Cum l-a caracterizat antrenorul lui Raul Florucz pe Cristi Chivu înainte de meciul contra lui Inter din Champions League: „E un tehnician bun, dar…”

David Hubert, antrenorul celor de la Royale Union Saint-Gilloise, formația unde evoluează Raul Florucz, a prefațat meciul pe care echipa sa îl va disputa marți, de la ora 22:00, contra lui Inter. Tânărul tehnician a vorbit și despre omologul său, Cristi Chivu.

Antrenorul lui Raul Florucz debutează în Europa contra Interului lui Chivu

David Hubert se află într-o postură neobișnuită. La vârsta de 37 de ani, antrenorul care a preluat-o recent pe Royale Union Saint-Gilloise se pregătește pentru debutul său ca tehnician în UEFA Champions League, cu un meci împotriva vicecampioanei Europei, Inter. În urmă cu două săptămâni, acesta o pregătea pe Leuven, penultima clasată din Belgia.

„Cine ar fi crezut că voi debuta în Europa contra unui club mare, ca Inter? Nici nu am avut timp să îi studiez prea mult… E cea mai importantă provocare din istoria clubului nostru, dar și ei au tot 11 jucători, cu câte doi plămâni și câte două picioare, ca și noi… Trebuie să fim organizați, uniți ca echipă.

Obiectivul e să ținem linia defensivă sus și să nu cădem prea adânc. Inter a jucat finala Champions League: toată lumea știe cât de bine țin de minge, sunt de mulți ani niște maeștri ai construcției. Când joci contra lor, te simți atacat din toate părțile!”, a afirmat belgianul, conform . Inter se află într-o formă excelentă înainte de duelul cu Royale Union, având 6 victorii consecutive în toate competițiile. .

Ce a declarat David Hubert despre Cristi Chivu

David Hubert l-a analizat și pe omologul său, Cristi Chivu. Belgianul a declarat că îl apreciază pe tehnicianul român, însă acesta a subliniat faptul că influența lui Simone Inzaghi se vede în continuare la Inter. „Și eu sunt tânăr, mai tânăr decât Chivu, dar deja a demonstrat că este un antrenor foarte bun, deși am văzut că echipa folosește în continuare multe dintre ideile tactice ale lui Inzaghi.

În orice caz, Inter este una dintre cele mai bune echipe din lume, va fi o provocare mare pentru noi”, a afirmat Hubert. Antrenorul îl va avea la dispoziție pentru duelul cu Inter și pe internaționalul austriac Raul Florucz. a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă în ultimul meci de campionat, 3-1 cu Charleroi.

Cine este Royale Union Saint-Gilloise

Royale Union Saint-Gilloise este o formație de mare tradiție în Belgia, care a revenit în prim-plan în ultimii ani. Înainte de startul sezonului precedent, clubul avea nu mai puțin de 11 titluri cucerite, fiind pe locul 3 la acest capitol în istoria fotbalului belgian, însă ultimul fusese câștigat în 1935.

În stagiunea trecută, sub comanda lui Sebastien Pocognoli, Royale Union a pus capăt celor 90 de ani de „secetă” și a devenit din nou campioană, asigurându-și prezența în grupa de UEFA Champions League. Belgienii au avut un debut excelent, un succes cu 3-1 pe terenul echipei lui Dennis Man, PSV, însă în etapa secundă au cedat clar în meciul disputat acasă contra lui Newcastle, 0-4.