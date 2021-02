Cum l-a ajutat Cristi Borcea pe Florin Răducioiu: „Voiam să mă las după moartea lui Cătălin Hîldan”

Florin Răducioiu a dezvăluit că a semnat cu AS Monaco și datorită fostului șef al lui Dinamo, Cristi Borcea. El a jucat pentru monegasci în sezonul 2001-2002, după ce a plecat de la Dinamo.

Transferul lui Florin Răducioiu la echipa din Principat a venit când atacantul avea 32 de ani și era aproape de retragere. Acesta a mărturisit că era devastat din cauza morții fostului său coleg din tabăra „câinilor roșii”, Cătălin Hîldan.

Format de Dinamo, fostul atacant a avut mai multe experiențe în afara țării, cele mai bogate în reușite și apariții fiind cele de la Brescia și Espanyol Barcelona.

Cum l-a ajutat Cristi Borcea pe Florin Răducioiu: „Eram foarte afectat de decesul lui Cătălin Hîldan”

Data de 5 octombrie 2000 a lăsat o pată neagră în amintirea tuturor dinamoviștilor. Dispariția lui Cătălin Hîldan i-a afectat puternic atât pe fanii echipei, cât și pe colegii de pe atunci ai celui ce avea să devină „Unicul Căpitan”.

Printre ei, și fostul atacant al alb-roșiilor și al echipei națonale, Florin Răducioiu. În 2000, Răducioiu avea 31 de ani și se întorsese la Dinamo după zece ani petrecuți în afara României. El a mărturisit că moartea lui Hîldan l-a afectat profund.

De asemenea, fostul atacant a dezvăluit că s-a transferat în 2001 la AS Monaco datorită lui Cristi Borcea, care l-a ajutat foarte mult să își finalizeze mutarea în Franța.

„Eram pe cale de a mă lăsa de fotbal. Aveam aproape 32 de ani, eram foarte afectat de decesul lui Cătălin Hîldan. Cristi Borcea a venit, a luat un avion privat, a venit la mine la Nisa, am făcut vizita medicală.

Am mers la preşedintele celor de la AS Monaco şi am semnat acest transfer neaşteptat, surprinzător pentru mine, îi datorez enorm lui Cristi Borcea şi îi datorez enorm pentru asta.

Am semnat pe un an şi jumătate, cu o echipă deosebită, cu un lot minunat, erau campioni ai Franţei cu un an înainte. Erau jucători mari, extrem de consacraţi.

S-au complicat lucrurile după 6 luni, Claude Puel a fost schimbat cu Didier Deschamps şi m-a anunţat la începutul sezonului 2002-2003 că nu sunt un jucător pe care va conta în noul sezon. Nu am vrut să renunţ la contract, pentru că nu aveam echipă. Şi cam asta a fost experienţa mea la Monte-Carlo”, a spus Răducioiu la Looksport.

Pentru AS Monaco, Florin Răducioiu a jucat de 12 ori și a reușit două goluri. După plecarea de la clubul monegasc, a mai jucat în Franța și pentru Créteil-Lusitanos, în sezonul 2003-2004, înainte de a se retrage.