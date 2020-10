Cum l-a ajutat Pep Guardiola pe Aleix Garcia: ,,A fost o experiență incredibilă”

Aleix Garcia are 23 de ani și este cel mai tare transferat făcut de Dinamo în acest an, mai ales că a fost șlefuit de Pep Guardiola la Manchester City.

Perioada în care a fost la City, i-a marcat cariera de fotbalist și l-a modelat din toate punctele de vedere, nu doar fotbalistic. A debutat la City pe Stamford Bridge, într-un meci din Cupa Angliei, câștigat cu 5-1 și are în total nouă meciuri, dintre care patru în Premier League.

Noul mijlocaș al câinilor are o experiență bogată și în Spania, unde a înfruntat mulți fotbaliști de valoarea, printre care și Messi, când era la Girona.

Aleix Garcia a vorbit despre perioada în care a lucrat cu Pep Guardiola

Aleix Garcia are unul dintre cele mai mari salarii din Liga 1, și câștigă 35.000 de euro pe lună, pentru că a jucat și s-a antrenat cu vedetele lui City în Premier League: ,,A fost o experiență incredibilă. Acum ceva ani, aveam 19. Fără îndoială, dacă nu este cel mai bun, este unul dintre cei mai buni antrenori din lume. El juca pe aceași poziție pe care joc eu acum și m-a ajutat enorm”, a spus Garcia despre experiența de la cetățeni.

Garcia are o poveste extraordinară de viață. A început fotbalul la juniorii lui Villarreal la vârsta de 7 ani, făcea naveta 100 de kilometri și dormea când apuca: ,,De la 7 ani, de când am ajuns la Villarreal, am trecut pe la toate categoriile inferioare ale clubului până am urcat, din fericire, la prima echipă. Am fost selectat și la națională, începând de la U15, când am fost într-un turneu în Mexic, până la Under 21”, povestește Aleix.

Pentru puștiul de 7 ani, sacrificiile au fost enorme până la vârsta de 12 ani, iar părinții au dat totul pentru ca el să ajungă fotbalist: ,,Dormeam în timp ce ei conduceau. Dacă aveam teme de făcut pentru școală, le făceam în mașină”, le-a spus Aleix jurnaliștilor britanici și spanioli.

Întâlnirea cu Messi îi stârnește groaza: ,,Aveam probleme non-stop!”

Întâlnirea cu Messi l-a marcat pe Aleix Garcia, care a avut mult de furcă cu starul argentian al Barcelonei: ,,Când eram în Spania și jucam pentru Girona și l-am avut ca adversar pe Messi, aveam probleme non-stop. Mi-a plăcut fotbalul pentru că în familia mea întodeauna s-a trăit fotbalul la maxim. Noi suntem catalani și ne place Barca. Bunicul meu era din Madrid și îi plăcea mai mult Real Madrid”, a spus Garcia, conform digisport.ro.

Deși a acceptat să vină la Dinamo, visul lui Garcia este să revină în campionatul Spaniei: ,,În Spania, este campionatul cel mai bun din lume și toți fotbaliștii își doresc să evolueze acolo. Sper să mă întorc cât mai repede pentru a juca acolo”, a mai spus Garcia.

Fotbalistul spaniol a explicat de ce a vrut să vină la Dinamo: ,,Proiectul mi-a plăcut mult. Mi s-a oferit oportunitate să vin aici. Filosofie spaniolă, jucători spanioli, staff spaniol. Căutam o echipă unde să fac ce știu eu cel mai bine, să joc fotbal. Sunt fericit că sunt aici, încep să mă acomodez cu noua mea echipă și cu orașul”, a explicat mijlocașul.

