Cum îți dai seama că ai colesterolul mărit. Valoarea de la analize care trebuie să îți atragă atenția

Cum îți dai seama că ai colesterolul mărit. Valoarea de la analize căreia ar trebui să îi acorzi mai multă atenție. Iată ce spun specialiștii!

Cum îți dai seama că ai colesterolul mărit

Alimentația echilibrată este esențială pentru un organism sănătos. Alimentele pe care le consumăm se reflectă în starea noastră de bine. Tocmai de aceea, pentru a putea monitoriza totul, este recomandat să facem analize periodic.

trebuie urmărit cu atenție pe orice buletin de analize. Colesterolul este o substanță grasă produsă de ficat și obținută din alimentele de origine animală. De cele mai multe ori, nivelul crescut de colesterol poate duce la probleme de sănătate, inclusiv boli cardiovasculare.

Colesterolul joacă un rol esențial pentru unele funcții ale organismului. El este responsabil de producerea de hormoni și de digestia grăsimilor.

Pentru a menține un , este important să alegem alimente sănătoase. Consumate pe termen lung, aceste alimente nu facă decât să prevină acumularea de colesterol în sânge.

Care este valoarea maximă pe care o poate atinge nivelul de colesterol

Medicii trag constant semnale de alarmă și subliniază importanța menținerii nivelului de colesterol sub pragul critic. În exclusivitate pentru , dr. Sorin Băilă a vorbit despre pragurile care nu ar trebui depășite niciodată.

”Toată lumea s-a năpustit pe colesterolul rău ”LDL”. Pentru pacientul instrumentat, însemnând angioplastie, sten sau by-passs, valoarea este de 70 și sub 70 mg la sută, ceea ce este foarte, foarte mult. La un moment dat, se acceptau sub 90%, iar acum valoarea țintă este de sub 70.

La un moment dat, pacienții nu se mai controlează. Am întâlnit și pacienți cu LDL de 45%, cu un colesterol total de 100, peste 100. Nu e normal să ajungem aici. Este un semnal de alarmă atât pentru pacienți, cât și pentru medicii care prescriu terapia cu statine.”

Pacienții trebuie să aibă mare grijă la nivelul de colesterol. Pentru că există anumite valori care sunt acceptate ca fiind normale, acestea nu ar trebui niciodată depășite. În cazul în care analizeze indică alte valori mai mari, riscul apariției problemelor de sănătate este și el crescut.

”Ultima recomandare este LDL 70 și sub 70%, dar nu cu mult sub 70 mg la sută.”, a spus dr. Băilă pentru .