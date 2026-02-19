Sport
Cum l-a caracterizat Ionuț Radu pe Răzvan Lucescu înainte de PAOK – Celta Vigo

Ionuț Radu a vorbit despre Răzvan Lucescu înainte de meciul dintre PAOK și Celta Vigo. Cum l-a caracterizat pe conaționalul său.
Bogdan Mariș
19.02.2026 | 10:56
Cum la caracterizat Ionut Radu pe Razvan Lucescu inainte de PAOK Celta Vigo
Ionuț Radu a vorbit despre Răzvan Lucescu înainte de partida dintre PAOK și Celta Vigo din Europa League. FOTO: Hepta / colaj Fanatik
Joi seară, de la ora 19:45, PAOK și Celta Vigo se vor întâlni pe stadionul Toumba în prima manșă a play-off-ului din Europa League. Este un duel între ultimii doi reprezentanți ai României în această competiție: Răzvan Lucescu, antrenorul grecilor, și Ionuț Radu, portarul ibericilor. Goalkeeperul a prefațat partida la conferința de presă.

Ionuț Radu l-a lăudat pe Răzvan Lucescu înainte de PAOK – Celta Vigo 

Ionuț Radu a declarat că Răzvan Lucescu este un antrenor foarte bun și l-a felicitat pe acesta pentru seria pozitivă pe care PAOK a avut-o de la precedentul meci direct, disputat în octombrie și câștigat de spanioli cu 3-1. „E fiul selecționerului (n.r. Mircea Lucescu), un antrenor bun, a avut o serie bună după înfrângerea de pe Balaidos.

Trebuie să îl felicit. E o mândrie pentru România ca doi români să participe în această fază din Europa League, dar din păcate doar unul se poate califica mai departe. Voi fi fericit să îl întâlnesc”, a afirmat portarul echipei naționale, conform lavozdegalicia.es. Răzvan Lucescu a prefațat la rândul său partida în cadrul unei conferințe de presă.

PAOK nu a mai pierdut un meci pe teren propriu de peste un an, ultima echipă care a reușit să câștige pe Toumba fiind chiar FCSB, scor 2-1, în prima manșă a play-off-ului din sezonul trecut al Europa League. În actuala stagiune, gruparea din Salonic a înregistrat 6 înfrângeri, însă toate au fost pe teren străin.

Ionuț Radu, perioadă extraordinară la Celta Vigo

După mai multe sezoane în care a jucat foarte puțin, Ionuț Radu și-a relansat cariera în returul stagiunii precedente, când a evoluat pentru Venezia în Serie A. Chiar dacă echipa a retrogradat, prestațiile sale au fost foarte bune și i-au adus un contract la Celta, iar acum goalkeeperul este titular de drept în La Liga și a revenit și la echipa națională.

„E cel mai important moment al carierei mele. E o onoare să fiu aici cu această echipă, care muncește mult în fiecare zi și e ca o familie. Încerc să dau totul în fiecare zi pentru a ajuta echipa”, a declarat fostul portar al Interului. Celta ocupă locul 7 în campionatul Spaniei, fiind implicată în lupta pentru un loc de cupă europeană.

