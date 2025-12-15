Cum l-a câștigat Zeljko Kopic pe fotbalistul trecut pe la Real Madrid, de care Dinamo nu știa cum să scape

ADVERTISEMENT

Spaniolul Alberto Soro a marcat al treilea său gol pentru Dinamo în ultimele șase săptămâni. Fotbalistul de 26 de ani este încă un pariu câștigat de antrenorul Zeljko Kopic, desemnat tehnicianul anului la Super Gala Fanatik.

Alberto Soro a fost cumpărat de Real Madrid în 2019

Soro, care a deschis drumul lui Dinamo în victoria cu Metaloglobus, a ajuns în Ștefan cel Mare în 2024. Și a venit cu CV-ul unui fotbalist trecut inclusiv pe la Real Madrid. Chiar dacă n-a jucat niciun minut pentru galactici, el a fost fotbalistul Realului în 2019, an în care a fost achiziționat de la Zaragoza și împrumutat imediat tot acolo.

ADVERTISEMENT

El avea atunci 20 de ani și valora trei milioane de euro, cea mai mare cotație din cariera sa. Cum la vremea aceea, Real îi avea în atac pe Benzema, Bale, Asensio, Vinicius și Rodrygo, pentru actualul dinamovist n-a fost loc nici măcar pe banca de rezerve.

Soro a ajuns la Dinamo în 2024, de la Granada, via Vizela, și a fost achiziționat ca o certitudine. Și cu un efort financiar considerabil, el fiind plătit cu 16.000 de euro pe lună.

ADVERTISEMENT

Dinamo nu știa cum să scape de el din cauza salariului mare

Câinii au încercat să scape de el cât mai rapid și după șase luni l-au împrumutat în Portugalia, la Chaves. Echipă de liga a doua, care a ratat promovarea. Și pentru care Alberto Soro n-a dat niciun gol în 15 meciuri.

ADVERTISEMENT

Deși Dinamo nu-l mai dorea, Chaves l-a trimis înapoi în această vară și de atunci a început transformarea spaniolului. În primele 12 etape, el a fost doar rezervă, însă apoi s-a petrecut declicul. L-a explicat chiar Zeljko Kopic, pentru canalul de YouTube „Totul pentru Dinamo”.

„Alberto este un jucător pe care noi l-am transferat pentru că am crezut în el. Nu s-a adaptat prea bine la început. Am încercat să-l integrăm, dar nu am reușit să găsim acea conexiune. După aceea ne-am gândit să-l împrumutăm ca să joace mai mult în liga a doua din Portugalia, ca să vedem cum se adaptează acolo.

ADVERTISEMENT

Kopic a reușit să-i schimbe atitudinea

Echipa de acolo n-a promovat, iar ulterior am vrut să vedem care e cea mai bună soluție pentru club, pentru el. Știți că avem un număr limitat de jucători străini pe care îi putem înregistra, în plus trebuie să avem un anumit echilibru în echipă pe fiecare post.

Au fost anumite discuții cu el. Soro se află sub contract cu noi și am purtat mai multe discuții cu el, am încercat să-i explic mai multe lucruri. I-am spus ce aștept de la el și ce pot spune acum e că, în ultimul timp, s-a pregătit foarte, foarte bine, și-a îmbunătățit nivelul foarte mult, iar pentru mine e simplu.

Când văd că un jucător dă totul și vrea să accepte stilul nostru de joc, iar la fiecare antrenament se pregătește la cel mai înalt nivel, pentru mine, ca antrenor, asta e cea mai bună opțiune. Am început să-i ofer minute pentru că le merită din plin. Voi fi cel mai fericit antrenor din lume dacă văd asta din partea oricărui jucător”, a spus Kopic.

Spaniolul a marcat din nou după un an și jumătate

Alberto Soro are acum trei goluri marcate (Metaloglobus, CFR Cluj, Csikszereda) în 350 de minute jucate, bifând primele lui reușite după un an și jumătate. El nu mai înscrisese din mai 2024, când juca la Vizela, în Portugalia.