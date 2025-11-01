Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Cum joacă FCSB cu U Cluj! Anunțul lui Gigi Becali despre echipa de start și ironia la adresa lui Bergodi: „Era mai bun iehovistu' de Sabău!"

Gigi Becali a dezvăluit echipa de start pe care FCSB o va folosi în deplasarea de la U Cluj. Patronul campioanei are un nou preferat și își freacă mâinile de bucurie că Sabău a fost schimbat cu Bergodi
Cristian Măciucă
01.11.2025 | 12:19
Cum joaca FCSB cu U Cluj Anuntul lui Gigi Becali despre echipa de start si ironia la adresa lui Bergodi Era mai bun iehovistu de Sabau
Cum joacă FCSB cu U Cluj! Anunțul lui Gigi Becali despre echipa de start și ironia la adresa lui Bergodi: „Era mai bun iehovistu’ de Sabău!” FOTO: Fanatik
Gigi Becali știe cum va jucaFCSB pe Cluj Arena în deplasarea cu U Cluj. Meciul dintre „șepcile roșii” și campioana en-titre e programat sâmbătă, 1 noiembrie, de la ora 20:30.

Gigi Becali a anunțat echipa de start pentru U Cluj – FCSB

După ce a câștigat meciul de debut în Cupa României, FCSB continuă cursa de intrare în play-off. Înaintea duelului cu U Cluj, roș-albaștrii sunt la trei lungimi de top 6. Gigi Becali a anunțat că Elias Charalambous va folosi cel mai bun prim „11”.

„Cea mai bună echipă. Știu eu care e cea mai bună echipă? Bîrligea, Tănase, Olaru nu vor lipsi. Ăștia 3 nu lipsesc! Șut, Lixandru. Nu vor lipsi. Să vedem cu Under. Va juca ori Stoian ori Cercel. Unul din ăștia doi.

Dacă joacă Cercel, o să jucăm cu unul din cei doi fundași centrali. El nu mai vrea fundaș dreapta. Stânga dreapta o să joace Risto Radunovic cu Pantea și gata. Și ne gândim doar la Under. Târnovanu și Cisotti joacă. E revenit și Cisotti, nu are nimic”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Echipa de start a FCSB-ului cu U Cluj

  • Târnovanu – Pantea, Ngezana, Cercel, Radunovic – Șut, Lixandru – Cisotti, Tănase, Olaru – Bîrligea

Alexandru Pantea e noul preferat al lui Gigi Becali de la FCSB

Gigi Becali a dezvăluit că are un nou preferat la FCSB. Este vorba despre fundașul dreapta Alexandru Pantea (22 de ani). Apărătorul crescut în academia roș-albaștrilor a jucat 14 meciuri în acest sezon în toate competițiile.

„Pantea e bombă. Nu îl mai scot pe Pantea. Dacă e bombă, cum să scot bomba? Dar gata, nu îl mai laud. Că dacă lauzi, din bombă devine bombă atomică. 

Aștept să își revină Șut. Dacă își revine Șut nu mai pierd niciun meci. Dar trebuie să își revină și el. Mie îmi place ce a fost, dar dacă nu revine, mai stă și pe bancă”, a adăugat latifundiarul din Pipera.

Gigi Becali l-a ironizat pe Cristiano Bergodi

Gigi Becali nu se teme de schimbarea antrenorului la U Cluj. În plus, patronul campioanei en-titre l-a ironizat pe Cristiano Bergodi, cel care a pregătit-o și pe FCSB în anul 2009. 

„Nu zic că e ușor, dar eu nu îl văd un meci foarte greu. Trebuie să câștigăm. Avem valoare și avem nevoie de puncte. Pentru noi, toate meciurile astea sunt finale! Fără să subestimez U Cluj, noi trebuie să câștigăm.

Ce să conteze antrenorul? Mai bun era iehovistul (n.r. Ioan Ovidiu Sabău). Eu zic că era mai bun iehovistul. (n.r. Despre Bergodi) E om cuminte. (n.r. Nu v-a plăcut niciodată de Bergodi, v-ați certat cu el) El e cu ‘baieții’. ‘Joacă baieții. S-au discurcat bine baieții’”, a conchis, râzând, Becali.

Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
