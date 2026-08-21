Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Cum l-a convins Chiajna pe Gabi Iancu să semneze în Liga 2. Clauza specială din contract

Cristi Tănase, preșesintele Concordiei, a dezvăluit cum a fost convins Gabi Iancu să semneze cu Chiajna și ce plan are echipa ilfoveană pentru noul sezon din Liga 2.
Tibi Cocora
21.08.2026 | 16:30
Cum la convins Chiajna pe Gabi Iancu sa semneze in Liga 2 Clauza speciala din contract
EXCLUSIV FANATIK
Cristi Tănase, preșesintele Concordiei, a dezvăluit cum a fost convins Gabi Iancu să semneze cu Chiajna. Foto: Colaj Fanatik.
ADVERTISEMENT

Gabi Iancu a ales în cele din urmă să continue în Liga 2 din România, după mai multe discuții cu oficialii Concordiei Chiajna. Atacantul a fost convins de proiectul formației ilfovene, iar președintele Cristi Tănase a dezvăluit cum au decurs negocierile și ce l-a făcut pe fotbalist să accepte oferta. Mutarea vine într-un moment excelent pentru Concordia, care are victorii pe linie în startul noului sezon: trei succese în campionat și două în Cupa României, ultima dintre ele fiind categorică, 5-1 cu Oțelul Galați.

Cristi Tănase a avut răbdare cu Gabi Iancu: „I-am lăsat 10 zile”

Cristi Tănase a povestit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA că discuțiile cu Gabi Iancu au avut loc în mai multe rânduri, iar conducătorul Concordiei a vrut să se asigure că atacantul este pregătit mental pentru o experiență în Liga 2. Iancu a avut și alte variante, motiv pentru care a primit timp să se gândească înainte de a lua decizia finală. În cele din urmă, fotbalistul a venit la antrenamente, a văzut condițiile și atmosfera din vestiar și a acceptat propunerea clubului.

ADVERTISEMENT

„Am discutat de două-trei ori cu el. În primul rând l-am întrebat dacă este bine din punct de vedere mental pentru Liga 2. S-a gândit, i-am lăsat la dispoziție vreo 10 zile, pentru că mai avea și niște oferte și până la urmă a zis că-i place. A venit să se antreneze cu echipa, să vadă atmosfera, ce putem oferi, iar apoi a decis să semneze cu Concordia Chiajna și să pună umărul la rezultate bune. Are în contract și o clauză de promovare, sigur că da. Marea majoritate a jucătorilor au clauze.

Așteptăm să treacă luna august, pentru că sunt 7 jocuri oficiale, apoi cred că până la finele lunii septembrie se vor tria valoric echipele și vom știi unde ne aflăm. Deocamdată e prematur să ne hazardăm și să spunem că suntem favoriți la promovare, că avem echipă bună. Până acum, echipa arată ceva, joacă ceva, drept dovadă și rezultatele pozitive“, a declarat în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA președintele Concordiei Chiajna, Cristi Tănase.

ADVERTISEMENT
Circa 1.000 de drone cu inteligență artificială urmau să atace aeroporturile din Moscova,...
Digi24.ro
Circa 1.000 de drone cu inteligență artificială urmau să atace aeroporturile din Moscova, fără control uman

Lovitura dată de Concordia Chiajna! 5 puști de la FCSB merg în Liga 2. Alexandru Stoian, pe listă

FCSB și Concordia Chiajna au început în această vară o colaborare prin care formația din Liga 2 poate folosi mai mulți dintre tinerii jucători ai roș-albaștrilor. Scopul parteneriatului este ca fotbaliștii care nu prind suficiente minute la prima echipă a FCSB să aibă posibilitatea să evolueze constant la seniori. Conform înțelegerii, Concordia poate utiliza maximum cinci jucători U21 de la FCSB.

ADVERTISEMENT
Dan Alexa: ”I-am zis să vină în România și a zis că nu...
Digisport.ro
Dan Alexa: ”I-am zis să vină în România și a zis că nu mai are timp. Eu cred că nu se mai întoarce. Costă jumătate de milion”

Cele două cluburi au stabilit deja și lista celor cinci fotbaliști incluși în colaborare. Este vorba despre portarul Rareș Andrei (16 ani), fundașul central Andrei Dăncuș (17 ani), mijlocașul ofensiv Mihai Toma (19 ani), atacantul lateral David Popa (19 ani) și atacantul Alexandru Stoian (18 ani).

ADVERTISEMENT

Cum l-a convins Chiajna pe Gabi Iancu să semneze în Liga 2

„Cordea și Korenica, scoși pe tarabă!”. Ce preț le-a stabilit CFR Cluj celor...
Fanatik
„Cordea și Korenica, scoși pe tarabă!”. Ce preț le-a stabilit CFR Cluj celor doi jucători. Exclusiv
Marius Șumudică – Hendrick Klein, prima întâlnire la Cluj. Ce s-a întâmplat la...
Fanatik
Marius Șumudică – Hendrick Klein, prima întâlnire la Cluj. Ce s-a întâmplat la stadion între antrenor și noul șef înainte de CFR – FCSB
Gigi Becali a decis cum va arăta echipa la CFR – FCSB. „Le-am...
Fanatik
Gigi Becali a decis cum va arăta echipa la CFR – FCSB. „Le-am zis să facă ceva la mijloc că Șumudică e hoț”. Exclusiv
Tags:
Parteneri
Clipe grele pentru Florin Prunea! 'Mi-a ars tot apartamentul!'
iamsport.ro
Clipe grele pentru Florin Prunea! 'Mi-a ars tot apartamentul!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!