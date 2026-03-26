Cum l-a caracterizat Marius Șumudică pe Ianis Hagi după 0-1 cu Turcia! Analize la sânge pentru fiecare dintre jucătorii României

Marius Șumudică i-a criticat pe elevii lui Mircea Lucescu după eșecul cu Turcia din barajul pentru Cupa Mondială. Ce a spus tehnicianul despre evoluțiile lui Ianis Hagi, Dennis Man sau Radu Drăgușin.
Adrian Baciu
27.03.2026 | 00:38
Într-un meci în care nu a impresionat, Turcia a învins la limită România, scor 1-0, și s-a calificat în finala barajului pentru Campionatul Mondial 2026 din SUA, Canada și Mexic. Unicul gol al meciului jucat joi seara pe Beşiktaş Park din Istanbul a fost marcat de Ferdi Kadioglu, în minutul 53. Fundașul de 26 de ani al lui Brighton l-a învins pe Ionuț Radu din apropiere, după o pasă a lui Arda Guler, care a făcut șah-mat defensiva pusă în teren de Mircea Lucescu.

Marius Șumudică, 55 de ani, cel care încă din urmă cu 24 de ore spunea că România nu are nicio șansă împotriva Turciei, a avut o nouă intervenție extrem de acidă la FANATIK SUPERLIGA, de această dată la finalul meciului pierdut de tricolori la Istanbul. Tehnicianul i-a caracterizat pe cei mai importanți oameni trimiși în teren de ”Il Luce”. Un jucător în care s-au pus mari speranțe, care joacă tocmai în Turcia, Ianis Hagi, nu a scăpat de cuvintele deloc ”calde” ale lui Șumi.

În opinia antrenorului care are peste 100 de meciuri în prima ligă turcă, fiul ”Regelui” a dezamăgit total la Istanbul. ”Modest. Modest. Mult sub ceea ce trebuie să facă și, departe de poarta adversă, a pierdut foarte multe mingi, dueluri. A fost mult sub ceea ce poate Ianis Hagi în momentul de față”, a spus tehnicianul.

Discursul critic al lui Șumudică nu i-a ocolit nici pe Dennis Man, Valentin Mihăilă sau Răzvan Marin. ”(n.r. Răzvan Marin) Nu a ieșit cu nimic în evidență. Un jucător pe care, dacă îl duci departe de poarta adversă, nu are niciun aport. (n.r. Dennis Man) sub așteptări, mult sub potențialul lui. Dar, cu o scuză: a fost departe de poarta adversă. Asta pentru că, împotriva Turciei, nu joacă ceea ce trebuie să joace. Automat, când cobori, nu ai cum să ai aport pe atac”, a spus Șumudică.

Criticați au fost și cei doi fundași centrali, Burcă și Drăgușin: ”Modești amândoi. Din punct de vedere al construcției, nu au avut timing. Ok, și-au câștigat duelurile acolo, dar acest Kerem Aktürkoğlu nu le-a făcut multe probleme. Nu este de talie, puternic. Nu era un jucător care să dea naștere unor dueluri om la om, fizice. Atunci, ei trebuiau să aibă o așezare mult mai corectă în teren. Amândoi, pe construcție, probleme mari, mari, mari”.

Pe cine laudă Șumudică din naționala României după meciul cu Turcia: ”Unul dintre cei mai buni jucători ai echipei noastre”

La capitolul jucători remarcați, Șumudică și-a îndreptat atenția către doi jucători din SuperLiga: Nicușor Bancu și Daniel Bîrligea. ”Din punctul meu de vedere, a fost unul dintre cei mai buni jucători ai echipei noastre”, a spus tehnicianul despre fundașul Craiovei. ”Bun, bine. Din punctul meu de vedere un jucător care a încercat, s-a bătut cu ei, dar izolat”, a spus Șumudică despre atacantul celor de la FCSB.

Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
