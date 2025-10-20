Cum l-a bătut Gâlcă pe Kopic, cu 2 goluri dintr-un singur şut pe poartă! Raportul Wyscout din Dinamo – Rapid 0-2

ADVERTISEMENT

Derby-ul dintre Dinamo şi Rapid a fost tranşat de giuleşteni, scor 2-0. Gnahore, în proprie poartă, şi Manea au marcat cele două goluri. De altfel, singurul şut pe spaţiul porţii trimis de elevii lui Gâlcă a fost la reuşita lui Manea.

Cum a dominat Dinamo meciul cu Rapid pe faza de atac! Statistică ireală arătată de Wyscout

FANATIK vă prezintă raportul Wyscout după Dinamo – Rapid 0-2. „Câinii” au dominat meciul la majoritatea capitolelor, dar învingători au ieşit elevii lui Costel Gâlcă, într-o demostraţie de eficacitate maximă.

Dinamo a fost echipa cu Xg-ul (probabilitatea golurilor marcate) de trei ori mai mare decât giuleştenii. Echipa lui Kopic a avut 3.71 Xg, faţă de Rapid care avea 1.37 goluri aşteptate. „Câinii” au dominat şi la capitolul posesie (60-40), dueluri câştigate, recuperări, şuturi pe poartă (6 la 1).

Şi pe atac, cifrele au fost de partea lui Dinamo. 60 de atacuri vs. 25 ale gileştenilor, finalizate cu 20 de şuturi din partea elevilor lui Kopic şi doar 6 din partea Rapidului. „Câinii” au avut 34 de recuperări în jumătatea adversă, iar giuleştenii doar 15.

Rapid a obținut victoria prin defensivă! Ce spun cifrele Wyscout

Dar Rapidul a câştigat acest meci printr-o defensivă exactă. Şi asta se vede pe cifre. Pe lângă intervenţia miraculoasă a lui Koljic, Rapidul a stat excelent, reuşind 60 de intervenţii defensive, de trei ori mai mult decât Dinamo.

Jucătorii lui Gâlcă au îndepărtat de 30 de ori balonul sub presiune. În concluzie, un joc defensiv excelent în care Costel Gâlcă a reuşit să blocheze atacurile adversarilor, chiar dacă Dinamo a avut un joc ofensiv foarte bun.

Raportul Wyscout la Dinamo – Rapid 0-2. Christensen a câştigat duelul de la distanţă cu Cîrjan

Tobias Christensen este jucătorul care a făcut diferenţa la mijlocul terenului. Conform raportului Wyscout, a avut 60% dintre acţiuni reuşite, cu 88% acurateţea paselor. A fost al doilea cel mai activ fotbalist de la Rapid, după Krammer.

dar a fost şters în confruntarea cu Rapid. A câştigat mai puţin de jumătate dintre duelurile în care a fost implicat şi o acurateţe a paselor de 76%, destul de puţin pentru un mijlocaş central.

Cătălin Vulturar, schimbare neinspirată! Cifre modeste până când a fost eliminat

Costel Gâlcă a declarat la finalul meciului că echipa a avut noroc. Şi antrenorul a fost ocrotit de şansă după ce l-a introdus la pauză pe Cătălin Vulturar. Pe lângă eliminarea suferită cu 22 de minute înainte de final, mijlocaşul a avut cifre modeste.

Mijlocaşul U21 a câştigat un singur duel din cele şase de la mijlocul terenului, cu doar opt acţiuni reuşite dintre cele 17 pe care le-a avut până în momentul în care a văzut cartonaşul roşu. Dar Gâlcă a mutat inspirat după eliminare.

A retras mai mult echipa şi a pus mai multă densitate în defensivă, plus introducerea unor jucători de talie, precum Leo Bolgado. Deşi a avut ocazii mari şi la 0-2, la rampă a ieşit şi Aioani, care a avut o prestaţie excelentă pentru Rapid.

L-a bătut tactic Gâlcă pe Kopic? Ce spune Andrei Nicolescu

În direct la FANATIK SUPERLIGA, , spunând că înfrângerea este una nemeritată, lăudând forţa defensivă a giuleştenilor, care iau foarte greu gol în SuperLiga:

„Meciurile pe care le-am pierdut în acest an, la Galaţi şi cu Rapid, au fost meciuri pe care le-am controlat şi am fost la nivelul adversarilor. Dacă te iei după rezultat poţi să spui că unul dintre antrenori a fost mai inspirat.

Cred că e o chestiune de formă. Jucătorii arată, în timpul săptămânii, o formă în care se află. Şi cred că de asta depind şi alegerile lui Kopic. Este o chestiune de formă între Perica şi Pop.

Rapid adună puncte uşor. Primeşte foarte greu goluri, statisticile nu mint. Se bate 100% la campionat în acest an. Noi suntem în obiectivul de a atinge cât mai rapid play-off-ul”, a spus Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

Dănuţ Lupu crede că victoria Rapidului a venit cu multă şansă, Dinamo, având mai multe ocazii chiar dacă mijlocul terenului nu a mai funcţionat ca în alte meciuri pentru echipa lui Kopic:

„Nu cred că putem să spunem că Gâlcă l-a surprins pe Kopic. La mijlocul terenului, Dinamo nu a mai avut prestaţia din alte jocuri. Dar, ca să fim realişti, dacă era 2-0 la pauză pentru Dinamo nu se supăra nimeni. A fost execuţia aia prin care a scos mingea de pe linia porţii”.