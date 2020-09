Cum l-a convins Cosmin Contra pe Adam Nemec să revină la Dinamo! “Am mai avut două oferte”

Cosmin Contra se pare că este garantul acestui nou proiect de la Dinamo, toate speranțele suporterilor și chiar ale jucătorilor sunt puse în fostul selecționer.

Nemec este unul dintre jucătorii care a ales Dinamo pentru a lucra cu fostul internațional, ultima oară când Contra a fost la Dinamo fiind la un pas să câștige campionatul.

Fostul câine roșu care a jucat pentru Dinamo între 2014 și 2016, a ajuns la 35 de ani, dar nu a stat pe gânduri după ce a avut o convorbire telefonică cu Cosmin Contra, deși slovacul mai avea două oferte și era aproape de un acord.

Telefonul care l-a adus în Ștefan cel Mare pe Nemec

Influența lui Cosmin Contra și respectul jucătorilor pentru ,,Guriță” au fost decisive și în cazul lui Nemec, care mai lucrase cu antrenorul român și ultima oară când a jucat pentru câini: ,,În primul rând, am primit un telefon de la Cosmin Contra, cel care m-a adus data trecută la club. Sub conducerea lui am trăit un an foarte bun, am terminat pe locul 3, la o distanţă foarte mică de campioană”, a spus fotbalistul încântat.

Proiectul spaniolilor l-a convins pe Nemec să se întoarcă în România după patru ani: ,,M-a sunat şi mi-a spus că se întoarce la Dinamo şi că un investitor spaniol vine la club, pregătind un proiect serios. Mi-a spus că este în căutarea unor jucători cu experienţă şi apoi m-a întrebat dacă aş fi interesat şi dacă aş fi dispus să merg cu el. Aşa a început totul…”.

Adam Nemec a renunțat la două oferte pentru Dinamo

Se pare că majoritatea fotbaliștilor care trec pe la Dinamo, rămân câini roșii indiferent la echipele la care se transferă ulterior: ,,Am mai avut două oferte pe care am decis să nu le accept din anumite motive, deşi eram relativ aproape de un acord. În cele din urmă, totul a fost decis printr-un telefon primit de la antrenorul Contra, la care cu siguranţă nu mă aşteptam”, a declarat atacantul pentru sport.sk.

Jucătorul a fost dorit cu insistență de Gigi Becali, în urmă cu câțiva ani, însă patronul FCSB nu a avut puterea de convingere a lui Cosmin Contra: ,,Sosirea antrenorului Comsin Contra este o garanţie de seriozitate pentru mine. După doi ani ca selecţioner al României, el nu s-ar implica în ceva incert. De la venirea mea, echipa a s-a întărit cu încă patru sau cinci jucători de calitate. Este relativ târziu, dar mai bine mai târziu decât niciodată. Avem un staff bun care să se ocupe de asta (n.r. de integrarea jucătorilor noi). Cred că împreună putem duce Dinamo acolo unde îi este locul”, a mai adăugat Nemec pentru sport.sk.

Adam Nemec a fost golgheterul campionatului în Cipru

19 goluri a înscris Nemec pentru ciprioții de la Pafos în 46 de partide disputate în toate competițiile, iar în ultimul sezon a fost golgeterul campionatului din Cipru, cu 16 reușite.

Jucătorul a semnat cu Dinamo din postura de jucător liber de contract, după ce și-a reziliat contractul cu ciprioții de la FC Pafos și a semnat un contrat pe un an cu posibilitate de prelungire pentru încă un sezon.

Nemec este un jucător iubit de suporterii lui Dinamo, pentru care a înscris 17 goluri în 57 de meciuri, ba chiar le-a adus câinilor un trofeu, după ce a înscris o dublă în finala Cupa Ligii din 2017 cu Acs Poli Timișoara.

Nemec are și 13 goluri în 43 de meciuri la naționala Slovaciei și a mai jucat pentru 10 echipe: Dubnica, Zilina (ambele din Slovacia), Genk (Belgia), Erzgebirge Aue, Kaiserslautern, Ingolstadt, Union Berlin (toate din Germania), New York City (SUA), Willem II Tilburg (Olanda) și Pafos (Cipru).