Cum jucau poker patronii din Divizia A: „Gigi Becali era tare de tot”

Dumitru Dragomir a povestit cum jucau poker patronii cluburilor din prima ligă din România, la începutul anilor 2000. Dragomir a dezvăluit că Gigi Becali era cel mai generos.

De asemenea, fostul șef de la LPF a povestit că Gheorghe Ștefan, fostul patron de la Ceahlăul Piatra Neamț, nu voia să îi aducă pe ceilalți patroni în orașul de sub Pietricica.

Dragomir susține că la meciurile de poker dintre oamenii care aveau influență puternică în fotbalul românesc nu se discuta despre sport. El chiar pretinde că, în caz că se deschidea acest subiect, pleca de la masă.

Cum jucau poker patronii din Divizia A. Gigi Becali venea cu banii

Începutul anilor 2000 a fost o perioadă cu adevărat romantică în fotbalul românesc. Transferuri făcute pe bani mulți, cooperativă, meciuri decise în culise și arbitri subjugați intereselor diverșilor patroni. Toate erau parte din rețeta peisajului Diviziei A.

Un alt element care a rămas în legendele fotbalului autohton este reprezentat de celebrele partide de poker la care luau parte Gigi Becali, Dumitru Sechelariu sau Dumitru Dragomir. S-a spus chiar că patronii jucau poker pe fotbaliști, însă fostul șef al LPF dezminte informațiile.

„Partidele de poker erau celebre. Se jucau la Sechelariu acasă. Ștefan (n.r. Gheorghe Ștefan) era mai zgârțar așa și nu ne prea ducea la Piatra Neamț. Porumboiu era foarte larg și nu prea a câștigat niciodată, nu avea noroc. Gigi Becali era tare de tot. Venea cu bani. Sandu era un jucător bun. Mai venea și Giovanni (n.r. Becali).

Nu se juca niciodata mai mult de 3-4 ore. Nu avea voie nimeni să vorbească despre fotbal. De exemplu dacă juca Bacău cu Steaua la fotbal și la masă erau Sechelariu și Becali și dacă ziceau ceva de fotbal, eu mă ridicam și plecam”, a spus Dumitru Dragomir la Realitatea Sportivă.

I-a zis bancuri lui Ceaușescu: „Mi-a dat să beau vin”

Dumitru Dragomir a povestit și cum era viața lui înainte de 1989 și a dezvăluit că a luat masa alături de Nicolae Ceaușescu. El a povestit că fostul dictator i-a oferit vin și chiar s-a simțit amenințat după ce a spus un banc.

„I-am şi spus bancuri la masă. Am spus la toată lumea, scrie şi în cartea mea. Am fost la el, de două ori. O dată m-a luat de acasă, m-am dus în trening, SPP-istul nu m-a lăsat să mă îmbrac. A venit după mine şi a zis ,,Hai acasă la Lică Ceuşescu. Eşti nebun, ia bluza de trening pe tine şi hai aşa”. Când am ajuns erau toţi la masă. Am înlemnit, dar la tupeul meu, că eram operat de ruşine de mult, îţi dai seama.

N-am să uit toată viaţa. Era un câine înainte de a trece pragul, şi când am venit eu şi a început să mârâie la mine, râdeau la masă toţi. Nu erau numai ei. Erau şi din comitetul central, Ştefan Andrei. Pe dânsul îl cunosc că mi-a pus şi o vorbă bună atunci la masă. Mi-a dat şi să beau (n.r. Ceauşescu) vin. Şi i-am spus, Tovarăşul secretar general, sunt în relaţii proaste cu băutura. ,,DA, DA, DA, tu ai altele”.

Ea, când am spus bancul, cu Ceauşescu, a zis: Fir-ai tu să fii, nu ţi-e ruşine. Am crezut că mor atunci. Am crezut că mă ia. Nu mi-a fost frică de el, dar de ea mi-era frică, că toată lumea vorbea, inclusiv copiii ei”, a mai spus Dragomir pentru sursa citată.