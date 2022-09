Cum își ține sub control Emilia Ghinescu kilogramele. Cântăreața are o siluetă de invidiat la 43 de ani

Cum își ține sub control interpreta în plus. Cântăreața are o siluetă de invidiat la 43 de ani datorită faptului că face foarte multă mișcare și merge constant în sala de antrenament, unde are antrenor personal.

Cum reușește Emilia Ghinescu să se mențină în formă. Ce face artista la 43 de ani

Emilia Ghinescu știe cum să se mențină în formă la 43 de ani. Solista de muzică populară a distribuit o filmare în care își modelează , fiind conștientă că va primi comentarii răutăcioase din partea oamenilor.

ADVERTISEMENT

Cântăreața a ținut să sublinieze că nu se lasă afectată de mesajele de hate. În plus, artista apreciază femeile care au grijă de ele doar pentru a se simți bine în propria piele, așa cum este și cazul său în momentul de față.

„M-am gândit mult dacă să postez acest filmuleț sau nu. Vă întrebați de ce? Sunt convinsă că vor exista din nou și din nou comentarii gen «Tu nu vezi că ai devenit bărbat?», «Ești urâtă!», «Ești plină de operații!».

ADVERTISEMENT

Ce să vedeți?! Ele nu mă afectează. Cei care fac sport știu ce vreau să spun. Eu apreciez femeile care au grijă de ele, care vor tot timpul să fie frumoase, pentru ele și nu pentru cineva anume!

Vârsta este doar un număr! Referitor la comentariile urâte, Alin, antrenorul meu, a citat o replică absolut genială a lui Arnold Schwarzenegger, atunci când un individ i-a spus «Ești urât! Nu aș vrea să ajung niciodată ca tine».

ADVERTISEMENT

«Stai liniștit! Nici n-ai să ajungi!». Genial, nu?”, este mesajul distribuit de Emilia Ghinescu pe pagina de .

Emilia Ghinescu, atentă la felul în care arată

Emilia Ghinescu se numără printre persoanele publice care sunt atente la felul în care arată. Cântăreața de muzică populară își schimbă obiceiurile alimentare constant, mai ales dacă tinde să mănânce mai mult și mai gras.

ADVERTISEMENT

Are un aliat de nădejde într-un ceai pe care-l consumă de ceva timp și care o face să fie energică, să-și țină sub control kilogramele și să se simtă excelent în propria piele. Sportul nu lipsește din rutina vedetei.