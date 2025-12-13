Cum l-a caracterizat Daniele De Rossi pe Cristi Chivu înainte de Genoa – Inter: ”E un avantaj”

ADVERTISEMENT

Cristi Chivu și Daniele De Rossi au fost colegi câțiva ani buni la AS Roma. Acum, cei doi se vor reîntâlni ca adversari din postura de antrenori la meciul Genoa – Inter, din etapa a 15-a din Serie A.

Cristi Chivu, elogiat de Daniele de Rossi înainte de Genoa – Inter

În conferința de presă premergătoare întâlnirii programate duminică, 14 decembrie, de la ora 19:00, atunci când a fost întrebat despre Cristi Chivu, Daniele De Rossi a vorbit la superlativ despre fostul său coleg.

”Eram foarte tineri când am jucat împreună. Pe teren, Chivu a avut mereu ceva de spus, atât tactic, cât și emoțional. E un om foarte inteligent. Succesul pe care îl are acum mă bucură, dar evident că nu m-ar bucura și duminică.

Merită tot succesul pe care îl are și feedback-ul pozitiv pe care îl primește. E un avantaj să ai un antrenor precum Cristian”, a declarat fostul campion mondial cu naționala Italiei, conform site-ului .

Cu ce probleme se confruntă Chivu înainte de Genoa – Inter

Interul lui Cristi Chivu vine după , în Champions League, iar tehnicianul român va trebui să-și capaciteze jucătorii pentru jocul de pe Stadio Luigi Ferraris.

În plus, ”nerazzurii” au și pentru meciul cu Genoa, după ce Hakan Calhanoglu și Francesco Acerbi au ieșit accidentați din duelul cu Liverpool. Turcul nu are nimic grav, dar nu va fi disponibil pentru acest weekend. În ceea ce-l privește pe veteranul din apărare, acesta nu va mai juca în 2025.

Pe lângă cei doi, pe lista indisponibililor lui Cristi Chivu se mai află Matteo Darmian, Raffaele Di Gennaro, Denzel Dumfries, Tomas Palacios și Yvan Maye, toți cu accidentări mai vechi.

Genoa, pe val de la sosirea lui De Rossi

După un start de sezon dezastruos pentru Genoa, patronul Dan Șucu a luat decizia de a-l demite pe francezul Patrick Vieira și în locul său l-a numit pe Daniele De Rossi. Mutarea a fost inspirată, pentru că rezultatele au apărut imediat.

Sub comanda noului tehnician, Genoa a înregistrat două victorii și două rezultate de egalitate în Serie A și a părăsit zona locurilor retrogradabile. De partea cealaltă, Inter are două victorii la rând și este în luptă la titlu cu AC Milan și Napoli.