Cum își protejează arădenii gazonul pentru meciul cu Rapid: 5.000 de euro zilnic! Meteorologii anunță zile cu ger năprasnic în vest. Exclusiv

Aradul se pregătește pentru marele meci cu Rapid București, din etapa următoare a Superligii. Pentru ca partida să se desfășoare în condiții optime, organizatorii se îngrijesc zi și noapte de gazonul Arenei Francisc Neuman. Mai ales că, în aceste zile, iarna geroasă a pus stăpânire și în vestul țării.

Investiție protejată de îngheț la Arad

1,9 milioane de euro este suma la care s-a ridicat cosmetizarea gazonului de la Arad cu toate utilitățile necesare, acum doi ani. Cei de la firma Sports Fields au recomandat atunci ca, în caz de temperaturi negative, instalația de degivrare să funcționeze non-stop.

Iar responsabilii cu întreținerea dreptunghiului verde al „roș-albilor” de pe Mureș urmează strict aceste indicații. După majorarea prețului la energia electrică, costurile pentru încălzirea terenului au crescut la 5.000 de euro zilnic.

Folii protectoare, încălzire în pământ și lămpi UV

Tribuna opusă abia se zărește prin negura lui gerar. Nici razele soarelui nu pătrund dincolo de ceața deasă. O face însă lumina lămpilor cu raze ultraviolete, care asigură și pe timp de iarnă procesul de fotosinteză. Chiar dacă gazonul de pe Francisc Neuman este unul hibrid, este nevoie de acest tratament, aplicat peste foliile albe, întinse pe toată lățimea terenului, una lângă alta.

De duminică s-a instalat din nou un ger năprasnic la Arad. Temperaturile minime au fost, de atunci, -9, -10, -8 marți dimineață, la fel cum arată prognoza și pe miercuri. Mai multe partide din prima etapă a lui 2026 s-au jucat în condiții dificile, .

UTA – Rapid, meciul sezonului pentru arădeni

Pentru suporterii arădeni, meciul cu Rapid este cel mai important. Asta și din pricina frăției giuleștenilor cu Poli Timișoara, rivala istorică a echipei UTA. Iar un gazon bun le-ar fi aliat lui Roman, Costache și celorlalți în încercarea de a se menține pe locurile de play-off. .