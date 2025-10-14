Cum l-a ajutat Răzvan Lucescu pe tatăl său la meciul România – Austria. Sfatul lui s-a dovedit decisiv într-o decizie importantă luată de selecționer

Una dintre ele a fost titularizarea lui Ionuț Radu, desi favorit să apere era Ștefan Târnovanu.

Răzvan Lucescu a jucat cu PAOK contra spaniolilor de la Celta Vigo

Radu a bifat primele două meciuri la națională sub comanda lui Mircea Lucescu, care până la amicalul cu Moldova mizase pe Florin Niță, Ștefan Târnovanu și Horațiu Moldovan.

Il Luce a hotărât să mizeze pe Ionuț Radu, după o discuție cu fiul său. El i-a cerut acestuia părerea despre portarul român, de la Celta Vigo, și nu a făcut-o deloc întâmplător, deoarece Răzvan se confruntase cu acesta chiar la începutul lunii octombrie.

PAOK Salonic a jucat cu Celta Vigo în Liga Europa, pe 5 octombrie, și a pierdut cu 3-1.

Radu are o experiență superioară lui Târnovanu

Lucescu i-a cerut referințe lui Răzvan despre Ionuț Radu, iar acesta l-a asigurat că face o alegere foarte bună mizând pe fostul lider al naționalei de tineret. Acesta este titular într-un campionat puternic, la o echipă de prima jumătate a clasamentului.

Mircea Lucescu a oscilat între a miza pe Târnovanu, care a avut evoluții bune la FCSB, și Ionuț Radu, dar în cele din urmă a mers pe mâna portarului de la Celta, acesta o experiență internațională net superioară.

Ionuț Radu a revenit la națională după doi ani și jumătate

Ionuț Radu a ajuns la 28 de ani și nu a apărat niciodată în România. Cu toate acestea, el are doar șase selecții la națională, nereușind să facă la timp pasul de la naționala U21 la prima reprezentativă.

Radu a apărat în patru dintre cele cinci campionate tari ale Europei. A fost la Inter, Genoa, Parma, Cremose, Venezia (Italia), la Auxerre (Franța), Bournemouth (Anglia) și Celta (Spania).

Goal keeperul a revenit în poarta naționalei după mai bine de doi ani și jumătate. Apărase ultima data pentru tricolori în martie 2023, la România – Belarus 2-1, în preliminariile EURO 2024.