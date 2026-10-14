Cum își pregătește Adrian Mutu fiul de 9 ani pentru presiunea numelui său: ”Oamenii nu au milă! Tu nu ești normal”

ADVERTISEMENT

Deși are doar 9 ani, fiului lui Adrian Mutu este convins de faptul că vrea să calce pe urmele tatălui său și se antrenează din greu pentru asta. Fostul mare internațional îi este tot timpul alături, încearcă să-l ajute cu sfaturi și îl pregătește pentru ce va urma dacă va ajunge să joace fotbal la un nivel înalt.

Adrian Mutu, dezvăluiri despre discuțiile cu fiul său Tiago

Adrian Mutu a povestit despre relația extrem de strânsă pe care o are cu Tiago și despre faptul că l-a învățat să spună tot timpul ceea ce simte. Dar tocmai acest lucru l-a făcut pe fiul său să-și critice colegii de echipă chiar pe teren și a fost nevoie să poarte discuții cu el.

ADVERTISEMENT

”L-am învățat tot timpul când are ceva de spus să spună, să nu țină în el și să se apere. Ce i se părea în neregulă spunea. Când am văzut că le spune și colegilor în timpul meciului asta, am trecut la următoarea fază, pentru că nu e ok să îți critici colegii.

Și tu faci parte din echipă, nu ți-ar conveni dacă te-ar critica și ei pe tine. Trebuie să accepți greșelile colegilor așa cum și ei le acceptă pe ale tale. Și trebuie să îi ajuți, să le spui că nu e nimic, că la următoarea va fi mai bine.

ADVERTISEMENT

Așa se construiește un lider. Noi lucrăm la construcția asta, are nouă anișori… Da, de asta îmi place de el, chiar dacă nu pe moment, iar eu sunt și ca țața mare, îi repet în fiecare zi dacă nu le face, nu îl las deloc… Știu că îi dau atât de multă dragoste, știe cât de mult îl iubesc, am o relație specială cu el, știe asta”, a declarat fostul mare fotbalist român, la .

ADVERTISEMENT

De ce nu merge Mutu la toate antrenamentele fiului său

Mutu a dezvăluit că nu poate ajunge la toate , deși puștiul își dorește ca tatăl să-i fie tot timpul în preajmă. ”Briliantul” a precizat că discuțiile cu Tiago sunt pasionante, iar unele răspunsuri ale micuțului sunt total neașteptate.

ADVERTISEMENT

”Îți dau un exemplu: dacă îi zic ‘Gata, nu mai vin să mă uit la tine’, el zice ‘Dar tu tot timpul spui ceva’ / ‘Îți spun ceva că trebuie, de aia sunt taică-tu, îți spun ca să devii mai bun!’. Și nu mă mai duc, îi spun că trebuie să se descurce și singur.

De multe ori nu am timp, pentru fiecare antrenament chiar nu am timp. Și trec două-trei zile și îmi spune ‘Tati, dar tu chiar nu vrei să îți vezi băiatul când joacă fotbal?’. Are o inteligență emoțională… Îi zice maică-sa că îl duce la meci, el spune ‘Nu, cu tati îmi place, el mă învață pe mine!”.

ADVERTISEMENT

Îmi place de el că rezistă și că poți să interacționezi cu el foarte bine, e un băiat cu care poți să discuți, în ciuda vârstei fragede, dă niște răspunsuri care mă lasă mască uneori. Și îmi place de el, pentru că trebuie să fie rezilient, trebuie să aibă reziliența asta”, a spus el.

Pregătire mentală încă de la 9 ani

După ce cu banii pe care îi primește, Adrian Mutu a dezvăluit faptul că încă de la această vârstă îi explică lui Tiago că dacă va ajunge fotbalist va trebui să ducă în spate povara numelui.

”I-am zis ‘Bă, băiatule, tu nu ești normal!’. E un copil normal, dar… ‘Situația ta, contextul în care te-ai născut nu sunt normale, tu ai un nume pe spate… Eu te pregătesc pentru presiunea care va fi pe tine în caz că reușești să faci un pas mai sus.

Oamenii care vor fi cu ochii pe tine nu au milă, orice gest va fi analizat. E o pregătire ce facem noi doi, dar la sfârșitul zilei, sunt taică-tu, te iubesc orice ar fi și sunt cu tine. Dar tu ești Mutu, băiatul lui Mutu, trebuie să treci de statutul ăsta, să îl dai jos.

Nu e nici vina mea, nici vina ta că te-ai născut băiatul meu. Noi suntem oameni normali, noi doi între noi, dar lumea nu ne privește așa. Dacă vrei să urmezi ce am făcut eu, și la un nivel înalt, nu ai o sarcină ușoară’. El știe lucrul ăsta de la 9 ani. Îi repetăm și eu, și maică-sa, și bunica lui încontinuu: ‘Nu uita cine ești!’.

Și noi îl pregătim în caz că face pasul, pentru că nu știm, e prea mic. Dar dacă face pasul cel puțin mental să reziste, că poate nu are talentul necesar cât să ajungă la un nivel mare, dar cel puțin mental stă bine și nu duce povara aia într-un mod negativ, pur și simplu se bucură că poate să joace fotbal la nivelul la care joacă”, a afirmat Mutu.