Cum își pasează autoritățile responsabilitatea pentru caruselul groazei de la Caransebeș. Ce au descoperit inspectorii ANPC la fața locului este revoltător: „Informații incorecte”

Distracția din seara zilei de duminică, 19 aprilie 2026, din Parcul Dragalina, Caransebeș (Caraș-Severin), s-a transformat într-un coșmar greu de imaginat. În doar câteva secunde, un carusel menit să ofere adrenalină controlată a devenit o capcană suspendată la cinci metri înălțime. 17 tineri au rămas atârnați cu capul în jos, blocați într-o poziție extrem de periculoasă, minute în șir.

Caruselul groazei din Caransebeș: autoritățile pasează responsabilitatea. Ce a aflat FANATIK de la ISCIR și ANPC

Oficial, a fost „o avarie”. În realitate, firul evenimentelor arată un lanț de vulnerabilități, neclarități și responsabilități împinse dintr-o parte în alta, care ridică o întrebare simplă: cine răspunde atunci când un incident banal poate deveni tragedie?

În jurul orei 23:00, brațul rotativ al caruselului s-a blocat brusc. Tinerii, cu vârste între 14 și 20 de ani, au rămas suspendați în aer, cu capul în jos. Sistemele de siguranță au fost singurul lucru care i-a ținut în viață. Dacă și acele sisteme cedau, bilanțul ar fi fost imposibil de imaginat.

Intervenția pompierilor a fost una contracronometru. Cu frânghii și manevre manuale, salvatorii au reușit să readucă instalația în poziție normală și să coboare victimele în siguranță. Chiar și așa, șase dintre tineri au ajuns la spital cu atacuri de panică, amețeli și stări de șoc. Adevărata problemă nu a fost neapărat intervenția (deși există semne de întrebare serioase mai ales aici), ci cauza.

ISCIR: „Nu trebuia să se întâmple chiar așa din punct de vedere tehnic”

Reprezentanții ISCIR (Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat) susțin că, din primele verificări, nu vorbim despre un accident în sens tehnic, ci despre o avarie. „E o avarie tehnică. Nu trebuia să se întâmple chiar așa din punct de vedere tehnic”, a declarat pentru FANATIK Cătălin Brașoveanu.

Diferența nu este doar semantică. O „avarie” sugerează o defecțiune punctuală, posibil imprevizibilă. Un „accident” ar indica, implicit, o responsabilitate mai clară. ISCIR susține că instalația avea autorizație valabilă, iar documentele prezentate arătau, cel puțin la prima vedere, că totul era în regulă: autorizație de montaj, întreținere, supraveghere tehnică (RSTTI), analiză de risc.

ISCIR lansează cartoful fierbinte în ograda CNCIR (instituția care se ocupă, teoretic, de controlul unor astfel de utilaje)

Problema apare însă imediat după această listă dezvăluită pentru FANATIK. „Eu nu sunt poliție, eu știu doar ce mi se prezintă”, spune reprezentantul ISCIR, sugerând că verificările instituției se bazează pe documente, nu pe autenticitatea lor. Mai mult, ISCIR indică o altă instituție responsabilă de : CNCIR. „Începi să iei fiecare detaliu până descoperi ce n-a funcționat. Și la un ascensor, știți foarte bine, omul care rămâne blocat sună pentru ajutor, nici nu se așteaptă să ajungă firma de întreținere.

Vine cineva de la ISU și după aia repară asociația de proprietari. În cazul ăsta, a fost mai neplăcut, căci acei tineri au rămas într-o poziție total necorespunzătoare pentru sănătatea omului. Am înțeles că n-ar fi fost chiar așa (n. red.: adică nu au stat chiar 40 de minute), dar nu am de unde să știu, că nu am fost acolo”, ne-a mai precizat Brașoveanu, reprezentantul ISCIR.

Șeful ANPC spune că ISCIR e răspunzător. Ce s-a descoperit la acel carusel

Aici începe primul pas al pasei de responsabilitate. De cealaltă parte, comisarii ANPC vin cu o imagine complet diferită. Șeful , Csaba Bekes Lajos, a confirmat pentru FANATIK că au fost descoperite mai multe nereguli grave: „lipsa declarației de conformitate, informații incorecte privind înălțimea maximă admisă și deficiențe care pot afecta sănătatea și interesele economice ale consumatorilor”.

Ce măsuri a luat ANPC

Operatorul a fost sancționat cu două amenzi în valoare totală de 10.500 de lei, iar caruselul a fost oprit temporar. „În fișa tehnică a echipamentului este vorba despre un carusel. Suntem campioni la cum să delegăm responsabilitatea de la unul la celălalt. Noi aseară am fost sesizați, dar ne-am autosesizat și noi după cele apărute în presă. Subliniez rapiditatea cu care ANPC a aflat de această informație și s-a deplasat la fața locului. E un caz supărător, căci vorbim despre copii.

E un incident nefericit. În urma acestui incident neplăcut, în care persoanele au fost blocate din cauza unei defecțiuni a brațului caruselului, comisarii s-au deplasat la fața locului, au luat legătura cu operatorul acestui utilaj. Este un operator care presta servicii de agrement, care a fost verificat astăzi.

Am depistat mai multe deficiențe, operatorul fiind sancționat pentru prestarea unor servicii ce au ca efect afectarea sănătății și intereselor economice ale consumatorilor. Colegii noștri au observat lipsa declarației de conformitate, respectiv informații incorecte privind înălțimea maximă admisă. Au fost date două amenzi în cuantum de 10.500 de lei. Ce e important: două măsuri complementare, de oprire temporară, astfel încât să stopăm producerea altor accidente de acest tip până la remedierea deficiențelor”, a declarat șeful ANPC, pentru FANATIK.

Anchetă în plină desfășurare

În continuare, Csaba Bekes de la ANPC ne-a spus că în ceea ce privește constatarea defecțiunilor, această trebuie făcută de ISCIR: „Defecțiunile intră în apanajul ISCIR privind verificarea acelui utilaj. Modul în care funcționa, care erau standardele tehnice sau tehnologice, ce intensitate de curent, aceste detalii tehnice intră în apanajul altor autorități, în speță e treaba ISCIR”.

Așadar, lucrurile stau așa cum ne-am obișnuit în România: ISCIR ne trimite la CNCIR, iar ANPC spune că verificarea era în ograda ISCIR. Rămâne de văzut ce se va întâmpla de acum înainte cu această anchetă și cine va fi oficial vinovat de situația care putea să devină o catastrofă de proporții.