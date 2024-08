Cum l-a câștigat Adrian Mutu pe Cristi Săpunaru când a semnat cu Rapid: ”Băi, nu îmi mai spune Mister, că nu mai sunt antrenorul tău”

Veteranul din Giulești a fost . Fundașul central nu a fost utilizat în primele două meciuri ale sezonului, iar la Ploiești a fost introdus în repriza secundă.

Ce relație a avut Adrian Mutu cu Cristi Săpunaru la Rapid

Prezent în studio la , Adrian Mutu a explicat că a avut o relație normală cu Cristi Săpunaru în perioada petrecută la Rapid și asta deoarece s-a bazat pe faptul că acesta avea autoritate printre colegi.

ADVERTISEMENT

”Hai să-ți spun ceva apropo de Săpunaru când am venit eu la Rapid. Noi am fost colegi la echipa națională, am jucat multe meciuri, dar nu numai faptul că eram colegi, eram și prieteni.

În momentul în care am semnat cu Rapid am avut o ședință cu întregul lot și după aia i-am spus: ‘Cristi, rămâi’. Și am început: ‘Ce faci Adi? Ce faci Cristi?’ Și m-a întrebat: ‘Cum vrei să-ți spun?’, iar eu i-am zis: ‘Aici îmi spui Mister. Ieșim de aici, ne întâlnim, îmi spui Adi că suntem prieteni’.

ADVERTISEMENT

Mie și acum îmi spune ‘Mister’ și i-am zis: ‘Nu îmi mai spune că nu mai sunt antrenorul tău’. Și el a zis: ‘Nu mai pot’. Și așa a rămas, eu îi zic lui ‘Căpitanul’ și el îmi zice mie ‘Mister’.

E și o formă de respect. Discursul meu când eram cu Cristi era așa: ‘Cristi, eu am niște idei, vreau să mi le respecți și nu numai asta, vreau să mă ajuți. Vreau facem împreună. Eu am grijă de tot ce înseamnă ansamblu, tu controlează-mi echipa să nu avem probleme. De aia ești căpitan’. Așa a merge o relație și așa a mers”, a declarat Mutu, la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Șucu l-a băgat în ședință pe Săpunaru

După ce și-a pierdut locul de titular la Rapid, Cristi Săpunaru și, deși a precizat că respectă deciziile antrenorului Neil Lennon, a lăsat să se înțeleagă că relația dintre ei nu este deloc una bună.

”Până acum Lennon nu m-a întrebat despre ce înseamnă Rapid. Dacă l-aș mai ajuta, deși nu mă bagă? Eu sunt aici să ajut Rapidul, nu pe X sau Y. Suntem aici, jucăm, ajutăm Rapidul în primul rând. Apoi, ca jucători, ajutăm și antrenorul. Dacă avem rezultate ajutăm și antrenorul, dacă nu…”, a spus el.

ADVERTISEMENT

Startul de sezon modest a ridicat multe semne de întrebare în Giulești, iar Horia Ivanovici a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA faptul că acționarul majoritar pentru a afla care este atmosfera din vestiar.

Cum s-a înțeles Mutu cu Săpunaru la Rapid