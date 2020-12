Ramona Gabor ține foarte mult la imaginea ei și are grijă să-și mențină silueta de invidiat, iar pentru acest lucru ține o dietă strictă, pe care o respectă până în cel mai mic detaliu. Aceasta le-a împărtășit fanelor care este secretul siluetei fără cusur.

Modelul a publicat pe rețelele de socializare un mesaj în care le dezvăluie fanelor cum se menține în formă. Ramona are grijă la ceea ce mănâncă și face tot posibilul să arate cât mai bine.

Cu toate acestea, dieta vedetei, deși a dat roade, este destul de strictă, întrucât constă într-o singură masă pe zi. Ramona este mulțumită de rezultate și are de gând să continue acest regim.

Cum își menține Ramona Gabor silueta de invidiat. Vedeta are o dietă strictă

Ramona Gabor este stabilită în Dubai, unde duce o viață de lux ca fotomodel și femeie de afaceri. Tânăra în vârstă de 31 de ani conduce o afacere cu haine și a continuat să învețe diverse lucruri noi care îi vor fi utile. Șatena a urmat un curs de gemologie întrucât este pasionată de diamante.

Sora Monicăi Gabor arată foarte bine și are o siluetă de invidiat, iar secretul ei este o dietă foarte strictă, pe care o respectă cu grijă. Diva din Dubai a postat un mesaj pe Instagram prin care le explică fanelor cum își menține trupul atât de subțire.

„Am postat micul meu dejun. În ultima perioadă mănânc doar o masă pe zi și prima mea masă e undeva la 4-5 P.M. Așa că am decis să am măcar un green juice dimineața și cred că e o decizie foarte bună”, a scris Ramona.

În ciuda faptului că are un program foarte încărcat, Ramona Gabor își face timp pentru cei 145.000 de urmăritori pe contul de Instagram și împărtășește cu ei diverse aspecte din viața personală.

Ramona Gabor, expertă în diamante

Ramona Gabor a investit 7.500 de dolari într-un curs de gemologie, știința care se ocupă cu studiul pietrelor prețioase, conform ciao.ro. Vedeta este pasionată de diamante și a ales să facă acest curs pentru a-și transforma hobby-ul într-o adevărată afacere. Cursul a durat șapte săptămâni, timp în care șatena a învățat tot ce se poate despre diamant.

„Recent am făcut în Dubai un curs de gemologie pentru studiul diamantelor, așa că acum pot să spun că sunt expertă în diamante. Pot să mă uit la orice diamant și pot să îl calculez, să îți spun ce carataj are, incluziunile, valoarea lui. M-a costat 7.500 de dolari, a durat șapte săptămâni și am învățat lucruri foarte interesante.

De la formarea diamantului, până la șlefuire lui, la fiecare unghi, culoare, claritate, formă. Am făcut această școală pentru că voiam să fac trading cu diamante. În Dubai, acest business este destul de comun, pentru că Africa, cel mai mare producător de diamante, este destul de aproape de noi”, a explicat Ramona Gabor.