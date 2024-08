Metoda surprinzător de simplă pentru a afla dacă telefonul tău este supravegheat. Acest lucru se poate întâmpla chiar și atunci când ești offline.

Cum îți dai seama dacă ai telefonul urmărit, chiar și atunci când e închis sau fără internet. Trebuie să faci o simplă verificare

În era digitală, smartphone-urile noastre par să știe totul despre noi, chiar și atunci când credem că sunt inactive. Mulți se întreabă cum primesc reclame pentru produse despre care tocmai au vorbit. Este telefonul urmărit cu adevărat și cum îți dai seama de acest lucru?

Contrar credinței populare, telefonul nostru nu ne “ascultă” în sensul tradițional. Rareș Bănescu, antreprenor în IT și marketing online, oferă o perspectivă diferită asupra acestui fenomen.

“Telefonul meu a venit aproape de telefonul tău și tu, în momentul ăla, primești add-uri similare cu ale mele pentru că noi suntem ‘a look alike’ (avem aceleași interese),” explică Bănescu în podcastul Fain și Simplu, potrivit

Conform antreprenorului, putem primi reclame personalizate chiar și când telefonul este complet izolat. Fie că îl punem pe modul avion sau îi scoatem bateria, sistemele de publicitate par să găsească o cale să ne atingă.

Metoda prin care telefonul tău adună informațiile și îți trimite reclame personalizate

Ei bine, Rareș Bănescu explică modul complex în care funcționează publicitatea targetată pe telefoane. El susține că dispozitivele noastre nu trebuie să ne asculte conversațiile pentru a ne livra reclame relevante.

„Deviceurile se conectează după locație, nu după ce vorbim, nu au nevoie să ne asculte”, a mai adăugat acesta, conform sursei.

Un studiu recent din Statele Unite vine să susțină această teorie, oferind dovezi concrete moderne. Cercetătorii au luat un telefon cu cartela SIM scoasă, oprit și fără date mobile activate.

Apoi, și l-au conectat la internet, s-a întâmplat ceva uimitor. Telefonul a trimis imediat 180 de parametri diferiți despre locurile unde fusese. Mai mult, a înregistrat la ce oră a fost în fiecare loc și cât timp a stat acolo.

„Am zburat de la Timișoara la București, telefonul era pe mod avion, în loc să fac o oră, pentru că în era furtună în București, deci nu am putut să aterizez, și eram curios pe unde a survolat avionul, la un moment dat am avut impresia că am ajuns în Bulgaria. Aplicația asta a înregistrat tot traseul meu, fără ca telefonul meu să fie conectat” , a povestit antreprenorul în podcastul lui Mihai Morar.

O metodă simplă de a verifica dacă telefonul tău înregistrează și transmite informații despre locația ta este să-ți examinezi istoricul de locație din setări.

Pe scurt, telefonul nostru știe multe despre noi, indiferent dacă e pornit sau oprit, online sau offline. Simpla lui prezență în buzunarul nostru îi permite să adune și să transmită date despre viața noastră de zi cu zi.