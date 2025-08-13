Cum îți poți crește pensia în România. Specialiștii explică diferența dintre Pilonul I, II și III și ce cotizații plătești

Pensiile din România sunt împărțite în trei piloni – publică, privată obligatorie și privată facultativă. George Moț, fost angajat al Autorității de Supraveghere Financiară, contactat de FANATIK, explică pe înțelesul tuturor cum funcționează Pilonul I, II și III, ce cotizații se plătesc și cum îți poți maximiza venitul la bătrânețe.

Ce înseamnă Pilonul II de pensii?

Pensiile din România sunt structurate pe mai mulți piloni, explica George Moț: Pilonul I este pensia publică sau de stat, , iar Pilonul III este pensia privată facultativă.

Pilonul II a fost creat pentru a suplimenta veniturile obținute din pensia publică, întrucât bugetul asigurărilor sociale este permanent în deficit și această situație se va accentua în viitor. Cauza principală, susține Moț, este declinul demografic, adică îmbătrânirea populației. Ceea ce înseamnă mai puțini tineri care să contribuie și mai mulți pensionari care să încaseze pensii.

Când și de ce a fost înființată pensia privată obligatorie?

Pilonul II de pensii a fost înființat prin Legea 411/2004, iar primele plăți către participanți au fost efectuate în mai 2008, la patru ani de la adoptarea legislației. Deși Pilonul III a fost introdus ulterior, primele contribuții au fost colectate încă din 2007, cu un an înainte de demararea efectivă a Pilonului II.

„Atât Pilonul II, cât și Pilonul III fac investiții în diverse instrumente financiare. De la cele mai simple, de exemplu, țin banii în conturi și în depozite, investesc în titlul de stat, în mai multe tipuri de obligațiuni, în acțiuni, în fonduri de investiții. Dar și în instrumente mai complexe, cum ar fi private equity sau derivate.

Investesc într-un univers destul de larg de active și în urma investirii acestor bani ele generează un profit care rămâne în buzunarul participanților”, menționează George Moț, fondator , pentru FANATIK.

Care este diferența dintre Pilonul I, II, III?

George Moț explică faptul că sistemul privat de pensii – – a fost creat pentru a completa pensia publică și pentru a asigura o sursă suplimentară de venit la bătrânețe. „Diferența majoră față de Pilonul I este că, în cazul Pilonului II, o parte din contribuția care în mod normal s-ar vira către stat se depune într-un cont individual pe numele participantului, unde este investită timp de 20, 30 sau chiar 40 de ani.

Astfel, în timp ce la Pilonul I pensiile sunt plătite din contribuțiile actualilor salariați, în Pilonul II fiecare își acumulează și își plătește singur propria pensie. Pilonul III oferă, în plus, posibilitatea unor contribuții voluntare, pentru cei care își doresc un venit mai mare la pensionare”, admite acesta.

Cum funcționează cei trei Piloni de pensii?

Potrivit lui George Moț, fost angajat al ASF, Pilonul I funcționează pe principiul redistribuției: salariații plătesc taxe, iar aceste sume sunt folosite imediat pentru achitarea pensiilor actuale. Sistemul depinde direct de raportul dintre numărul angajaților și cel al pensionarilor, iar pe măsură ce populația îmbătrânește, tot mai puțini tineri vor contribui pentru tot mai mulți pensionari, ceea ce duce inevitabil la deficit.

Pilonul II, pensia privată obligatorie, direcționează o parte din contribuțiile salariatului către un cont individual, unde banii sunt investiți până la pensionare, iar Pilonul III, pensia privată facultativă, permite contribuții suplimentare pentru cei care doresc un venit mai mare.

„Pensia publică, așa numitul Pilon I, constă în taxarea salariaților și folosirea acestor taxe pentru plata pensiilor de astăzi. Practic un sistem de redistribuție în care se mută banii dintr-o parte într-alta.

Pe măsura ce populația îmbătrânește și sunt mai puțin tineri, care să plătească pentru mai mulți pensionari, în mod clar va ajunge în deficit. Vor fi mai puțini bani ca să plătească pensii nu neapărat mai mari, ci mai multe”, declară George Moț.

Cât se cotizează lunar pentru Pilonul II?

La Pilonul II de pensii, cota de contribuție este fixă, de 4,75% din salariu, fără posibilitatea de a plăti mai mult sau mai puțin. Participarea este obligatorie pentru toate persoanele cu vârsta sub 35 de ani, acestea fiind înrolate automat, indiferent dacă își aleg sau nu un fond de pensii.

În ceea ce privește Pilonului III, pensia privată facultativă, se pot face contribuții stabilite de fiecare participant în funcție de posibilități și obiective financiare.

„Variază în funcție de valoarea salariului. Dar, indiferent că ai salariu 5.000 de lei sau ai salariu 10.000 de lei, 4,75% din salariu va merge în contul tău individual de pensie Pilon II”, mai punctează Moț, pentru FANATIK.

Cum se distribuie banii pentru pensia privată obligatorie?

În prezent, Pilonul II de pensii oferă participanților două opțiuni principale pentru încasarea banilor acumulați de-a lungul anilor.

Prima opțiune este plata integrală, prin care întreaga sumă strânsă în contul personal este transferată într-o singură tranșă către beneficiar. Această metodă este preferată de cei care vor să dispună imediat de toți banii, pentru a-i investi, a acoperi cheltuieli majore sau pur și simplu pentru a avea libertatea de a-i folosi după cum consideră potrivit.

A doua opțiune este plata eșalonată, care permite împărțirea sumei acumulate în tranșe lunare, timp de maximum cinci ani, adică cel mult 60 de rate. Deși aceste modalități au fost introduse inițial ca măsuri temporare, ele se aplică deja de peste un deceniu, devenind practic regula pentru toți cei care ajung la momentul încasării banilor din Pilonul II.

Cum este în străinătate sistemul de plată față de cum este la noi?

Sistemele de pensii variază semnificativ de la o țară la alta. În majoritatea statelor europene, predomină pensiile ocupaționale, bazate pe un model asemănător cu cel al asigurărilor. În schimb, în România funcționează un sistem conceput de Banca Mondială, întâlnit și în câteva țări din Europa de Est, care se bazează mai degrabă pe principiile fondurilor de investiții.

Diferențele nu se opresc aici, ci se reflectă și în modalitățile de plată a pensiilor, fiecare stat având propriile reguli și opțiuni pentru beneficiari.

„Sunt practic trei posibilități: una este cea care se numește LAMP-SAM, adică retragerea unei anumite sume. Există ceea ce se numește plăți programate și mai există plățile viagere. Plăți viagere înseamnă plăți pe toată perioada vieții. Modul în care sunt combinate aceste trei variante diferă semnificativ de la o țară la alta”, a mai menționat specialistul, în final, pentru FANATIK.