Sport

Cum l-a anunțat Luis Enrique pe Neymar că nu mai e nevoie de el la PSG. Dezvăluiri în premieră

Motivul pentru care Luis Enrique a renunțat la Neymar. Un oficial de la PSG a vorbit despre planurile antrenorului spaniol.
Alex Bodnariu
17.09.2025 | 16:18
Cum la anuntat Luis Enrique pe Neymar ca nu mai e nevoie de el la PSG Dezvaluiri in premiera
ULTIMA ORĂ
Cum l-a anunțat Luis Enrique pe Neymar că nu mai e nevoie de el la PSG. Dezvăluiri în premieră

Luis Enrique a transformat PSG-ul într-o forță a fotbalului mondial. Într-un timp relativ scurt, antrenorul iberic a renunțat la mai multe superstaruri, precum Messi sau Neymar, și a întinerit mult echipa, bazându-se în special pe forța colectivă și nu pe individualități.

ADVERTISEMENT

Luis Enrique a adus la PSG primul trofeu Champions League din istoria clubului

PSG a impresionat în sezonul precedent. Echipa din Hexagon a câștigat finala UEFA Champions League cu un neverosimil 5-0 în fața celor de la Inter. Marquinhos, veteranul brazilian din apărarea francezilor, a vorbit despre felul în care Luis Enrique analizează fiecare detaliu, de la poziționarea în teren până la discuțiile cu arbitrii.

„Îl apreciez enorm pe Luis Enrique. Este un antrenor uriaș, știe să motiveze jucătorii și ne-a pregătit din toate punctele de vedere: fizic, tactic și mental. Suntem gata să ne adaptăm oricărui scenariu.

ADVERTISEMENT

Echipa poate trece peste orice situație apărută într-un meci. Și asta i se datorează lui Luis Enrique, pentru că este atent la cel mai mic detaliu. Pentru a ne învăța să nu contestăm deciziile arbitrului, la antrenamente el fluieră intenționat greșit”, a explicat Marquinhos.

Luis Enrique a fost cel care a decis că Neymar nu mai are viitor la PSG

În plus, consilierul clubului de pe Parc des Princes, Luis Campos, a vorbit cu jurnaliștii francezi despre proiectul pe care Luis Enrique l-a visat în momentul în care a semnat cu PSG. Spaniolul a renunțat foarte ușor la Neymar, superstarul brazilian, cu care chiar a purtat o discuție personală în speranța că va crea o echipă cu spirit de sacrificiu și nu una plină de individualități.

ADVERTISEMENT
Un important oponent de-ai lui Putin îl acuză pe Nicușor Dan că legitimează...
Digi24.ro
Un important oponent de-ai lui Putin îl acuză pe Nicușor Dan că legitimează atacurile rusești în Ucraina: Își arată frica de dictator

„Luis Enrique a stat la masă cu Neymar și i-a spus direct: «E mai bine să pleci». A vrut să îi spună față în față. Pentru că el vede fotbalul altfel. Crede în jocul colectiv, în meritocrație, în faptul că va juca doar cel care dovedește implicare totală în săptămâna de pregătire. Asta caută și asta i s-a oferit”, a precizat Luis Campos, consilierul sportiv al celor de la PSG, conform RMC.

ADVERTISEMENT
Lovitură de proporții: și-au demis antrenorul la miezul nopții și au bătut palma...
Digisport.ro
Lovitură de proporții: și-au demis antrenorul la miezul nopții și au bătut palma cu Jose Mourinho

1.44 este cota oferită de SUPERBET pentru pronosticul „1 solist” la meciul PSG – Atalanta

Cum l-a numit antrenorul lui Ajax pe Cristi Chivu înainte de meciul direct...
Fanatik
Cum l-a numit antrenorul lui Ajax pe Cristi Chivu înainte de meciul direct din Champions League: „Am vorbit mult pe atunci”
Lovitură pentru Real Madrid! A venit verdictul medicilor pentru accidentarea suferită de vedeta...
Fanatik
Lovitură pentru Real Madrid! A venit verdictul medicilor pentru accidentarea suferită de vedeta de pe Bernabeu. Ghinion teribil pentru Xabi Alonso. Update
Fostul coleg al lui Homawoo de la Dinamo, îngrijorat: “Sunt momente foarte grele...
Fanatik
Fostul coleg al lui Homawoo de la Dinamo, îngrijorat: “Sunt momente foarte grele pentru oricine! M-am speriat”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Prunea l-a DISTRUS pe fostul antrenor de la FCSB: 'Pe unde mai antrenează,...
iamsport.ro
Prunea l-a DISTRUS pe fostul antrenor de la FCSB: 'Pe unde mai antrenează, prin Tanganica? Zici că a fost la Paris, vorbește el, pe bune?!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!