegii în ceea ce privește efortul fizic de-a lungul carierei sale, simțind că a venit momentul să se oprească.

Cu toate acestea, retragerea din sport nu a însemnat și o retragere din viața activă. construind un imperiu financiar impresionant.

Recent, el a delegat mare parte din responsabilitățile de afaceri fiului său. Acest lucru i-a permis să se concentreze mai mult pe activitățile Fundației Ion Țiriac. Astfel, și reducerea stresului a contribuit la starea sa generală de bine.

Mariana Stanciu, verișoara lui Țiriac, a oferit mai multe informații despre regimul alimentar al miliardarului. Ea a menționat că, în tinerețe, el aprecia mâncărurile mai grase, specifice bucătăriei ardelenești. Dar, odată cu înaintarea în vârstă, Țiriac a devenit mai conștient de preparatele consumate.

„Ion ar mânca el şi un pic mai gras, ca pe vremuri, dar n-are ce face şi o lasă mai moale. Trebuie să aibă grijă şi de sănătate şi de siluetă. Probabil a moştenit de la mama lui, Ecaterina, care se trăgea din Alba Iulia, pofta asta pentru mâncăruri mai grase, obişnuite în Ardeal’, a spus Mariana Stanciu, conform sursei citate mai sus.