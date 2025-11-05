Sport

Cum l-a batjocorit statul român pe Emeric Ienei înainte să moară! I-a fost tăiată renta viageră și a beneficiat doar 11 luni de indemnizație de merit. Câți bani primea lunar

Emeric Ienei a avut o mare supărare înainte să moară! Statul român i-a tăiat renta viageră și a fost inclus pe lista indemnizațiilor la începutul anului. Câți bani încasa lunar.
Iulian Stoica
05.11.2025 | 14:58
Cum la batjocorit statul roman pe Emeric Ienei inainte sa moara Ia fost taiata renta viagera si a beneficiat doar 11 luni de indemnizatie de merit Cati bani primea lunar
SPECIAL FANATIK
Câți bani a primit Emeric Ienei de la statul român după ce a fost inclus pe lista indemnizațiilor. Sursă foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Emeric Ienei s-a stins din viață în dimineața zilei de miercuri, 5 noiembrie, la vârsta de 88 de ani, după ce a trecut printr-o perioadă marcată de probleme de sănătate. Fiind o legendă a echipei Steaua, „nea Imi” a fost inclus pe lista indemnizațiilor de merit abia în ianuarie 2025.

Emeric Ienei, inclus pe lista indemnizațiilor de merit abia în ianuarie 2025

Emeric Ienei a fost pe banca tehnică la cea mai mare performanță obținută în istoria fotbalului românesc. Acest lucru se întâmpla în mai 1986, când Steaua a pus mâna pe Cupa Campionilor Europeni.

ADVERTISEMENT

Deși acest trofeu este cel mai important din istoria fotbalului românesc, Emeric Ienei a fost inclus pe lista indemnizațiilor de merit abia în ianuarie 2025, după decesul unui actor important în campania din 1986.

Mai exact, după ce Helmuth Duckadam, „eroul de la Sevilla”, s-a stins din viață, Emeric Ienei a fost inclus pe această listă selectă. Suma pe care a primit-o fostul mare antrenor de la Steaua a fost de 6.240 de lei.

ADVERTISEMENT
Cine a fost doctorița româncă din Franța al cărei corp a fost găsit...
Digi24.ro
Cine a fost doctorița româncă din Franța al cărei corp a fost găsit carbonizat. Polițiștii îl caută pe fiul femeii, care este suspect

Câți bani a primit Emeric Ienei de la statul român

Antrenorul succesului din Cupa Campionilor Europeni a primit timp de 11 luni îndemnizația de merit, iar suma totală nu este nici pe aproape demnă de un astfel de triumf.

ADVERTISEMENT
Cum l-a numit Victoria pe David Beckham, după ce englezii au anunțat că...
Digisport.ro
Cum l-a numit Victoria pe David Beckham, după ce englezii au anunțat că și-a schimbat numele

Mai exact, din ianuarie 2025 până în prezent, Emeric Ienei a încasat 68.640 de lei de la statul român. Suma, la prima vedere, este extrem de mică, asta având în vedere performanța unică pe care a realizat-o antrenorul în fotbalul românesc.

Ce scriu olandezii și ce notă a primit Dennis Man în Champions League....
Fanatik
Ce scriu olandezii și ce notă a primit Dennis Man în Champions League. Antrenorul lui PSV Eindhoven, nemulțumit după remiza cu Olympiacos
Mihai Rotaru a fost întrebat despre două plecări și două sosiri la Craiova...
Fanatik
Mihai Rotaru a fost întrebat despre două plecări și două sosiri la Craiova în iarnă. „Orice variantă este posibilă”
„Vând meciul la unguri!”. Răposatul Emeric Ienei și Ladislau Boloni, bănuiți de trădare...
Fanatik
„Vând meciul la unguri!”. Răposatul Emeric Ienei și Ladislau Boloni, bănuiți de trădare la meciul istoric Steaua – Honved din Cupa Campionilor
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
'Când vedeți că se sting legendele Stelei, vă pare rău de războiul cu...
iamsport.ro
'Când vedeți că se sting legendele Stelei, vă pare rău de războiul cu ele?'. Gigi Becali a dat cărțile pe față după moartea lui Emeric Ienei
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!