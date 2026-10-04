Cum joacă Hagi cu Suedia! “Nici nu mai contează numele, ci atitudinea României!”

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România caută răspunsul după umilința de la Varșovia, iar Gică Hagi este obligat să găsească rapid soluțiile înaintea duelului cu Suedia. După 0-6 cu Polonia, atmosfera s-a schimbat radical în jurul naționalei, iar Vivi Răchită, Dănuț Lupu și Cosmin Contra au vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre modificările care pot apărea în echipă, dar mai ales despre atitudinea pe care „tricolorii” trebuie să o arate în fața unui stadion care așteaptă o reacție.

Vivi Răchită anunță schimbări pentru România – Suedia: „A încercat să facă o echipă mai aproape de ceea ce credem și noi”

Vivi Răchită consideră că pentru ultimele partide din grupă și susține că selecționerul a încercat deja să ajusteze echipa după problemele apărute în meciurile precedente.

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„Cred că Hagi va aștepta să termine grupa, pentru că mai sunt două meciuri în noiembrie. Așa cum a spus după meciul cu Bosnia, a greșit strategia cu două echipe, iar vineri a încercat să facă o echipă mai aproape de ceea ce credem și noi, ca suporteri, că poate aduce în prim plan la echipa națională.

Primele 20 de minute, cu ocazia lui Băluță, ne-a dat speranțe, apoi a venit interpretarea greșită a acelei faze din partea lui Drăgușin, iar de acolo s-a năruit tot. Am văzut Fiorentina – Napoli și mi-a plăcut de Drăgușin, dar am văzut și Roma – Fiorentina unde a luat patru. Nu e constant, se vede, se simte, mai ales că nu prea a jucat la Tottenham. Nu avem alții“, a declarat Vivi Răchită, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Dănuț Lupu anunță trei modificări cu Suedia: „Nu o să-l mai bage pe Băluță”

Dănuț Lupu se așteaptă la pentru duelul cu Suedia. Fostul internațional consideră însă că, dincolo de numele jucătorilor care vor intra pe teren, esențială va fi reacția echipei după eșecul categoric cu Polonia.

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„Cu Suedia vor fi 3 modificări 100%. Două sunt cu fundașii centrali și nu o să-l mai bage nici pe Băluță. Poate să-l pună pe Screciu, dar nu are importanță cine joacă luni. Va trebui ca toată lumea să înțeleagă că joacă la echipa națională a României și că trebuie să scoată un rezultat pozitiv cât de cât. Și un egal ar fi ceva pentru noi în situația actuală.

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Dacă pierdem și luni, știm că spectatorii români nu sunt oameni cu răbdare. Cu toate că am fost mai mereu împotriva lui Hagi, mi-ar părea rău pentru el să fie huiduit sau mai știu eu ce. Cu toată sinceritatea, nu era momentul să vină la echipa națională. Nici jucătorii nu-l ajută deloc. Atâta timp cât nu joci la echipa de club, e greu să joci la națională. Sper să-i dea Dumnezeu două-trei idei pentru a obține un rezultat pozitiv, în primul rând pentru el.

Nici nu vreau să mă gândesc că Arena Națională îi va cere demisia, dar se poate și asta, pentru că patru înfrângeri consecutive e deja cam mult. Problema nu e neapărat că avem zero puncte, ci că în 3 meciuri am luat deja 12 goluri“, a adăugat și Dănuț Lupu.

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Cosmin Contra cere o reacție de orgoliu înaintea meciului cu Suedia: „Să văd un jucător că mușcă din adversari”

Cosmin Contra pune accentul pe reacția pe care România trebuie să o aibă în fața propriilor suporteri. Fostul selecționer consideră că atmosfera creată în jurul echipei naționale obligă jucătorii să ofere ceva în schimbul susținerii primite: „Trebuie să fim optimiști. Mă aștept ca luni, cu un stadion plin, cu emulația asta, să văd o tresărire de orgoliu, să văd un jucător că bagă o alunecare, că mușcă din adversari. Dezamăgirea e mare, dar în ultimii ani s-a creat o emulație.

Suporterii naționalei sunt alături de ei peste tot și jucătorii trebuie să înțeleagă că înainte nu era emulația asta așa mare cum este acum. Oamenilor ăstora trebuie, totuși, să le dai ceva înapoi. Știu că Gică e foarte dezamăgit, simte o durere și știu ce e în sufletul lui, dar e nevoie de o reacție. Noi tragem un semnal de alarmă, pentru că nu e posibil să primim 12 goluri în trei meciuri“, a punctat Cosmin Contra.