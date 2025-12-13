Sport

Cum l-a caracterizat Daniele De Rossi pe Cristi Chivu înainte de Genoa – Inter: ”E un avantaj”

Pentru Inter urmează meciul din deplasare cu Genoa lui Dan Șucu. Pentru Cristi Chivu este o un duel interesant pentru că-l va avea rival pe fostul său coechipier Daniele De Rossi.
Traian Terzian
13.12.2025 | 09:30
Cum la caracterizat Daniele De Rossi pe Cristi Chivu inainte de Genoa Inter E un avantaj
ULTIMA ORĂ
Ce a spus Daniele De Rossi despre Cristi Chivu înainte de Genoa - Inter. Sursă foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Cristi Chivu și Daniele De Rossi au fost colegi câțiva ani buni la AS Roma. Acum, cei doi se vor reîntâlni ca adversari din postura de antrenori la meciul Genoa – Inter, din etapa a 15-a din Serie A.

Cristi Chivu, elogiat de Daniele de Rossi înainte de Genoa – Inter

În conferința de presă premergătoare întâlnirii programate duminică, 14 decembrie, de la ora 19:00, atunci când a fost întrebat despre Cristi Chivu, Daniele De Rossi a vorbit la superlativ despre fostul său coleg.

ADVERTISEMENT

”Eram foarte tineri când am jucat împreună. Pe teren, Chivu a avut mereu ceva de spus, atât tactic, cât și emoțional. E un om foarte inteligent. Succesul pe care îl are acum mă bucură, dar evident că nu m-ar bucura și duminică.

Merită tot succesul pe care îl are și feedback-ul pozitiv pe care îl primește. E un avantaj să ai un antrenor precum Cristian”, a declarat fostul campion mondial cu naționala Italiei, conform site-ului allroma.it.

ADVERTISEMENT
Intenții necunoscute: întâlnirile secrete dintre FBI și negociatorul ucrainean pentru pace stârnesc îngrijorare...
Digi24.ro
Intenții necunoscute: întâlnirile secrete dintre FBI și negociatorul ucrainean pentru pace stârnesc îngrijorare în Occident

Cu ce probleme se confruntă Chivu înainte de Genoa – Inter

Interul lui Cristi Chivu vine după înfrângerea suferită în fața lui Liverpool, scor 0-1, în Champions League, iar tehnicianul român va trebui să-și capaciteze jucătorii pentru jocul de pe Stadio Luigi Ferraris.

ADVERTISEMENT
Cristi Chivu, în centrul atenției la Milano! Cu cine s-a afișat la petrecerea...
Digisport.ro
Cristi Chivu, în centrul atenției la Milano! Cu cine s-a afișat la petrecerea de Crăciun de la Inter

În plus, ”nerazzurii” au și probleme de lot pentru meciul cu Genoa, după ce Hakan Calhanoglu și Francesco Acerbi au ieșit accidentați din duelul cu Liverpool. Turcul nu are nimic grav, dar nu va fi disponibil pentru acest weekend. În ceea ce-l privește pe veteranul din apărare, acesta nu va mai juca în 2025.

Pe lângă cei doi, pe lista indisponibililor lui Cristi Chivu se mai află Matteo Darmian, Raffaele Di Gennaro, Denzel Dumfries, Tomas Palacios și Yvan Maye, toți cu accidentări mai vechi.

ADVERTISEMENT

Genoa, pe val de la sosirea lui De Rossi

După un start de sezon dezastruos pentru Genoa, patronul Dan Șucu a luat decizia de a-l demite pe francezul Patrick Vieira și în locul său l-a numit pe Daniele De Rossi. Mutarea a fost inspirată, pentru că rezultatele au apărut imediat.

Sub comanda noului tehnician, Genoa a înregistrat două victorii și două rezultate de egalitate în Serie A și a părăsit zona locurilor retrogradabile. De partea cealaltă, Inter are două victorii la rând și este în luptă la titlu cu AC Milan și Napoli.

Daniele De Rossi Cristi Chivu Genoa Inter clasament Serie A

Fabrică de bani! Ce venituri a realizat cea mai bună jucătoare de tenis...
Fanatik
Fabrică de bani! Ce venituri a realizat cea mai bună jucătoare de tenis a lumii din afara activităților sportive
Vești bune pentru Filipe Coelho! Doi titulari ai Universității Craiova revin după accidentări....
Fanatik
Vești bune pentru Filipe Coelho! Doi titulari ai Universității Craiova revin după accidentări. Exclusiv
Românul celebru care se căsătorește din nou la 80 de ani! E gata...
Fanatik
Românul celebru care se căsătorește din nou la 80 de ani! E gata să își unească destinul cu partenera sa
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Valentin Ceaușescu l-a numit 'trădător de țară' și l-a interzis la echipa națională:...
iamsport.ro
Valentin Ceaușescu l-a numit 'trădător de țară' și l-a interzis la echipa națională: 'El făcea echipa!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!