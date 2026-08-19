Cum l-a convins, de fapt, Jose Mourinho pe Vinicius să rămână la Real Madrid: „Unde vrei să te duci?”

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Junior și era foarte aproape să primească „undă verde”. Fotbalistul mai avea un an de contract cu Real, negocierile pentru prelungirea înțelegerii nu decurgeau bine, iar Mikel Arteta stătea la pândă. În consecință, pentru a nu-l pierde liber în vara lui 2027, Real Madrid era dispusă să se despartă de jucător încă de pe acum, în schimbul unei sume considerabile, aproximativ 100.000.000 de euro.

Jose Mourinho l-a întors din drum pe Vinicius

Presa internațională anunța zilnic că zarurile au fost aruncate, iar Vinicius Junior va ajunge la Arsenal. Brazilianul voia mai mulți bani, Florentino Perez nu voia să audă, iar mutarea în Anglia era văzută ca fiind una benefică pentru toate părțile.

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Până când în ecuație a intrat Jose Mourinho. , după o pauză de 13 ani, iar multe lucruri au început să se schimbe în vestiar. Lusitanul a recunoscut că a stat de vorbă cu Vinicius Junior și l-a rugat să rămână, dar nu consideră că i se datorează rămânerea starului pe Santiago Bernabeu.

„(n.r. – Vinicius a reînnoit contractul datorită dumneavoastră?) Nu… Ce? Datorită mie? (n.r. – Vorbiți cu Vinicius) Evident că am vorbit cu el. Vinicius s-a îndrăgostit de Real Madrid. Singurul lucru pe care i l-am spus a fost: «Vini, unde vrei să pleci? Ai fost doar în Brazilia și cunoști doar Real Madrid…Nu știi cum e în altă parte. Când pleci, doar atunci îți vei da seama ce înseamnă Real Madrid. Nu pleca. Nu merită».

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Cred că ceea ce a simțit în privința progresului grupului, a modului în care lucrăm și evoluăm, i-a dat un sentiment foarte puternic. Acest Vinicius este alt «motor» pe care îl vezi cu plăcere la lucru. Avem foarte multă calitate”, a declarat Jose Mourinho într-un interviu pentru .

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Jose Mourinho, la al doilea mandat

Jose Mourinho a mai fost antrenorul celor de la Real Madrid în perioada 2010-2013. În cei trei ani pe Santiago Bernabeu, pe lângă faptul că și-a pus în cap marile vedete de atunci prin stilul său autoritar – Iker Casillas, Sergio Ramos și Cristiano Ronaldo – Mourinho a adus echipei și trei trofee: un titlu (2011/2012), o Cupă a Spaniei (2010/2011) și o Supercupă a Spaniei (2012).

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Bilanțul lui Jose Mourinho în primul mandat la Real Madrid: 178 de meciuri, 127 de victorii, 28 de egaluri, 23 de înfrângeri. Golaveraj: 476-171. Cu o medie de 2,3 puncte per meci.