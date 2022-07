Cum își protejează Mugur Isărescu economiile. Guvernatorul BNR și-a investit tot salariul de anul trecut

În luna iunie, rata inflației în țara noastră a ajuns la 15,1 %, comparativ cu aceeași lună a anului trecut, iar una din principalele probleme ale oamenilor a devenit căutarea unei soluții pentru a-și proteja economiile.

Cum își protejează Mugur Isărescu economiile

La conferința de presă din luna mai, atunci când pentru a evita episoadele de panică în fața creșterilor prețurilor, anterior țara se confruntase cu o panică a uleiului, a benzinei, etc., guvernatorul BNR a fost întrebat de către reporteri cum își protejează el economiile în fața inflației. Mugur Isărescu a refuzat să ofere un răspuns direct, spunând că acest lucru va fi vizibil în momentul în care își va publica declarația de avere.

Vineri, guvernatorul BNR și-a publicat pe site-ul BNR declarația de avere pentru anul 2021, an în care a încasat 960.752 de lei salariul de la BNR și alți 30.612, de la Academia Română. La aceste venituri se adaugă și 224.700 de lei pensie, ceea ce înseamnă că Isărescu a avut anul trecut un venit anual de 1,18 milioane de lei. Venitul acestuia pe anul trecut au fost în ușoară scădere față de cel din anul 2020, atunci când , adică circa 80.000 de lei lunar, un salariu cu 70.000 de lei mai mare față de anul 2019.

Marea diferență față de declarația de avere depusă anul trecut apare la capitolul plasamente, investiții directe și împrumuturi acordate. Astfel, anul trecut Isărescu menționa 1.000 de acțiuni la societatea CRH Ciment, în valoare de 250 de lei, și aproape 80%, cotă de participare la S.C. MĂR SRL, în valoare de peste 1,15 milioane de lei – firma guvernatorului BNR care produce și comercializează vinul de Drăgășani. În acest an, la acest capitol Mugur Isărescu menționează și 10.000 de titluri de stat emise de către Ministerul Finanțelor a căror valoare totală este de 1.010.817 lei, adică puțin peste salariul încasat de acesta de la BNR.

În fapt, guvernatorul BNR a făcut aluzii în cadrul unei conferințe de presă recente că preferă titlurile de stat în locul acțiunilor la bursă. „Vreţi să vă spun adevărul? Nu îmi fac nicio iluzie. Nu am cum. Nu m-am dus la Bursă, cu toate că am un coleg care lucrează acolo. De la o vreme, titluri de stat, au dat o dobândă mai mare şi am aşteptat ca şi băncile să majoreze. În plus, am făcut o investiţie extraordinară, am patru nepoţi. Sunt la şcoală”, a spus Mugur Isărescu atunci când a fost întrebat cum își protejează economiile în fața inflației.

De altfel acesta era și , susținând că dobânda oferită de Ministerul Finanțelor este mult superioară celei oferite de băncile comerciale. De altfel, la 1 iunie dobânzile la titlurile de stat au ajuns la valoarea record de 7,8%, pentru cele cu maturitate la 3 ani, și de 7,2% pentru titlurile cu maturitate la un an. Un alt aspect important în privința investițiilor în titlurile de stat este că veniturile realizate astfel nu sunt impozabile.

Ce economii are Mugur Isărescu

Ca și în declarația de avere de anul trecut, Mugur Isărescu a precizat că deține nu mai puțin de 14 conturi bancare, în euro, dolari și lei, 11 la BCR și 3 la Unicredit. În ceea ce privește conturile de la BCR acesta are patru conturi în lei în valoare totală de 526.817 lei. Tot la BCR, Isărescu are alte cinci conturi în euro, unde are economii în total de 18.402 euro și alte două conturi în dolari unde are economii în total de 6.483 de dolari. La Unicredit, Isărescu are un cont în lei cu puțin peste 500.000 de lei, unul cu 8.900 de euro și altul cu 6.023 de dolari.

În ceea ce privește aceste economii, față de anul trecut Isărescu are mai puține lichidități în conturi. În anul precedent, în conturile de la BCR acesta avea peste 850.000 de lei, 15.000 de euro și 5.500 de dolari, în timp ce la Unicredit avea peste 630.000 de lei, 12.000 de euro și 7.000 de dolari.

Pe lângă aceste economii, Mugur Isărescu mai deține un apartament de 127 de metri pătrați în București, o casă de locuit de 260 de metri pătrați în comuna Gruiu din Ilfov și o altă casă de vacanță în Drăgășani. Acesta are un autoturism Eagle fabricat în 1993 și o șalupă Delta cumpărată în anul 2004.

Însă o mare parte din averea guvernatorului BNR este ținută în bunuri bijuterii, aproape 100.000 de euro, o colecție de timbre estimată la 80.000 de euro și tablouri și icoane de peste 26.500 de euro.

La fel, trebuie menționat că firma deținută de Mugur Isărescu, S.C. Măr SRL, care produce și comercializează vinurile de Drăgășani a avut anul trecut o cifră de afaceri de aproape șase milioane de lei și un profit net de 951.000 de lei, potrivit portalului .

Este interesantă comparația cu prima declarație de avere depusă de Mugur Isărescu aferentă anului 2006. În acel an, guvernatorul BNR încasase un salariu de 297.722 de lei și colectase un credit de aproape 700.000 de lei de la Volksbank România. În conturi, acesta avea 145.000 de lei, 17.000 de euro și 16.500 de dolari.

În ceea ce privește bunurile sale, bijuteriile erau estimate la 27.000 de euro, colecția de numismatică la 17.500 de euro iar tablourile și icoanele la 20.000 de euro. Față de ultimii ani, în 2006 Isărescu avea două mașini în plus, un BMW fabricat în 2005 și un Land Rover fabricat în 2002. E important de notat că acțiunile și cota de participare la firma sa, SC Măr, valorau doar 231.000 de lei la acea dată.