Cum l-a caracterizat Ionuț Radu pe Răzvan Lucescu înainte de PAOK – Celta Vigo

Joi seară, de la ora 19:45, PAOK și Celta Vigo se vor întâlni pe stadionul Toumba în prima manșă a play-off-ului din Europa League. Este un duel între ultimii doi reprezentanți ai României în această competiție: Răzvan Lucescu, antrenorul grecilor, și Ionuț Radu, portarul ibericilor. Goalkeeperul a prefațat partida la conferința de presă.

Ionuț Radu l-a lăudat pe Răzvan Lucescu înainte de PAOK – Celta Vigo

Ionuț Radu a declarat că Răzvan Lucescu este un antrenor foarte bun și l-a felicitat pe acesta pentru seria pozitivă pe care PAOK a avut-o de la precedentul meci direct, disputat în octombrie și câștigat de spanioli cu 3-1. „E fiul selecționerului (n.r. Mircea Lucescu), un antrenor bun, a avut o serie bună după înfrângerea de pe Balaidos.

Trebuie să îl felicit. E o mândrie pentru România ca doi români să participe în această fază din Europa League, dar din păcate doar unul se poate califica mai departe. Voi fi fericit să îl întâlnesc”, a afirmat portarul echipei naționale, conform . .

PAOK nu a mai pierdut un meci pe teren propriu de peste un an, . În actuala stagiune, gruparea din Salonic a înregistrat 6 înfrângeri, însă toate au fost pe teren străin.

Ionuț Radu, perioadă extraordinară la Celta Vigo

După mai multe sezoane în care a jucat foarte puțin, Ionuț Radu și-a relansat cariera în returul stagiunii precedente, când a evoluat pentru Venezia în Serie A. Chiar dacă echipa a retrogradat, prestațiile sale au fost foarte bune și i-au adus un contract la Celta, iar acum goalkeeperul este titular de drept în La Liga și a revenit și la echipa națională.

„E cel mai important moment al carierei mele. E o onoare să fiu aici cu această echipă, care muncește mult în fiecare zi și e ca o familie. Încerc să dau totul în fiecare zi pentru a ajuta echipa”, a declarat fostul portar al Interului. Celta ocupă locul 7 în campionatul Spaniei, fiind implicată în lupta pentru un loc de cupă europeană.