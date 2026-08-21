Cum l-a convins Chiajna pe Gabi Iancu să semneze în Liga 2. Clauza specială din contract

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Gabi Iancu a ales în cele din urmă să continue în Liga 2 din România, după mai multe discuții cu oficialii Concordiei Chiajna. Atacantul a fost convins de proiectul formației ilfovene, iar președintele Cristi Tănase a dezvăluit cum au decurs negocierile și ce l-a făcut pe fotbalist să accepte oferta. Mutarea vine într-un moment excelent pentru Concordia, care are victorii pe linie în startul noului sezon: trei succese în campionat și două în Cupa României,

Cristi Tănase a avut răbdare cu Gabi Iancu: „I-am lăsat 10 zile”

Cristi Tănase a povestit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA că discuțiile cu Gabi Iancu au avut loc în mai multe rânduri, iar conducătorul Concordiei a vrut să se asigure că atacantul este pregătit mental pentru o experiență în Liga 2. Iancu a avut și alte variante, motiv pentru care a primit timp să se gândească înainte de a lua decizia finală. În cele din urmă, fotbalistul a venit la antrenamente, a văzut condițiile și atmosfera din vestiar și a acceptat propunerea clubului.

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„Am discutat de două-trei ori cu el. În primul rând l-am întrebat dacă este bine din punct de vedere mental pentru Liga 2. S-a gândit, i-am lăsat la dispoziție vreo 10 zile, pentru că mai avea și niște oferte și până la urmă a zis că-i place. A venit să se antreneze cu echipa, să vadă atmosfera, ce putem oferi, iar apoi a decis să semneze cu Concordia Chiajna și să pună umărul la rezultate bune. Are în contract și o clauză de promovare, sigur că da. Marea majoritate a jucătorilor au clauze.

Așteptăm să treacă luna august, pentru că sunt 7 jocuri oficiale, apoi cred că până la finele lunii septembrie se vor tria valoric echipele și vom știi unde ne aflăm. Deocamdată e prematur să ne hazardăm și să spunem că suntem favoriți la promovare, că avem echipă bună. Până acum, echipa arată ceva, joacă ceva, drept dovadă și rezultatele pozitive“, a declarat în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA președintele Concordiei Chiajna, Cristi Tănase.

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Lovitura dată de Concordia Chiajna! 5 puști de la FCSB merg în Liga 2. Alexandru Stoian, pe listă

FCSB și Concordia Chiajna au început în această vară o colaborare prin care formația din Liga 2 poate folosi mai mulți dintre tinerii jucători ai roș-albaștrilor. Scopul parteneriatului este ca fotbaliștii care nu prind suficiente minute la prima echipă a FCSB să aibă posibilitatea să evolueze constant la seniori. Conform înțelegerii, Concordia poate utiliza maximum cinci jucători U21 de la FCSB.

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. Este vorba despre portarul Rareș Andrei (16 ani), fundașul central Andrei Dăncuș (17 ani), mijlocașul ofensiv Mihai Toma (19 ani), atacantul lateral David Popa (19 ani) și atacantul Alexandru Stoian (18 ani).

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