Cum îți dai seama că pisica ta e supărată pe tine. Gesturile care o dau de gol

, sunt experte în a-și arăta stările și sentimentele. Fie că sunt fericite, supărate sau au ceva ce le deranjează, găsesc mereu modalități de a-ți atrage atenția.

Cum știi când pisica ta e supărată pe tine

Ce încearcă să-ți transmită pisica ta când începe brusc să te evite sau să zgârie mobila? Micile feline au propriul lor limbaj când vor să-și exprime frustrările. Iată cele mai clare semne că blănosul tău are ceva să-ți reproșeze

În primul primu, cel mai clar indiciu e atunci când pisica ta, altădată lipicioasă și jucăușă, începe brusc să te evite și să se uite la tine de la distanță. Dacă observi asta, cel mai probabil ceva a deranjat-o și este supărată sau speriată.

E posibil să fie vorba despre un zgomot, mișcări rapide sau un miros nou pe hainele tale. În acest caz, lasă-i timp și spațiu să-și revină.

Mulți sunt surpinși să afle că pisica, la fel ca și câinele, poate să mârâie atunci când e furioasă. Ba chiar au un mârâit specific, gutural, care e clar un semn că ceva le irită.

Cum îți spune pisica ta că e furioasă

Privirea fixă, mai ales cu pupilele înguste ca niște ace, e un alt semn că pisica ta e supărată foc sau agitată. De obicei, pisicile fac asta când le dai peste cap programul, mai ales când întârzii cu masa.

Zgâriatul mobilei sau a canapelei, mai ales când te privește fix în ochi în timp ce o face, e un semn clar de revoltă. Într-adevăr, uneori pisicile fac asta și ca să-și marcheze teritoriul, dar când e făcut demonstrativ

Dacă pisica se ascunde sub pat sau după dulap și refuză să iasă orice ai face, ceva nu e în regulă. E recomdat să n-o forțezi să iasă pentru că riști doar s-o enervezi și mai tare. Dă-i timp să facă acest lucru singură când se simte pregătită.

Când blana pisicii pare dintr-odată mult mai pufoasă, ca și cum ar fi fost electrocutată, înseamnă că felina se simte amenințată și vrea să se apere de pericol.

Coada pisicii e ca un barometru pentru starea ei de spirit. Dacă e ca un bici care lovește aerul, stânga-dreapta, într-un ritm alert, înseamnă că e foarte nervoasă. Poate să fie gata să sară la atac, așa că mai bine stai deoparte până se calmează.

Dacă pisica ta, altădată pofticioasă, începe să refuze mâncarea, e semn că ceva o supără rău. Poate fi o schimbare în casă, cum ar fi nașterea unui copil, sau vreo modificare în rutina ei zilnică. Totuși, dacă refuză mâncarea de mai multe ori, mai bine verifică și cu veterinarul, să nu fie vorba de o boală.