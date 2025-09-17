Cum l-a anunțat Luis Enrique pe Neymar că nu mai e nevoie de el la PSG. Dezvăluiri în premieră

Luis Enrique a transformat PSG-ul într-o forță a fotbalului mondial. Într-un timp relativ scurt, antrenorul iberic a renunțat la mai multe superstaruri, precum Messi sau Neymar, și a întinerit mult echipa, bazându-se în special pe forța colectivă și nu pe individualități.

Luis Enrique a adus la PSG primul trofeu Champions League din istoria clubului

PSG a impresionat în sezonul precedent. a câștigat finala UEFA Champions League cu un neverosimil 5-0 în fața celor de la Inter. Marquinhos, veteranul brazilian din apărarea francezilor, a vorbit despre felul în care Luis Enrique analizează fiecare detaliu, de la poziționarea în teren până la discuțiile cu arbitrii.

„Îl apreciez enorm pe Luis Enrique. Este un antrenor uriaș, știe să motiveze jucătorii și ne-a pregătit din toate punctele de vedere: fizic, tactic și mental. Suntem gata să ne adaptăm oricărui scenariu.

Echipa poate trece peste orice situație apărută într-un meci. Și asta i se datorează lui Luis Enrique, pentru că este atent la cel mai mic detaliu. Pentru a ne învăța să nu contestăm deciziile arbitrului, la antrenamente el fluieră intenționat greșit”, a explicat Marquinhos.

Luis Enrique a fost cel care a decis că Neymar nu mai are viitor la PSG

În plus, consilierul a vorbit cu jurnaliștii francezi despre proiectul pe care Luis Enrique l-a visat în momentul în care a semnat cu PSG. Spaniolul a renunțat foarte ușor la Neymar, superstarul brazilian, cu care chiar a purtat o discuție personală în speranța că va crea o echipă cu spirit de sacrificiu și nu una plină de individualități.

„Luis Enrique a stat la masă cu Neymar și i-a spus direct: «E mai bine să pleci». A vrut să îi spună față în față. Pentru că el vede fotbalul altfel. Crede în jocul colectiv, în meritocrație, în faptul că va juca doar cel care dovedește implicare totală în săptămâna de pregătire. Asta caută și asta i s-a oferit”, a precizat Luis Campos, consilierul sportiv al celor de la PSG, conform .

