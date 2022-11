Cum îți poți recupera banii pe produsele cumpărate de Black Friday. Ce obligații au magazinele

Cum îţi poţi recupera banii pe produsele cumpărate de cel mai important eveniment dedicat reducerilor. Ce obligaţii au magazinele și ce trebuie să știe oamenii care își achiziționează diverse obiecte din mediul online.

Cum să primești înapoi banii pe cumpărăturile de Black Friday. Care sunt răspunderile pe care le au comercianții

este ziua cu cele mai mari reduceri din an. Termenul a apărut pentru prima oară în Philadelphia și are loc în ziua de vineri, după Ziua Recunoștinței în Statele Unite ale Americii. În plus, deschide sezonul de cumpărături pentru Crăciun.

Oamenii de pretutindeni așteaptă cu nerăbdare ziua în care pot cumpăra obiecte la un preț mult mai mic decât în altă perioadă a anului. Iată ce trebuie să știi dacă vrei să returnezi un lucru și să primești banii înapoi.

Conform , legea prevede un termen de maxim două săptămâni pentru a da înapoi produsele nedorite. Magazinele sunt obligate să protejeze consumatorii dacă achiziția s-a făcut într-un magazin online.

Așadar, dacă un produs este returnat, atunci comerciantul are obligația să dea consumatorului banii înapoi tot într-o perioadă de maxim 14 zile calendaristice. În plus, magazinul este silit să returneze inclusiv costul livrării.

Rambursarea va avea loc la fel ca modalitatea de plată folosită în prealabil de cumpărător. Concret, dacă achiziția a fost făcută cash, atunci banii vor fi primiți la fel.

În această situație există și excepții, dacă cel care a cumpărat a acceptat o altă metodă de plată decât cea inițială. Singura condiție impusă este ca acest lucru să nu cadă în sarcina consumatorului plata unor comisioane în urma rambursării.

Mai exact, dacă vânzătorul nu trimite un curier pentru ridicarea produselor, atunci va trebui ca returul să fie achitat de cumpărător.

În aceeași notă, produsele comandate online pot fi refuzate de cumpărător dacă nu sunt livrate la timp. Magazinele sunt obligate să-și onoreze comenzile în maxim 30 de zile. Dacă este depășit termenul suplimentar, atunci cumpărătorul are dreptul să solicite banii înapoi în termen de 7 zile.

Condițiile impuse de magazine de Black Friday

Condițiile impuse de magazine de Black Friday legat de returnarea produselor și primirea banilor înapoi sunt legate de completarea unui formular online, direct pe site-ul unde s-a făcut achiziția. De asemenea, se poate trimite și un mesaj magazinului pentru a explica intenția.

Totodată, legea prevede și situații când anumite produse nu se pot returna. Este vorba de înregistrările audio, video ori programele informatice. În aceste cazuri vânzătorul poate reține din prețul plătit de cumpărător dacă produsele au fost utilizate în mod repetat.