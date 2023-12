Cum l-a bătut Ganea pe Frăsineanu în vestiarul Craiovei: „Nu sunt șmecher, sunt brunet”

în vestiarul Craiovei. Momentul a avut loc din cauza unei discuții despre bani. “Ganezu” avea bani de luat de la colegul său și după ce au discutat, fostul atacant a decurs la violență.

Cum l-a bătut Ganea pe Frăsineanu

După ce Ganea l-a bătut pe Frăsineanu, Chiriță povestește că fostul atacant a fost dat afară de la club. Atunci, “Ganezu” i-a aplicat o lovitură serioasa colegului său în vestiar. Fostul atacant i-a dat cu piciorul în cap lui Frăsineanu și l-a lăsat inconștient pe fostul fundaș lateral.

“E în perioada aia când Găniță l-a bătut pe Frăsineanu. I-a zis ‘Ce, e ești șmecher?’, ‘Nu, sunt brunet’ și i-a dat una. Eram în vestiar. Ganea îi dăduse niște bani lui Frăsineanu pe care nu i-a primit înapoi.

Vestiarul la Craiova era mare și pătrățos. Frăsineanu stătea într-o parte și Găniță în altă parte. Și Găniță i-a zis ‘Frăsi, nu îmi mai dai și mie banii? Ce, ești șmecher? Nu mai vrei să îmi dai banii?’. Și Frăsi i-a zis ‘Nu, sunt brunet’, în timp ce stătea aplecat și se lega la șireturi.

În secunda aia, nu știu cum a zburat din capătul celălalt și (n.r. Ganea) i-a dat un picior în gură și l-a făcut KO direct (n.r. pe Frăsineanu). Cred că după voleul acela și-a pus Frăsi fațete. După momentul acela îmi aduc aminte că Nea Ilie l-a dat afară pe Ganea de la Craiova și s-a dus la Bistrița”, a povestit Daniel Chiriță, la SUFLET DE RAPIDIST.

Daniel Chiriță: “Ganea era agresiv, m-a bătut când eram la națională”

Daniel Chiriță își aduce aminte cu zâmbetul pe buze de un alt moment de agresivitate al lui Ionel Ganea. Chiriță mărturisește că a primit un pumn de la fostul atacant, în urma unui joc de remi: “Era agresiv. Și eu am pățit la echipa națională. Plecam în Slovenia. Mi-a dat bucata. Jucam remi eu, cu el, cu Roșu și Contra. Găniță în România era pe plus cu 400-500 de dolari.

În Slovenia, după antrenament, ne-am pus iar la masă să jucăm. Și Găniță era la mâna mea, eu îi dădeam lui. Și îl carotam rău. Găniță a scăzut și era pe minus. La un moment dat, Contra i-a făcut culoare. Era dublu. Și ăștia i-au zis ‘Găniță, te cam duci la vale’. Cum amestecam noi piesele, mă trezesc cu un mare pumn în ochi, degeaba.

Am căzut și el voia să mă bată pe mine. A sărit și Dorinel Munteanu. Eu nu am zis nimic, dar au zis ăia și de aia. Se făcuse negru și noi nu voiam să vadă Gică Hagi. Am încercat să mă ascund, să nu mă vadă. După am vorbit cu Ganea și și-a cerut scuze”.

Stelea, singurul care putea să îl oprească pe “Ganezu”

, Chiriță susține, la SUFLET DE RAPIDIST, că doar Bogdan Stelea putea să îl pună la punct pe fostul atacant. Însă, “Ganezu” a avut noroc cu ceilalți colegi din lotul echipei naționale: “A mai avut incidente cu Jean Barbu, când l-a alergat să îl bată în cantonament în Italia. Sau la echipa națională cu Bogdan Stelea.

Dar cred că îl bătea Stelea atunci, dar s-au băgat ceilalți băieți. Ganea îi dădea tare la antrenament din doi metri. În vestiar s-a luat Stelică de el și Găniță i-a dat una. S-a ridicat Stelică la el să îl bată, dar s-au băgat băieții.

Altfel, cred că îl dovedea pe Ganea. Nu cred că l-a bătut nimeni. Peste tot pe unde a fost, nu a fost nimeni care să îl dovedească. La națională, dacă afla Hagi cred că îl dădea afară pe Ganea”.

